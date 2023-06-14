WION: страны Европы восстанавливают обязательную воинскую повинность

Военный призыв был отменён во многих странах Европы, но в последние годы страны континента возвращают обязательную военную службу для своих граждан, сообщает WION. Скандинавия и некоторые страны Восточной Европы идут в авангарде этого процесса и уже восстановили военный призыв, в то время как Франция, Германия и Нидерланды всё ещё находятся на этапе дебатов по этому вопросу.

В мире есть ряд стран, где существует обязательная воинская повинность. Воинская повинность является практикой, которая обязывает часть или всё население регистрироваться в вооружённых силах на случай возникновения военного конфликта и потребности в боевых силах.

В Европе обязательная военная служба была отменена в большинстве стран после Второй мировой войны, однако в репортаже Deutsche Welle* говорится, что она вернулась или возвращается во многих странах региона. Согласно репортажу, за последние 20 лет обязательная воинская повинность была отменена в большинстве стран континента, но в последнее время по этому вопросу ведутся дебаты, и многие страны фактически рассматривают возможность её повторного введения.

Начнём со страны, участвующей в крупнейшей со времён Второй мировой войны конвенциональной войне в Европе, — Украины. Она вновь ввела обязательную военную службу для мужчин в возрасте от 18 до 26 лет вскоре после аннексии Крыма** в 2014 году. После того как Россия начала спецоперацию в прошлом году, украинское правительство приняло закон, делающий всех физически здоровых мужчин в возрасте от 18 до 60 лет потенциально подлежащими обязательной военной службе.

Балтийское государство Литва последовало за Украиной в 2015 году и ввело воинскую повинность для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Другое прибалтийское государство Латвия планирует восстановить обязательную военную службу. Согласно репортажу, с 2024 года все мужчины в возрасте от 18 до 27 лет должны будут пройти 11 месяцев военной подготовки, а с 2028 года ежегодно будут призываться 7500 латвийцев.

Давайте теперь посмотрим на Румынию, в которой первая попытка восстановить обязательную военную службу потерпела неудачу в 2015 году, однако премьер-министр Румынии снова высказался за это. В проекте, опубликованном в прошлом году, Министерство обороны Румынии поддержало предложение всем румынам призывного возраста, проживающим за границей, явиться на военную службу в течение 15 дней в случае всеобщей мобилизации.



В Нидерландах, которые сталкиваются с нехваткой 9 тыс. солдат, правительство рассматривает возможность восполнить численность за счёт обязательной военной службы.

Скандинавские страны Норвегия и Швеция вновь ввели обязательную службу, но там соблюдается строгая процедура отбора в войска. В то же время в Дании количество добровольцев по-прежнему невелико даже после того, как здесь обязали пройти военную службу.



Во Франции продолжаются дебаты вокруг облегчённой формы обязательной воинской повинности. Президент Эммануэль Макрон ввёл в 2019 году всеобщую национальную службу, которая позволяет молодым людям в течение месяца добровольно служить своей стране. Согласно репортажу Deutsche Welle*, правительство в настоящее время рассматривает возможность сделать её обязательной для всех французских граждан в возрасте от 15 до 17 лет.



В Германии военный призыв был отменён в 2011 году, но он может быть восстановлен, если парламент Германии определит это в качестве необходимости для обороны, как это предусмотрено основным законом страны.

Дата публикации 12 июня 2023 года.

* Deutsche Welle — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 28.03.2022.





** Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).







