SVT: в Швеции собираются сжечь Коран у посольства Ирана в Стокгольме

В полицию Швеции поступила новая заявка на проведение акции с сожжением священной книги мусульман. На этот раз митинг планируется провести в предстоящую субботу перед стенами посольства Ирана в Стокгольме. Помимо Корана, 31-летний организатор манифестации также хочет сжечь изображение лидера Ирана и две кукольные головы.

В шведскую полицию поступила новая заявка на проведение митинга с сожжением священной книги мусульман. На этот раз манифестация должна состояться в предстоящую субботу у посольства Ирана в Стокгольме, передаёт телеканал SVT.

Предыдущие сожжения Корана вызвали бурную международную реакцию, а шведским послам были высказаны официальные протесты в Катаре, Саудовской Аравии и Иране. Кроме того, Иран запретил въезд в страну новому послу Швеции.

Согласно очередной заявке, полученной полицией Стокгольма, 31-летний мужчина намерен поджечь религиозную книгу перед стенами посольства Ирана. Помимо Корана, организатор манифестации также хочет сжечь изображение лидера Ирана и две кукольные головы.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи выступил с резкой критикой в ​​адрес Швеции. Он написал в соцсетях, что оскорбление Корана в Швеции является порочным, заговорщическим и опасным мероприятием. Хаменеи также добавил, что правительство Швеции должно знать, что поддержка преступников, сжигающих Коран, настраивает скандинавскую страну на войну против всего мусульманского мира, пишет SVT.