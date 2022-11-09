DELFI: в латвийском Резекне демонтировали памятник советским солдатам

В латвийском Резекне демонтировали памятник советским солдатам, известный как «Алёша». Как передаёт DELFI, мэр города утверждает, что предлагал компромиссные решения, однако они были отвергнуты государственными учреждениями.

В латвийском городе Резекне демонтировали памятник советским солдатам, известный как «Алёша». Как передаёт DELFI, в Государственной полиции сообщили, что демонтаж начат ранним утром. На территории вокруг памятника находятся сотрудники правоохранительных органов.

Территория вокруг памятника огорожена, но движение пешеходов по прилегающей улице Латгалес не ограничено.

С утра у памятника собралась небольшая группа людей. Также за демонтажем наблюдали люди, ожидающие общественного транспорта на автобусной остановке, которая находится рядом со сквером, где установлен памятник.

Накануне мэр Резекне Александр Барташевич признал, что памятник советским воинам будет снесён в указанный в законе срок — до 15 ноября. Об этом политик сообщил в видеообращении, которое было записано на площади у самого памятника.

В своём обращении Барташевич сказал, что он «до последнего момента надеялся: можно избежать варварских действий» и «победит здравый смысл». Мэр Резекне утверждает, что предлагал компромиссные решения. Одним из таких решений был перенос на Мирное кладбище, и в этом случае, говорит Барташевич, закон не был бы нарушен, а «важный для многих резекненцев монумент был бы сохранён».

Второй компромисс — оставить подлежащий демонтажу памятник в Резекне. В обоих случаях от государственных учреждений были получены отрицательные ответы, признал мэр города.