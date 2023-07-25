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SVT: в Швеции собираются сжечь Коран у посольства Ирана в Стокгольме

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В полицию Швеции поступила новая заявка на проведение акции с сожжением священной книги мусульман. На этот раз митинг планируется провести в предстоящую субботу перед стенами посольства Ирана в Стокгольме. Помимо Корана, 31-летний организатор манифестации также хочет сжечь изображение лидера Ирана и две кукольные головы.
SVT: в Швеции собираются сжечь Коран у посольства Ирана в Стокгольме
AP

В шведскую полицию поступила новая заявка на проведение митинга с сожжением священной книги мусульман. На этот раз манифестация должна состояться в предстоящую субботу у посольства Ирана в Стокгольме, передаёт телеканал SVT.

Предыдущие сожжения Корана вызвали бурную международную реакцию, а шведским послам были высказаны официальные протесты в Катаре, Саудовской Аравии и Иране. Кроме того, Иран запретил въезд в страну новому послу Швеции.
 
Согласно очередной заявке, полученной полицией Стокгольма, 31-летний мужчина намерен поджечь религиозную книгу перед стенами посольства Ирана. Помимо Корана, организатор манифестации также хочет сжечь изображение лидера Ирана и две кукольные головы.
 
Ранее верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи выступил с резкой критикой в ​​адрес Швеции. Он написал в соцсетях, что оскорбление Корана в Швеции является порочным, заговорщическим и опасным мероприятием. Хаменеи также добавил, что правительство Швеции должно знать, что поддержка преступников, сжигающих Коран, настраивает скандинавскую страну на войну против всего мусульманского мира, пишет SVT.
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SVT Швеция Европа
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