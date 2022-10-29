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N-TV: «это как космос» — глава ВМС Швеции не может гарантировать защиту трубопроводов в Балтийском море

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Глава ВМС Швеции Скуг Хаслум заявила, что обеспечить полную защиту объектам критической инфраструктуры в Балтийском море невозможно, сообщает N-TV. Для этого территория слишком большая, объяснила она, добавив, что наблюдать нужно не только за поверхностью воды, но и за тем, что происходит под ней. По её словам, «водное пространство — это своего рода новый космос».
N-TV: «это как космос» — глава ВМС Швеции не может гарантировать защиту трубопроводов в Балтийском море
AP

После взрывов на «Северных потоках» в Балтийском море глава ВМС Швеции Скуг Хаслум заявила, что в будущем нельзя исключать возможности повторения таких нападений, сообщает N-TV. По её словам, в полной мере обезопасить объекты критической инфраструктуры в регионе невозможно, потому что «он слишком большой».

Речь идёт не только о наблюдении за поверхностью воды, объяснила она, «но и за тем, что происходит на дне моря». «Людям зачастую трудно это представить, потому что так сложилось, что они не живут в этом водном пространстве». Хаслум сравнила море с космосом: «Мы много о нём говорим, но и под водой много неизвестного. Мы должны это понимать. Водное пространство — это своего рода новый космос».

И саботаж на трубопроводах показал, как важно его защищать, добавила она. Нельзя исключать, что подводная лодка может незаметно перемещаться в Балтийском море. По её словам, если кто-то говорит, что всё можно отследить, это «немного хвастовство». Но глава ВМС уверена, что по мере развития технологий делать это будет проще: «Так что в будущем скрываться будет всё труднее».
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N-TV Германия Европа
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