Корреспондент: в Одессе решили демонтировать памятник «Основателям Одессы»

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NYT: Россия в преддверии выборов в США снова расчехлила «троллей и ботов» New York Times
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Гленн Гринвальд: цензура — это центральная часть политической стратегии демократов Fox News
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WSJ: военная уязвимость США гораздо выше, чем хочется думать Wall Street Journal
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Das Erste: «угроза для жизни» — Берлин раскритиковал радикальные формы экологических протестов Das Erste
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Петржела считает, что у Дзюбы не будет второго шанса в Европе
Бывший тренер «Зенита» Властимир Петржела высказался о будущем нападающего Артёма Дзюбы.
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Ари хочет снять собственный фильм про Россию для Netflix
Бывший нападающий «Краснодара» Ари заявил о намерении снять про Россию документальный фильм.
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Американский космический корабль Cygnus стартовал к МКС
Грузовой космический корабль Cygnus американской компании Northrop Grumman стартовал к Международной космической станции.
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Тарпищев объяснил, как Кудерметовой выиграть Итоговый турнир в парном разряде
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, за счёт чего теннисистка Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элиз Мертенс может победить в финале Итогового турнира WTA 2022 года в парном разряде.
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В нескольких областях Украины звучит воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в нескольких регионах Украины, сообщают украинские СМИ. В частности, речь идёт о Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях.
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Литва открыла торговое представительство на Тайване
Министерство экономики и инноваций Литвы объявило об открытии торгового представительства республики на Тайване.
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Ловрен не сыграет со «Спартаком» и с «Факелом», чтобы подготовиться к ЧМ-2022
Защитник «Зенита» Деян Ловрен не сыграет со «Спартаком» и с «Факелом» в Кубке России, потому что 14 ноября отправится в расположение сборной Хорватии.
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IWF повторно дисквалифицировала штангиста Албегова
В пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) сообщили, что Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) дисквалифицировала двукратного чемпиона мира россиянина Руслана Албегова.
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Валиева показала, как проводит мастер-класс для детей в Казани
Чемпионка Европы по фигурному катанию Камила Валиева провела мастер-класс для детей в её родном городе — Казани.
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Бизнесмен Пригожин с иронией ответил на заявления о попытках «интервенции» в выборы США
Бизнесмен Евгений Пригожин с иронией прокомментировал заявления о попытках «интервенции» в американские выборы.
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Источник: Чистяков готов пройти детектор лжи после обвинений в матче с «Ахматом»
Стали известны новые подробности ситуации защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова после матча 16-го тура чемпионата России с «Ахматом».
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Sun: британская атомная подлодка прервала «секретную миссию» из-за пожара на борту
Атомная подводная лодка ВМС Британии Victorious, несущая баллистические ракеты Trident II, была вынуждена «прервать секретную миссию» из-за пожара на борту, пишет британская газета The Sun со ссылкой на источники.
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Президент «Торпедо» Геркус ответил на вопрос о переговорах с Дзюбой
Президент «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал возможный переход российского нападающего Артёма Дзюбы в состав автозаводцев.
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Оздоев поддержал Чистякова, который был выведен из состава «Зенита»
Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев поддержал своего бывшего партнёра по команде защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова после ситуации в матче 16-го тура чемпионата России с «Ахматом».
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Тарасова рассказала, что вернётся к съёмкам «Ледникового периода»
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что планирует в скором времени вернуться к съёмкам в «Ледниковом периоде».
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ВС России уничтожили за сутки семь украинских штабов
В Минобороны России заявили, что российские ВС уничтожили за сутки семь украинских штабов и 72 артподразделения.
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ВС России уничтожили склады с вооружением и топливом ВСУ в районе Запорожья и Николаева
Вооружённые силы России уничтожили склады с вооружением и топливом Вооружённых сил Украины в районе Запорожья и Николаева. Об этом информирует российское Министерство обороны.
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ВСУ обстреляли промзону Запорожской АЭС крупнокалиберными артиллерийскими снарядами
В Минобороны России сообщили, что ВСУ обстреляли промзону Запорожской АЭС крупнокалиберными артиллерийскими снарядами.
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Трусова — о миллионе подписчиков: безумно приятно
Серебряная призёрка Олимпийских игр Александра Трусова достигла отметки в миллион подписчиков в социальной сети.
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Мостовой: мне непонятно решение Карпина отказать Армении и остаться в сборной России
Бывший футболист сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал новость о том, что главный тренер Валерий Карпин мог возглавить команду Армении.
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ВС России отразили наступление в Херсонской области, уничтожив 110 украинских военных
ВС России отразили наступление украинской батальонной тактической группы в Херсонской области, сообщили в Минобороны.
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Минобороны России: на Краснолиманском направлении отражены все попытки наступления ВСУ
В Минобороны России заявили, что на Краснолиманском направлении отражены все попытки наступления ВСУ, более 120 украинских боевиков уничтожены.
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Песков: решение о посещении Путиным саммита G20 будет принято на текущей неделе
На текущей неделе станет известно, отправится ли президент России Владимир Путин на саммит G20 в Индонезии лично, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Экс-премьер Пакистана выписан из госпиталя после ранения ног
Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан выписан из госпиталя после покушения и находится в своей резиденции в городе Лахоре.
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Repubblica: США и НАТО допускают переговоры по Украине при условии успеха ВСУ в Херсоне
В США и НАТО не исключают вариант начала мирных переговоров по Украине, однако для этого Киев должен взять под контроль Херсон, ставший частью России, пишет газета La Repubblica. По мнению издания, Вашингтон внушает эту идею киевским властям.
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Михаил Кержаков трогательно обратился к Чистякову после скандала в матче с «Ахматом»
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поддержал своего одноклубника Дмитрия Чистякова после ситуации в матче 16-го тура чемпионата России с «Ахматом».
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На Ставрополье семь человек с коронавирусом госпитализировали за сутки
В Ставропольском крае за последние сутки подтвердили семь случаев COVID-19, столько же пациентов доставили в стационары.
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Карякин сообщил, что Карпова в скором времени переведут из реанимации в обычную палату
Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов скоро будет переведён в обычную палату из отделения реанимации.
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Суд обязал школу в Тюмени выплатить ученику компенсацию в 160 тысяч рублей из-за травмы
В Тюмени суд обязал школу выплатить 160 тыс. рублей семье ученика, здоровью которого был причинён тяжкий вред. Решение инстанции пока не вступило в законную силу.
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Песков: Москва открыта для переговоров с Киевом, однако пока не видит такой возможности
Россия остаётся открытой к переговорам с Украиной, но возможности их продолжить нет, так как Киев законодательно исключил такой диалог, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Путину представят идеи создания всероссийского молодёжного экодвижения до 1 декабря
Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря представить предложения по созданию всероссийского молодёжного экологического движения.
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Стало известно, когда Бивол планирует вернуться на ринг
Менеджер боксёра Дмитрия Бивола Вадим Корнилов сообщил, что спортсмен вернётся на ринг в мае.
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Синоптики рассказали о погоде в Самарской области в ближайшие дни
Специалисты Приволжского УГМС предупредили жителей Самарской области, что в понедельник, 7 ноября, в регионе температура в течение дня будет 0…+5 °C.
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Песков: Россия призывает Армению и Азербайджан воздержаться от дестабилизирующих шагов
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия призывает Армению и Азербайджан воздержаться от шагов, которые могут дестабилизировать ситуацию.
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Центры московского долголетия проведут дни открытых дверей 7—14 ноября
Сеть городских клубных пространств «Центры московского долголетия» проведёт дни открытых дверей с 7 по 14 ноября.
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В Удмуртии 15 человек с COVID-19 госпитализировали за сутки
В Удмуртии за минувшие сутки госпитализировали 15 человек с подтверждённым коронавирусом.
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В Тюменской области действие пожароопасного сезона прекращается 10 ноября
В лесах Тюменской области с 10 ноября отменяется пожароопасный сезон — соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.
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Собранные в Москве на «Ночи искусств» 19 млн рублей направят новым субъектам России
В столице во время акции «Ночь искусств» было собрано 19 млн рублей. Эти средства пойдут на помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
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В Кремле заявили о планируемой встрече Путина и Токаева в Оренбурге
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым Жомарт-Токаев планируют совместное участие в государственных мероприятиях в Оренбурге.
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В Москве уровень безработицы снизился до минимальных значений
Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о снижении уровня безработицы в столице.
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Песков прокомментировал сообщения СМИ о переговорах Салливана с Ушаковым
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о якобы прошедших переговорах советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и помощника российского лидера Юрия Ушакова.
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Юрист Гусятников рассказал, кому положена субсидия на оплату ЖКУ
Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников напомнил, что людям, которые тратят на оплату ЖКУ больше 22% от совокупного дохода семьи, положена субсидия. Её назначают муниципальные власти.
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Агент Талаев сообщил, что решения по возвращению Чистякова в состав «Зенита» пока нет
Агент игрока «Зенита» Дмитрия Чистякова Андрей Талаев заявил, что решения по возвращению футболиста в основной состав петербургского клуба пока нет.
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Диетолог Королёва посоветовала есть квашеную капусту для профилактики инфаркта
Врач-терапевт, диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала, что употребление квашеной капусты поможет снизить риск инфаркта.
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Рогов: обученных на Западе украинских боевиков перебросили на Запорожское направление
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что порядка 13 тыс. украинских боевиков, прошедших обучение на западных полигонах, перебросили на Запорожское направление.
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Психоаналитик Смолярчук дала совет не заводить домашних животных во время депрессии
Психоаналитик Ирина Смолярчук рассказала, что распространённое мнение о том, что домашние питомцы могут помочь хозяину пережить депрессию, является ошибочным.
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С14, «Добровольчий рух» и «Чёрный комитет» признаны в России террористическими
Украинские националистические организации С14, «Добровольчий рух» и «Чёрный комитет» признаны в России террористическими.
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Ортопед Коршунова рассказала, как организовать рабочее место для школьника
Детский ортопед, подиатр Светлана Коршунова напомнила, что школьник много времени проводит за столом, поэтому важно, чтобы его рабочее пространство было правильно обустроено.
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Памятник Суворову осквернили в Одессе
Неизвестные осквернили памятник русскому полководцу Александру Суворову в Одессе, сообщило издание «СТРАНА.ua».
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Сенатор Пушков: США продолжат курс на поддержку Киева в случае победы республиканцев
Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что США продолжат курс на помощь Киеву в случае победы Республиканской партии на промежуточных выборах.