NTD: в Венецию снова пришла большая вода

00:51
Английский журналист прокомментировал решение «Челси» прервать переговоры с «Динамо» по Захаряну
Британский журналист Низар Кинселла отреагировал на слова генерального директора «Динамо» Павла Пивоварова о состоянии переговоров по трансферу полузащитника столичного клуба Арсена Захаряна в «Челси».
00:50
Умер основатель и фронтмен рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти
Основатель и фронтмен группы Nazareth Дэн Маккаферти скончался в возрасте 76 лет.
00:41
«Милан» сыграл вничью с «Кремонезе» в матче Серии А
«Милан» и «Кремонезе» не смогли выявить победителя в матче 14-го тура чемпионата Италии.
00:33
IRNA: секретарь Совбеза России Патрушев прибыл в Тегеран с официальным визитом
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в иранскую столицу, где у него состоится ряд переговоров с официальными лицами Ирана. Об этом сообщает агентство IRNA.
00:30
Хет-трик Гнабри помог «Баварии» разгромить «Вердер» в матче Бундеслиги
«Бавария» одержала победу над «Вердером» в матче 14-го тура чемпионата Германии.
00:26
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
На Украине объявили воздушную тревогу в Киеве, а также в северных и южных областях страны.
00:20
Победитель боя Бетербиев — Ярд встретится с обязательным претендентом Смитом
Стало известно, с кем может провести следующий бой Артур Бетербиев.
00:19
Стремоусов: ВСУ пошли в атаку в Херсонской области, линия обороны удерживается
Украинские военные пошли в атаку в районе Снигирёвки Херсонской области, в рядах ВСУ числятся англоговорящие наёмники, а также наёмники из Польши. Об этом сообщил замгубернатора региона Кирилл Стремоусов.
00:07
Федеральное сетевое агентство ФРГ: газохранилища заполнены на 99,54%
Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что подземные газовые хранилища страны в данный момент заполнены на 99,54%.
00:03
Фирмино отреагировал на невызов в сборную Бразилии на ЧМ-2022
Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино отреагировал на свой невызов в сборную Бразилии на ЧМ-2022 в Катаре.
23:56
Reuters: состояние Маска упало ниже $200 млрд из-за колебаний акций Tesla на покупке Twitter
Состояние бизнесмена Илона Маска упало ниже $200 млрд из-за колебаний акций Tesla на фоне покупки предпринимателем компании Twitter. Об этом сообщает агентство Reuters.
23:53
Орлов извинился перед Чистяковым и «Ахматом»
Комментатор Геннадий Орлов принёс извинения защитнику «Зенита» Дмитрию Чистякову.
23:44
Гендиректор «Будё-Глимт» рассказал, как клуб отреагировал на уход Хайкина
Генеральный директор «Будё-Глимт» Фродо Томассон рассказал, как в норвежском клубе отреагировали на уход Никиты Хайкина.
23:44
В Госдепе заявили, что в ближайшем будущем состоятся переговоры с Россией по ДСНВ
Соединённые Штаты подтвердили планы провести в ближайшее время переговоры с Россией по возобновлению инспекционной деятельности в рамках СНВ-III. Об этом сообщил представитель Госдепа США Нед Прайс.
23:33
Клаудиньо рассказал, почему переподписал контракт с «Зенитом»
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо объяснил, почему продлил контракт с петербургским клубом до 2027 года.
23:30
Байден спрогнозировал «два ужасных года» при победе республиканцев на выборах в конгресс
Президент США Джо Байден считает, что победа республиканцев на выборах в конгресс будет означать «два ужасных года» для его правления.
23:20
Канчельскис объяснил, почему бразильские игроки «Зенита» не были вызваны в сборную на ЧМ
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал невызов бразильских легионеров «Зенита» в национальную команду.
23:13
Чавушоглу: в предложенном Россией проекте газового хаба нет угроз и рисков
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что не видит угроз и рисков по предложенному Россией проекту газового хаба.
23:09
Источник: форвард «Колорадо» Ничушкин пропустит около месяца из-за травмы
Форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин пропустит около месяца из-за травмы.
22:58
Дортмундская «Боруссия» проиграла «Вольфсбургу» в матче Бундеслиги
Дортмундская «Боруссия» на выезде проиграла «Вольфсбургу» в матче 14-го тура чемпионата Германии.
22:56
Кадыров опроверг сообщения о якобы гибели военных из Чечни под Лисичанском
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опроверг появившуюся во «вражеских» СМИ информацию о якобы гибели бойцов из региона в ходе проведения спецоперации под Лисичанском.
22:52
«Матч ТВ»: решение по новому главному тренеру «Пари НН» остаётся за губернатором региона
Стало известно, что назначение нового главного тренера «Пари НН» в случае ухода Михаила Галактионова будет утверждаться губернатором Нижегородской области.
22:41
Всемирный боксёрский совет исключит россиян и белорусов из рейтингов
Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что организация исключит из рейтингов спортсменов из России и Белоруссии.
22:41
Пентагон: две установки ПВО NASAMS доставлены на Украину
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что две установки ПВО NASAMS доставлены на Украину.
22:33
«Наполи» без Кварацхелии победил «Эмполи» в матче Серии А
«Наполи» нанёс поражение «Эмполи» в матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу.
22:30
Путин заявил, что единое пособие для нуждающихся должно появиться с 2023 года
Единое пособие для нуждающихся семей с детьми и беременных женщин должно появиться в России в 2023 году. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин.
22:24
Блахович: никто в лёгком дивизионе не справится с Махачевым
Польский боец смешанных единоборств Ян Блахович высказал мнение, что никто из бойцов не сможет справиться с чемпионом в лёгком дивизионе UFC Исламом Махачевым.
22:13
Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2022 год до $102,13 за баррель
Минэнерго Соединённых Штатов повысило прогноз средней цены нефти марки Brent на текущий год до $102,13 за баррель с прежних $102,09.
22:11
Клаудиньо: нынешний сезон для «Зенита» — особенный
Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал, почему нынешний сезон для петербургского клуба является особенным.
21:58
Роднина высказалась о решении WADA передать дело Валиевой в CAS
Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина отреагировала на новость о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало допинг-дело Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS).
21:55
Депутат Бессараб рассказала о мерах социальной поддержки семей с детьми
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала в беседе с RT заявление президента России Владимира Путина о том, что в текущей ситуации нельзя забывать о доходах семей с детьми.
21:50
«Северсталь» уступила «Автомобилисту» и потерпела восьмое поражение в девяти матчах КХЛ
«Северсталь» проиграла «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
21:44
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по делу о госизмене
Лефортовский районный суд города Москвы арестовал россиянина по фамилии Вердиян по делу о госизмене.
21:42
Сборная Эквадора лишится трёх очков в квалификации к ЧМ 2026 года
Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил сборную Эквадора трёх очков в отборочном турнире на чемпионат мира по футболу 2026 года за использование документа, содержащего ложную информацию об игроке Байроне Кастильо.
21:31
Путин присвоил звание Героя России погибшему в зоне СВО протоиерею Михаилу Васильеву
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России протоиерею Михаилу Васильеву, который погиб в зоне проведения спецоперации на Украине.
21:30
В «Пари НН» заявили о поиске нового главного тренера
Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов прокомментировал новость, что после ухода Михаила Галактионова в «Локомотив» команду может возглавить тренер «Сочи» Вадим Гаранин.
21:20
Чикмарёва и Янченков победили в короткой программе на этапе Гран-при России среди юниоров
Российские фигуристы Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков выиграли короткую программу на четвёртом этапе Гран-при России среди юниоров в Москве.
21:17
Захарова: Россия и Украина не ведут конструктивных переговоров с апреля
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия и Украина не ведут конструктивных переговоров с апреля, после того как Киев не ответил на предложения Москвы.
21:11
L’Equipe: Варан успеет восстановиться после травмы к чемпионату мира
Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Рафаэль Варан может успеть восстановиться к чемпионату мира 2022 года в Катаре.
21:01
Путин: инфляция в России в начале 2023 года может опуститься до 5%
Российский лидер Владимир Путин заявил, что инфляция в России устойчиво снижается и в начале 2023 года может составить около 5%.
20:59
Кавазашвили: в Бразилии не уверены, что мальчики из «Зенита» выкладываются в России
Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал невызов бразильских легионеров «Зенита» в национальную команду.
20:57
В ОП поддержали продление программы материнского капитала до 2026 года
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что программа материнского капитала в России будет продлена до 2026 года.
20:51
«Чемпионат»: Гаранин является одним из кандидатов на пост главного тренера «Пари НН»
Главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин может занять аналогичную должность в «Пари НН».
20:41
Столтенберг признал, что НАТО не хочет прекращения огня на Украине на условиях России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс не стремится добиться прекращения огня на Украине на условиях России.
20:41
В «Балтике» заявили, что не заинтересованы в подписании Дзюбы
Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин рассказал, что клуб не заинтересован в подписании нападающего Артёма Дзюбы.
20:29
Фомин — об игре с Таджикистаном: для меня любой матч за сборную России в радость
Полузащитник «Динамо» прокомментировал выбор следующих соперников для сборной России.
20:23
Спасатели оказывают помощь пострадавшим при жёсткой посадке Ми-2 в Костромской области
Спасатели обнаружили место жёсткой посадки вертолёта Ми-2 в Костромской области и приступили к оказанию помощи пострадавшим. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.
20:18
Ставиский: Дэвис и Смолкин могли бы быть лидерами сезона в России
Двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский высказал мнение, что танцевальный дуэт фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина мог бы быть лидером сезона в России.
20:07
Путин заявил о продлении программы материнского капитала до 2026 года
Президент России Владимир Путин сообщил, что программа материнского капитала продлена до конца 2026 года.
20:06
Гендиректор «Динамо»: у нас сейчас нет коммуникаций с «Челси» по Захаряну
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал возможый переход полузащитника Арсена Захаряна в «Челси».