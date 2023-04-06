Bloomberg: ответ на новую геополитическую реальность — Латвия возвращает обязательную службу в армии

С 1 июля в Латвии возвращается обязательная военная служба: для прохождения подготовки продолжительностью 11 месяцев будут призывать мужчин в возрасте от 18 лет, передаёт Bloomberg. Как отметили в министерстве обороны страны, этот шаг вызван появлением «новой геополитической реальности и обстановки в сфере безопасности» после начала российской спецоперации на Украине.

Сейм Латвии проголосовал за введение обязательной военной службы, чтобы увеличить численность вооружённых сил страны на фоне российской спецоперации на Украине, сообщает Bloomberg.

В среду 68 парламентариев проголосовали за создание государственной службы обороны, которая с 1 июля начнёт призывать мужчин в возрасте от 18 лет для прохождения подготовки продолжительностью 11 месяцев. Также в стране будет предусмотрен вариант альтернативной гражданской службы. Против возвращения в стране обязательной военной службы, которая была отменена в 2007 году, высказались 11 членов сейма.

Как отмечает новостное агентство, Латвия, наряду с соседними странами в Балтике, является одним из наиболее активных критиков действий России на Украине, призывая к усилению санкций и расширению военной поддержки Киева.

В своём заявлении министр обороны Латвии Инара Мурниеце отметила, что российская спецоперация на Украине привела к появлению «новой геополитической реальности и обстановки в сфере безопасности». По словам Мурниеце, возвращение обязательной военной службы — ответ Риги «на новую обстановку в плане безопасности в нашем регионе».