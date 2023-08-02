SVT: в Швеции заявили, что закон о разжигании межнациональной розни нужно было изменить «ещё 20 лет назад»

В Швеции необходимо срочно внести поправку в закон о разжигании межнациональной розни, запрещающую сжигать Кораны и другие священные писания. Такого мнения придерживается профессор по международному праву Уве Бринг, который в интервью государственному телеканалу SVT заявил, что это нужно было сделать «ещё 20 лет назад». Тем не менее только наличие политической воли может ускорить процесс принятия изменений в уголовный кодекс североевропейского королевства.

Дания в настоящее время изучает вопрос введения запрета на сжигание Корана возле посольств иностранных государств в ответ на давление, которому Копенгаген подвергся со стороны мусульманского мира после сжигания Корана в скандинавской стране, пишет SVT.

На основании действующего законодательства подобный запрет в Швеции невозможен. Однако поправка к закону о разжигании межнациональной розни могла бы полностью запретить сжигание религиозных книг, считает профессор по международному праву Уве Бринг. По мнению эксперта, необходимо ввести поправки в шведский уголовный кодекс и ввести запрет на разжигание религиозной вражды, включая кощунственные деяния против священных писаний. Как заявил эксперт-международник, эту поправку надо было сделать «ещё 20 лет назад». Бринг подчеркнул, что «при наличии политической воли» процесс можно ускорить, пишет SVT.

По мнению профессора, это нужно было сделать уже тогда, когда в Швеции было введено законодательство о подстрекательстве. Бринг убеждён, что если этого требуют соображения национальной безопасности, то свободой слова можно пренебречь. Эксперт пояснил, что в случае принятия поправки осквернять и критиковать религию в публичных дебатах и печатных изданиях по-прежнему будет можно, однако нельзя будет делать это на политических демонстрациях, например перед стенами посольств и мечетями, сообщает SVT.

Ещё один способ, по мнению Уве Бринга, остановить поджоги Корана — изменить закон о митингах, чтобы при выдаче разрешений полиция также учитывала угрозы национальной безопасности, а не только оценивала безопасность в конкретном месте проведения публичного собрания, завершает SVT.