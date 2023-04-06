Bloomberg: ответ на новую геополитическую реальность — Латвия возвращает обязательную службу в армии

16:40
Генсек ФСК допустил назначение Канчельскиса на пост главного тренера сборной Киргизии
Генеральный секретарь Футбольного союза Киргизии Нурдин Букуев в разговоре прокомментировал информацию о возможном назначении Андрея Канчельскиса на пост главного тренера национальной команды.
16:37
РИА Новости: очевидцы сообщают об израильских истребителях над южными районами Ливана
Израильская авиация выполняет полёты над южными районами Ливана после обстрела населённого пункта под Тиром, сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев.
16:37
Шойгу проверил исполнение гособоронзаказа на Арзамасском машиностроительном заводе
Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на Арзамасском машиностроительном заводе.
16:35
Министр финансов Силуанов ожидает укрепление рубля на фоне роста цен на энергоносители
Цены на российские энергоносители повысились, это приведёт к тому, что курс рубля будет иметь тенденцию к укреплению, сообщил журналисту Павлу Зарубину министр финансов Антон Силуанов.
16:33
В США снимут сериал по книге Филипа К. Дика «Кланы Альфанской луны»
В США снимут сериал, основанный на научно-фантастической книге Филипа К. Дика «Кланы Альфанской луны».
16:30
Далалоян надеется, что главе FIG удастся отстоять права российских гимнастов
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян надеется, что главе FIG Моринари Ватанабэ удастся отстоять права российских гимнастов.
16:28
Чемпион UFC Стерлинг заявил, что Дагестан и Россия — это разные страны
Ямайский боец, чемпион мира UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг допустил географическую ошибку во время дискуссии с фанатом в социальных сетях.
16:28
Глава МВФ: фрагментация международной торговли обойдётся в 7% мирового ВВП
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что фрагментация международной торговли обойдётся в 7% мирового ВВП.
16:26
Путин заявил о планах подготовки концепции безопасности Союзного государства
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск подготавливают концепцию безопасности Союзного государства.
16:23
WSJ: НАТО думает об утешительном призе для Украины после вступления Финляндии в альянс
НАТО размышляет над утешительным призом для Украины после вступления Финляндии в Североатлантический альянс. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
16:22
Путин: промышленные предприятия России и Белоруссии будут работать в кооперации
Российский президент Владимир Путин заявил, что промышленные предприятия России и Белоруссии будут переводиться на общие стандарты для работы в кооперации.
16:21
МВФ предупредил о фрагментации мира из-за противостояния США и Китая
Напряжённость между США и Китаем приводит к «фрагментации мира» и переносу производств в дружественные юрисдикции. Это может нанести мировой экономике краткосрочный ущерб в 1% глобального ВВП за пять лет, а также 2% в долгосрочной перспективе.
16:20
Салихова предложила сделать открытым заседание КДК
Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, выразила мнение, что заседания контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) должны быть открытыми.
16:12
Госдума ввела уголовное наказание за уничтожение, сбор и оборот краснокнижных грибов
Государстенная Дума приняла закон об уголовной ответственности за уничтожение, незаконный сбор, а также оборот особо ценных растений и грибов, которые занесны в Красную книгу России или охраняются международными договорами России.
16:11
Путин заявил о планах России и Белоруссии наращивать сотрудничество в сфере безопасности
Президент России Владимир Путин заявил о намерении российской и белорусской сторон наращивать сотрудничество в сфере безопасности.
16:10
Глава ЕК заявила о готовности Си Цзиньпина поговорить с Зеленским
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что китайский лидер Си Цзиньпин готов поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда для разговора сложатся условия.
16:10
В «Челси» считают, что Лэмпард обладает всеми качествами, чтобы довести клуб до финиша
Совладельцы «Челси» Тодд Боули и Бедад Эгбали высказались о назначении Фрэнка Лэмпарда новым временным главным тренером команды.
16:10
Колыванов: если Миранчук будет проявлять себя, то появится интерес у других клубов Серии А
Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился мнением о положении Алексея Миранчука в «Торино».
16:06
В Центробанке назвали объём международных резервов России
Международные резервы России по состоянию на 31 марта составили $593,9 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.
16:05
Стерлинг — Умару Нурмагомедову: подерись с Яном или Верой
Ямайский боец, чемпион мира UFC Алджэмейн Стерлинг дал совет россиянину Умару Нурмагомедову, с кем провести следующий поединок.
16:04
Глебов избежал дополнительных наказаний за удаление в матче с «Торпедо»
Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет не стал применять дополнительную дисквалификацию к капитану «Ростова» Даниилу Глебову за удаление в матче с «Торпедо».
16:02
Всемирный банк понизил прогноз по поводу ВВП Украины
Всемирный банк (ВБ) изменил прогноз по ВВП Украины. Изначально в организации прогнозировали рост украинского ВВП на 3,3% в этом году, теперь же на 0,5%.
16:00
Екатерина Волкова рассказала о словах Александра Абдулова про Аллу Пугачёву
Актриса Екатерина Волкова поделилась воспоминаниями о народном артисте РСФСР Александре Абдулове. В частности, она рассказала о его словах про певицу Аллу Пугачёву.
15:59
РИА Новости: силовики выясняют принадлежность дрона, упавшего на окраине Подольска
Сотрудники силовых структур выясняют принадлежность беспилотника, найденного на окраине подмосковного Подольска. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.
15:59
Глава Белгородской области Гладков: в Валуйском городском округе сбит беспилотник
В Валуйском городском округе Белгородской области средства ПВО сбили беспилотник, он упал в поле. Сейчас оперативники занимаются обследованием территории.
15:51
Ливанский депутат: Израиль запустил по территории Ливана более 90 ракет
Депутат ливанского парламента Касем Хашем заявил, что Израиль запустил по территории Ливана более 90 ракет.
15:51
Собянин: в метро поступит ещё 300 вагонов «Москва-2020»
Московский метрополитен получит около 300 новых вагонов «Москва-2020» в 2023 году, заявил мэр Сергей Собянин.
15:49
В результате обстрела севера Израиля со стороны Ливана ранены два человека
Несколько ракет было выпущено в четверг, 6 апреля, со стороны Ливана по территории на севере Израиля.
15:48
КДК РФС принял решение оштрафовать Абаскаля за неподобающие высказывания
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля за неподобающие высказывания на пресс-конференции.
15:47
В Израиле пройдёт срочное совещание силовиков после ракетного обстрела со стороны Ливана
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху созвал срочное совещание с силовым блоком правительства после того, как северные районы Израиля подверглись ракетному обстрелу со стороны Ливана.
15:44
Лукашенко заявил, что России и Белоруссии нужно иметь серьёзный медиахолдинг
Москве и Минску нужен серьёзный медиахолдинг, но на это необходимы определённые средства, заявил в ходе заседания Высшего Госсовета Союзного государства президент Белоруссии Александр Лукашенко.
15:42
МВД Ингушетии пообещало 3 млн рублей за информацию о напавших на полицию преступниках
МВД Ингушетии пообещало вознаграждение в размере 3 млн рублей за информацию о преступниках, которые напали на силовиков в Малгобекском районе республики.
15:40
Гаджиев: Осинькин контролирует своих игроков и строит игру на уровне своих возможностей
Заслуженный тренер России по футболу Гаджи Гаджиев прокомментировал последние результаты самарских «Крыльев Советов».
15:37
Сербский баскетбольный тренер Дестанович скончался во время матча в Румынии
Сербский баскетбольный тренер «Феникса» Далибор Дестанович скончался во время матча юношеских команд в Румынии от остановки сердца.
15:33
Лэмпарда назначили исполняющим обязанности главного тренера «Челси»
Фрэнк Лэмпард назначен временным главным тренером английского футбольного клуба «Челси».
15:32
Родионенко считает, что турниры в Европе по гимнастике будут отменяться из-за россиян
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отметила, что европейские страны начнут отменять соревнования по гимнастике в случае допуска российских и белорусских спортсменов.
15:30
Лукашенко сообщил об обнаружении в Белоруссии схронов диверсантов с Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего Госсовета Союзного государства сообщил об обнаружении в республике нескольких схронов украинских диверсантов.
15:28
Сливко — о заявлении Жаклена: думаю, что от спортсменов ничего не зависит
Российская биатлонистка Виктория Сливко высказалась о словах француза Эмильена Жаклена о допуске россиян и белорусов к Олимпийским играм – 2024 в Париже.
15:25
Гаджиев: очень сложно спрогнозировать, что нас ждёт в Кубке России
Заслуженный тренер России по футболу Гаджи Гаджиев оценил формат Кубка России по футболу.
15:22
Глава Белоруссии Лукашенко заявил, что НАТО наращивает силы у границ Союзного государства
После неудавшихся попыток экономической блокады Союзного государства Запад начал давить в военном отношении, наращивая силы и средства НАТО, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
15:20
Гаджиев: «Крыльям» по силам добраться до финала Кубка России
Заслуженный тренер России по футболу Гаджи Гаджиев считает, что «Крылья Советов» способны выйти в финал Кубка России.
15:17
Лукашенко: стоимостный объём торговли России и Белоруссии увеличился в 4,5 раза за 27 лет
Стоимостные объёмы товарооборота в рамках Союзного государства России и Белоруссии увеличились в 4,5 раза за 27 лет.
15:15
Лукашенко сообщил об идущем в республику потоке оружия с Украины
С Украины в Белоруссию идёт поток оружия, заявил президент республики Александр Лукашенко.
15:15
В Приморье стартовал грантовый конкурс для НКО в сфере туризма
В Приморском крае стартовал конкурс на предоставление грантов для некоммерческих организаций (НКО), занимающихся развитием туризма в регионе.
15:12
Лукашенко заявил, что нужно собрать ядерное оружие в кучу и уничтожить
Нужно собрать ядерное оружие в одну кучу и уничтожить, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
15:12
Губерниев — о словах Жаклена: наконец-то есть первый человек, которому нас не хватает
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поблагодарил француза Эмильена Жаклена за его слова о допуске россиян и белорусов к Олимпийским играм — 2024 в Париже.
15:10
В Подмосковье заработал интернет-портал «Паллиативная помощь»
В Московской области запустили интернет-портал «Паллиативная помощь». Отмечается, что сервис разработали специалисты регионального Минздрава совместно с Центром развития цифровых технологий Подмосковья.
15:08
В парках Москвы открылся сезон массовых забегов
В парках Москвы стартовал сезон групповых забегов. Новичкам предлагают программу «Забеги в «Царицыно». Вместе с тем спортивные мероприятия организуют и в парке «Ангарские пруды».
15:07
Итальянский журналист: «Торино» хочет сохранить Миранчука, но €13 млн — слишком много
Журналист Corriere dello Sport Массимилиано Мартини прокомментировал информацию о том, что «Торино» не собирается выкупать Алексея Миранчука у «Аталанты».
15:05
Лукашенко: переговоры с Путиным 5 апреля были сфокусированы на вопросах обороны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным 5 апреля были сфокусированы на вопросах обороны.