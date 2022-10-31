DELFI: полиция Латвии задержала 37 человек, протестовавших против сноса советских памятников

Правоохранительные органы Латвии задержали в Даугавпилсе 37 протестующих против уничтожения памятника советским воинам в бывшем сквере Славы. Как передаёт DELFI, митингующие бросали в полицейских камни и стеклянные бутылки, а также выкрикивали оскорбительные лозунги. Стражи порядка оттеснили протестующих, после чего снос продолжился.

Поздним вечером 30 октября в Даугавпилсе начался снос «прославляющих советский и нацистский режим» объектов под порядковыми номерами 59 и 60. Как передаёт DELFI, Государственная полиция Латвии сообщила, что в бывшем сквере Славы у подлежащего демонтажу памятника советским воинам было задержано 37 человек.

В целом представители правоохранительных органов оценили ситуацию в Даугавпилсе днём как относительно спокойную — к памятникам шли люди, возлагали цветы, зажигали свечи. В течение дня около объекта в сквере Славы находилось несколько десятков человек, поток в течение дня не менялся. Но когда у монументов начали собирать цветы и свечи, а также освобождать территорию, отдельные горожане стали проявлять недовольство и пытались вступать в конфликт с полицией.

Около 200 человек оставались за ограждениями. Своё недовольство они выражали по-разному, в том числе свистели и выкрикивали оскорбительные лозунги. Представители правоохранительных органов время от времени требовали от протестующих разойтись. Тех, кто не подчинялся требованиям, задерживали.

В первом часу ночи к памятнику подъехал бульдозер. В машины полиции полетели камни, стеклянные бутылки. В итоге стражи порядка оттеснили протестующих, после чего строители продолжили свою работу в тишине. Демонтаж оставшейся части памятника продолжается. Место происшествия оцеплено Госполицией.