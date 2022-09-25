New York Times: эксперты обеспокоены пересыханием рек в Европе

Этим летом большая часть Европы столкнулась с аномальной жарой и засухой, что привело к пересыханию многих водоёмов, пишет The New York Times. Эксперты видят в этом тревожный сигнал: по их мнению, процесс изменения климата протекает быстрее, а итоговые последствия могут быть серьёзнее, чем ожидалось ранее.

Из-за пересыхания рек и прочих водоёмов по всей Европе на поверхности суши оказываются когда-то затопленные деревни, мосты и корабли, пишет The New York Times. Некоторым из этих объектов насчитывается несколько тысяч лет. Всё это произошло на фоне экстремальной жары и засухи, затронувшей в этом году большую часть европейского континента.

К примеру, в пересохшей запруде к западу от Мадрида на поверхности показался дольмен Гуадальперала, возраст которого насчитывает около четырёх-пяти тысяч лет, пишет The New York Times. В Италии стал виден старый мост времён Римской империи через реку Тибр. В Германии осушение одного из крупнейших водохранилищ Эдерзее привело к тому, что стало видно деревню Берих, затопленную ещё в 1914 году.

По словам профессора Оксфордского университета Ядвиндера Мали, данная тенденция является крайне тревожной. «Это признак того, что в стабильности глобального климата и региональной погоды происходят большие сдвиги, что будет оказывать всё больше стресса на людей и на природные экосистемы», — заявил Мали. Он также отметил, что в результате деятельности человека глобальная температура увеличилась на 1,1 °С: причём, если повышение в итоге дойдёт до 2 °С, то последствия будут куда серьёзнее, чем опасались ранее.

Мали также заявил, что подобные климатические события ожидались не ранее 2040 года и тот факт, что они происходят сейчас, говорит о том, что процесс изменения климата идёт быстрее, чем ожидалось. По словам сотрудницы Имперского колледжа Лондона Фредерики Отто, в будущем человечество ожидает ещё больше годов с аномальной жарой и засухой.

«Я думаю, это говорит о том, что изменение климата, особенно в Европе, обсуждается как нечто, что случится в будущем. Но оно случится не в будущем, оно уже происходит», — приводит издание слова Фредерики Отто.