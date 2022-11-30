Bloomberg: глава МИД Латвии призвал позволить Украине поражать цели на территории России

Несмотря на то что США отказываются поставлять Киеву ракетные системы большой дальности, ряд их союзников по НАТО не согласен с таким подходом, пишет Bloomberg. Глава латвийской дипломатии Эдгарс Ринкевичс заявил, что у Украины не должно быть никаких ограничений на использование вооружений в конфликте с Москвой, в том числе тех, которые могут нанести удар по российской территории, подчёркивает автор материала.

С момента обострения украинского конфликта администрация Байдена предоставляла Украине всё более комплексные вооружения, в том числе РСЗО, но воздержалась от отправки дальнобойной системы ATACMS, поскольку она сможет «достать» до целей на территории России. Появление оружия большей дальности на театре боевых действий вызывает опасения, что конфликт может ещё больше обостриться или расшириться, затронув государства НАТО, отмечает автор материала.



Конгрессмен Майкл Маккол, республиканец от Техаса, отметил, что подобные инциденты подорвут общественную поддержку Украины, вызвав «массовую реакцию со стороны России, и это действительно приведёт к эскалации ситуации». Политик станет председателем комитета палаты представителей по иностранным делам уже в январе.



Однако существует и куда более радикальная точка зрения: во вторник на полях встречи министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте представитель Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил: «Мы должны позволить украинцам использовать оружие для поражения военных объектов или аэродромов, с которых запускаются эти ракеты», — комментируя удары российских войск по инфраструктуре Украины. На двухдневной встрече союзники обсуждают отправку Киеву дополнительных систем ПВО и других вооружений, напоминает автор статьи.



Министр иностранных дел Латвии Ринкевичс сказал, что несколько других государств — членов альянса также полагают, что у Украины вообще не должно быть ограничений на использование оружия, однако всё будет зависеть от партнёров-поставщиков. Другие дипломаты занимают более осторожную позицию: «Мы не хотим проблем с другими странами… Мы против эскалации конфликта», — приводит Bloomberg слова главы МИД Италии Антонио Таджани.