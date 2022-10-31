DELFI: полиция Латвии задержала 37 человек, протестовавших против сноса советских памятников

17:35
Кобелев: до 2024-го европейские сборные не станут играть с Россией
Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказал мнение, что европейские сборные не станут играть с Россией до 2024 года.
17:35
Финалист «Большой книги» Синицкая назвала свой новый роман сложносочинённым
Писательница София Синицкая, финалист премии «Большая книга», рассказала о том, элементы каких литературных жанров встречаются в её новом романе «Хроника Горбатого».
17:31
В Челябинской области сообщили об осложнении обстановки на дорогах из-за снегопада
В Челябинской области начавшиеся 31 октября снегопады существенно осложнили ситуацию на дорогах. По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся на несколько дней.
17:30
Остеопат Евдокимов посоветовал не спать на животе
Врач-остеопат Сергей Евдокимов рассказал о неправильных позах для сна, которые могут привести к плохому самочувствию.
17:30
Супруга Карпова опровергла информацию о его госпитализации
Супруга шахматиста Анатолия Карпова Наталья Буланова прокомментировала информацию о его госпитализации.
17:30
Минобороны: военные комиссариаты продолжат принимать добровольцев в ВС России
В Минобороны России заявили, что дальнейшую работу военных комиссариатов по комплектованию российских ВС организуют только за счёт приёма добровольцев и кандидатов в контрактники.
17:29
Путин высказался о работе российских миротворцев в Карабахе
Президент России Владимир Путин во время переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что российский миротворческий контингент должным образом выполняет свою миссию в Нагорном Карабахе.
17:28
Журналист Бородина посоветовала родителям не обсуждать важную информацию при детях
Журналист Евгения Бородина рассказала, как родителям стоит вести себя в присутствии детей.
17:28
В Минобороны заявили о завершении призыва в рамках частичной мобилизации
Все мероприятия в рамках частичной мобилизации в России завершены. Об этом заявили в российском Минобороны.
17:27
Хабиб Нурмагомедов: я очень нервничал во время боя Махачева с Оливейрой
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему было тяжело наблюдать за титульным поединком в лёгком дивизионе между Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.
17:25
Актриса Куварзина рассказала о совместных съёмках с Раисой Рязановой
Актриса Юлия Куварзина рассказала о совместных съёмках с Раисой Рязановой, которой 31 октября исполняется 78 лет. Вместе они играли в сериале «Не родись красивой».
17:23
В Челябинской области предупредили о снегопаде и усилении ветра в ближайшие дни
В Челябинской области в ближайшие дни возможны снегопады, дожди и усиление ветра.
17:23
Терапевт Звонков назвал сухой кашель признаком воспаления
Врач-терапевт Андрей Звонков рассказал, о чём могут свидетельствовать разные виды кашля.
17:20
Кобелев рассказал, почему сборная России должна проводить товарищеские матчи
Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев рассказал, почему сборная России должна проводить товарищеские матчи.
17:20
В Ижевске задержаны организаторы сети подпольных казино
В Ижевске (Удмуртия) по подозрению в незаконной организации и проведении азартных игр задержали двоих мужчин 20 и 36 лет, а также четырёх женщин 33—39 лет.
17:17
Усадьбу Петра Рычкова в Оренбуржье признали объектом культурного наследия
Усадьба одного из устроителей Оренбургского края Петра Ивановича Рычкова признана объектом культурного наследия.
17:15
Мостовой: европейские сборные с Россией играть не станут
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию, что сборная Боснии и Герцеговины отказалась от проведения товарищеского матча с национальной командой России.
17:14
Акция «Ночь искусств» пройдёт в Краснодарском крае 4 ноября
Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдёт в Краснодарском крае 4 ноября.
17:13
В «Ленкоме» представят спектакль «Пролетая над гнездом кукушки (Затмение)»
Спектакль «Пролетая над гнездом кукушки (Затмение)» представят в «Ленкоме» 18 ноября.
17:11
Метеоролог Позднякова заявила, что настоящая зима в Москве наступит ближе к декабрю
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что настоящая зима в столице наступит не раньше конца ноября.
17:10
Путин и Алиев начали переговоры в Сочи
Президент России Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев начали переговоры в Сочи.
17:08
Специалист в сфере недвижимости Коркка отметила популярность малогабаритного жилья в России
Управляющий партнёр компании «Метриум» Надежда Коркка заявила, что в настоящее время сокращение жилой площади квартир в России остаётся трендом.
17:03
В Индии арестовали девять человек по делу об обрушении моста
Власти Индии арестовали девять человек по делу об обрушении моста, в том числе представителей компании, отвечавшей за его ремонт.
17:02
Гроссмейстер Карякин пожелал здоровья Карпову
Российский гроссмейстер Сергей Карякин пожелал здоровья 12-му чемпиону мира по шахматам Анатолию Карпову.
17:02
Тренер Помазной посоветовал использовать термобельё для занятий в холод
Тренер, руководитель спортивного проекта «Отряд красных панам» Денис Помазной рассказал, какая одежда подойдёт для занятий спортом на свежем воздухе в холодное время года.
17:01
В Подмосковье отремонтировали 36 медучреждений с начала года
В Московской области отремонтировали 36 медицинских учреждений с начала 2022 года.
16:56
ATP и ITF объявили о сотрудничестве в проведении Кубка Дэвиса с 2023 года
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Международная федерация тенниса (ITF) и компания Kosmos Tennis объявили о сотрудничестве в проведении Кубка Дэвиса с 2023 года.
16:55
В ХМАО похолодает до -12 °С 1 ноября
В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) 1 ноября ожидается похолодание до -12 °С.
16:54
В Киевской области пока не планируют эвакуацию населения из-за проблем в энергетике
Эвакуировать жителей Киевской области на фоне проблем в энергетике пока не планируется, сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба.
16:50
Помощник Карпова опроверг информацию о нападении на шахматиста
Помощник чемпиона мира Анатолия Карпова Альберт Степанян сообщил, что гроссмейстер находится в нормальном состоянии.
16:45
Стремоусов заявил об отражении атаки ВСУ на Бериславском направлении в Херсонской области
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военные попытались прорваться на Бериславском направлении, атака была отражена.
16:40
Сёмин назвал Акинфеева лучшим игроком первой части сезона РПЛ
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим футболистом первого круга чемпионата России.
16:37
В МИД России назвали Бразилию сильным кандидатом на место постоянного члена СБ ООН
В Министерстве иностранных дел России назвали Бразилию сильным кандидатом на место постоянного члена Совета Безопасности ООН.
16:37
Дворкович отреагировал на информацию о нападении на Карпова
Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович высказался об информации о возможном нападении на чемпиона мира Анатолия Карпова.
16:32
В МИД России выразили надежду на продолжение развития сотрудничества с Бразилией
Россия рассчитывает на продолжение курса укрепления двустороннего сотрудничества с Бразилией. Об этом сообщили в российском МИД.
16:28
СК проверит видео с наездом украинских танкистов на раненого солдата
Российские следователи проверят обстоятельства преступления украинских военных, которые наехали на танке на раненого российского солдата, сообщил Следственный комитет.
16:28
Пользователи Instagram сообщают о сбоях в работе сервиса
Пользователи социальной сети Instagram* из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса.
16:27
Источник: шахматист Анатолий Карпов госпитализирован в Москве
Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов госпитализирован в Москве.
16:24
Мишустин заявил о необходимости контролировать процесс выплат мобилизованным
Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей СВО призвал контролировать, чтобы все выплаты мобилизованным осуществлялись в полном объёме.
16:24
Мишустин: нужно точно оценить потребности ВС России и сопоставить их с возможностями ОПК
Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительственного координационного совета заявил о необходимости точно оценить потребности ВС России и сопоставить их с возможностями ОПК.
16:17
В давке в Сеуле погибла студентка СПбГУ Дарья Твердохлеб
В Южной Корее погибла студентка Санкт-Петербургского государственного университета Дарья Твердохлеб.
16:14
Пашинян заявил, что Армения согласна с подходами России к ситуации вокруг Карабаха
Армения согласна с подходами России по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе и установлению отношений между Баку и Ереваном. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.
16:11
FAZ: Швейцария запретила ФРГ передавать Украине произведённые своей компанией боеприпасы
Швейцария не позволяет Германии передавать Украине зенитные боеприпасы швейцарского производства, пишет Frankfurter Allgemeine. Газета отмечает, что 14 октября Киев сообщил, что у украинской армии заканчиваются боеприпасы для немецкой ЗСУ Gepard.
16:11
Хачанов разгромил Баэса и вышел во второй круг теннисного турнира в Париже
Российский теннисист Карен Хачанов пробился во второй круг теннисного турнира в Париже (Франция).
16:09
В ДТЭК заявили об отсутствии оборудования для восстановления энергосистемы Украины
Исполнительный директор группы компаний «ДТЭК» Дмитрий Сахарук заявил об отсутствии запаса оборудования для восстановления энергосистемы Украины.
16:09
СЦКК ДНР: один снаряд в результате обстрела ВСУ упал рядом с Домом правительства в Донецке
В результате обстрела со стороны ВСУ один снаряд упал рядом с Домом правительства в Донецке.
16:06
В «Оренбурге» прокомментировали слухи, что селекцией в клубе занимается «Зенит»
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин отреагировал на информацию о том, что селекцию в клубе проводит «Зенит».
16:01
«Шахтёр» намерен выручить за хавбека Мудрика не менее €100 млн
Заместитель спортивного директора донецкого «Шахтёра» Карло Николини рассказал, что клуб может расстаться с полузащитником Михаилом Мудриком в зимнее трансферное окно.
15:58
В Сочи завершились переговоры Путина и Пашиняна
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян завершили переговоры в Сочи.
15:58
Синоптик Кубай рассказал о погоде в Приморском крае
Глава Примгидромета Борис Кубай рассказал, когда в Приморском крае выпадет первый снег.