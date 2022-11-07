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Корреспондент: в Одессе решили демонтировать памятник «Основателям Одессы»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Власти Одессы подтвердили намерение демонтировать памятник Екатерине II. Как пишет «Корреспондент», монумент замотали в чёрный целлофан и обносят забором. Ведутся подготовительные работы по демонтажу и переносу скульптурной композиции «Основателям Одессы».
Корреспондент: в Одессе решили демонтировать памятник «Основателям Одессы»
vk.com
В Одессе готовятся к демонтажу памятника российской императрице Екатерине II. Его замотали в чёрный целлофан и обносят забором. Как пишет «Корреспондент», в мэрии города подтвердили намерение демонтировать памятник.
 
«Приносим извинения за временные неудобства. Ведутся подготовительные работы по демонтажу и переносу скульптурной композиции «Основателям Одессы», — говорится в объявлении горсовета, размещённом на заборе.
 
Как напоминает издание, в последнее время одесский памятник Екатерине II неоднократно обливали краской и расписывали различными лозунгами. На прошлой неделе на памятник надели колпак палача, а на руку повесили петлю.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Корреспондент Украина Европа
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