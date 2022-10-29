N-TV: «это как космос» — глава ВМС Швеции не может гарантировать защиту трубопроводов в Балтийском море
После взрывов на «Северных потоках» в Балтийском море глава ВМС Швеции Скуг Хаслум заявила, что в будущем нельзя исключать возможности повторения таких нападений, сообщает N-TV. По её словам, в полной мере обезопасить объекты критической инфраструктуры в регионе невозможно, потому что «он слишком большой».
Речь идёт не только о наблюдении за поверхностью воды, объяснила она, «но и за тем, что происходит на дне моря». «Людям зачастую трудно это представить, потому что так сложилось, что они не живут в этом водном пространстве». Хаслум сравнила море с космосом: «Мы много о нём говорим, но и под водой много неизвестного. Мы должны это понимать. Водное пространство — это своего рода новый космос».
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