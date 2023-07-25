SVT: в Швеции собираются сжечь Коран у посольства Ирана в Стокгольме

17:33
Федерация футбола Мали не исключила проведение товарищеского матча со сборной России в будущем
В Федерации футбола Мали приняли решение не проводить товарищеский матч со сборной России в сентябре.
17:30
Главный инженер ТЦ «Времена года» не признал вину в гибели сотрудников
Главный инженер компании, обслуживающей ТЦ «Времена года», Евгений Боткин не признал вину в гибели сотрудников торгового центра в результате прорыва трубы с кипятком.
17:29
ВСУ потеряли более 280 человек на Донецком направлении
В Минобороны России заявили, что ВСУ потеряли более 280 человек на Донецком направлении.
17:25
ВС России уничтожили склады ВСУ в ДНР
В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили склады боеприпасов штурмовой бригады ВСУ и батальона оперативного назначения Нацгвардии Украины в ДНР.
17:24
ВС России отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении
В Минобороны России заявили, что российские войска отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении.
17:24
Военная хроника сообщила о сильных взрывах в Славянске
Военная хроника сообщила, что в Славянске зафиксированы сильные взрывы.
17:23
«Чемпионат»: Черчесов не получал предложения от «Аль-Ахли»
Бывший главный тренер венгерского «Ференцвароша» и сборной России Станислав Черчесов не получал предложений от «Аль-Ахли».
17:23
Врач Шестобитов посоветовал регулярные упражнения для уменьшения «гудения» в коленях
Врач Валерий Шестобитов рассказал о способах уменьшить «гудение» в коленях. В частности, он посоветовал регулярные упражнения по растяжке и массаж.
17:22
В Екатеринбурге пройдёт первый региональный фестиваль рекламы
В Екатеринбурге состоится первый региональный фестиваль рекламы. Лауреатов наградят 14 сентября, работы принимаются до 10 августа.
17:21
ВС России уничтожили склады ВСУ с оружием и западной техникой в Житомирской области
Российские войска уничтожили в Житомирской области склады ВСУ с боеприпасами, вооружением и техникой, поставленными из стран Запада.
17:18
Комиссия Совфеда попросила ОБСЕ осудить действия Украины и США на фоне удара по военкорам
Комиссия Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ в официальном обращении на имя генсека ОБСЕ Хельги Шмид попросила выразить «неприятие действий» властей Украины и США на фоне атаки на военкоров в Запорожской области.
17:18
ВС России поразили пункт дислокации иностранных наёмников в Черкасской области
В Минобороны России заявили, что российские военные в районе населённого пункта Вязовок Черкасской области поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников.
17:17
Российские военные сбили украинский вертолёт Ми-24 в Запорожской области
В Минобороны России заявили, что российские военные сбили украинский вертолёт Ми-24 в Запорожской области.
17:16
Экономист Заборцев прокомментировал повышение МВФ прогноза роста ВВП России в 2023 году
Пётр Заборцев, экономист и предприниматель, прокомментировал в беседе с RT информацию о том, что Международный валютный фонд (МВФ) подготовил доклад, в котором содержится улучшенный прогноз роста российской экономики в 2023 году.
17:15
A Bola: Нерес не хочет переходить в «Зенит»
Нападающий «Бенфики» Давид Нерес не планирует переходить в «Зенит» в летнее трансферное окно.
17:14
В ЕС выразили опасения, что Россия выиграет из-за транспортировки зерна с Украины
В ЕС опасаются, что Россия только выиграет на мировых рынках из-за дорогой транспортировки зерна с Украины через порты Прибалтики и его удорожания, заявил еврокомиссар Янош Войцеховский.
17:14
Политолог назвал фантазиями планы Украины стать «оружейным арсеналом свободного мира»
Сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT прокомментировал заявление киевских властей о планах сделать Украину «оружейным арсеналом свободного мира».
17:13
МИД Египта из-за осквернения Корана вызвал временного поверенного в делах Швеции
Министерство иностранных дел Египта вызвало временного поверенного в делах Швеции в Каире из-за акции с осквернением Корана.
17:13
Гостям Московского урбанфорума расскажут о подготовке собак-спасателей
Кинологи столичного Пожарно-спасательного центра примут участие в Московском урбанистическом форуме в «Лужниках». Они расскажут о подготовке служебных собак.
17:10
Минобороны России сообщило об освобождении населённого пункта Сергеевка
Министерство обороны России сообщило об освобождении населённого пункта Сергеевка на Краснолиманском направлении.
17:07
«Пари НН» обратился в ЭСК РФС по четырём эпизодам матча первого тура РПЛ с «Зенитом»
«Пари НН» принял решение обратиться в ЭСК РФС по итогам матча первого тура РПЛ с «Зенитом».
17:02
В РСТ заявили, что пожары в Турции не представляют угрозы туристам
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что пожары в Турции не представляют угрозы туристам, так как находятся в отдалении от отелей.
17:00
Патрушев: большинство крупных террористических групп созданы западными спецслужбами
Страны Запада создали, снабжают и финансируют практически все современные крупные террористические группировки.
16:54
МВФ повысил прогноз цены на нефть в 2023 году до $76 за баррель
Международный валютный фонд (МВФ) подготовил доклад, в котором содержится обновлённый прогноз на цены на нефть в 2023 и 2024 годах.
16:53
Кардиолог Галактионова заявила, что солёные и сладкие продукты могут навредить сердцу
Врач-кардиолог «СМ-Клиники» Анна Галактионова рассказала о правильном питании для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы.
16:53
В Госдуме заявили, что 27-летние граждане не подпадут под новые нормы о призывном возрасте
Лица, которым до конца 2023 года исполнится 27 лет, не подпадут под новые нормы о призывном возрасте, заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.
16:51
Собянин утвердил тарифы для проезда по МЦД-3 «Ленинградско-Казанский»
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что утверждены тарифы для проезда по МЦД-3 «Ленинградско-Казанский».
16:50
Кулеба: Украина попытается создать новый зерновой коридор после получения F-16
Украина попытается создать новый зерновой коридор после получения истребителей F-16, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире France 24.
16:50
Сёмин: шесть команд будут бороться за чемпионство в новом сезоне РПЛ
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, какие клубы будут бороться за титул чемпиона Российской премьер-лиги (РПЛ).
16:46
Мирный житель Горловки подорвался на мине «Лепесток»
Мирный житель Горловки пострадал при подрыве на противопехотной мине «Лепесток».
16:45
Шмаров считает, что защитник «Тоттенхэма» Санчес усилит «Спартак»
Бывший капитан «Спартака» Валерий Шмаров высказался о возможном переходе защитника лондонского «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса в московский клуб.
16:43
В Баренцевом море село на мель научное судно «Михаил Сомов»
Экспедиционное судно «Михаил Сомов» с 91 человеком на борту село на мель у архипелага Земля Франца-Иосифа в Баренцевом море. Угрозы затопления нет.
16:40
Бесплатная аренда электровелосипедов стала доступна для некоторых категорий москвичей
С 25 июля москвичи смогут совершать бесплатные поездки на новых электровелосипедах 2.0 столичного проката «Велобайк». Такая услуга будет доступна только владельцам безлимитных «Единых» и карт москвича обучающихся.
16:40
Синоптики спрогнозировали ливни с грозами в Москве вечером 25 июля
Ливни, грозы и сильный ветер накроют Москву вечером во вторник, 25 июля, после 20:00 и продлятся до 11:00 26 июля.
16:39
Диетолог Королёва: двигательная активность на даче способствует похудению
Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала, что активный образ жизни поможет привести себя в форму на даче.
16:39
Китайский парламент назначил нового главу ЦБ Китая
Китайский парламент назначил Пань Гуншэна на должность главы Народного банка Китая (ЦБ).
16:39
Порядка половины россиян рассказали, что выступают против получения зарплаты «в конверте»
Сервис SuperJob провёл опрос и выяснил, что 43% россиян категорически против серых схем получения зарплаты.
16:36
В Тверской области произошло 12 лесных пожаров с начала сезона
В Тверской области произошло 12 лесных пожаров с начала пожароопасного сезона. Их общая площадь составила 26,55 га.
16:36
СК России ещё не установил всех фигурантов дела об аварии в ТЦ «Времена года» в Москве
Следственный комитет ещё не установил всех фигурантов дела о прорыве трубы с кипятком в ТЦ «Времена года» в Москве.
16:36
С начала 2023 года в ЦАО Москвы продан 121 апартамент
Аналитики компании VSN Realty сообщили, что за первые шесть месяцев 2023 года вырос спрос на 21% на апартаменты в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. С начала 2023 года был куплен 121 апартамент.
16:35
В Новосибирске вынесли приговор хирургу, забывшему салфетку в теле пациентки
В Новосибирске вынесли приговор хирургу-ортопеду, который по ошибке оставил в теле 68-летней пациентки салфетку. В результате женщина скончалась от воспаления.
16:32
Патрушев заявил, что побуждать к переговорам нужно западных кураторов Киева
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил о готовности российской стороны к обсуждению путей урегулирования конфликта на Украине, однако отметил, что в данной ситуации Украине следует побуждать к переговорам нужно именно западных кураторов киевского режима.
16:31
Актриса Татьяна Шитова озвучит героиню Марго Робби в фильме «Барби»
Актриса театра, кино и озвучивания Татьяна Шитова примет участие в дубляже фильма «Барби». Её голосом вновь заговорит героиня Марго Робби.
16:31
В Дании вновь сожгли Коран
Группа антиисламских активистов провела акцию с сожжением Корана в Дании, в этот раз осквернение прошло у здания посольства Египта.
16:30
Специалист Сокольский рассказал, как утилизировать просроченные лекарства
Кандидат фармацевтических наук, специалист по фитохимии Игорь Сокольский рассказал, как утилизировать просроченные лекарства.
16:30
Футболист «Торпедо» Рейна заявил, что жизнь в России комфортнее, чем в США
Нападающий московского «Торпедо» Йорди Рейна сравнил жизнь в России и США.
16:30
В ЯНАО запустят производства по выпуску продукции из рыбы и оленины
В Ямало-Ненецком автономном округе модернизируют предприятия по производству продукции из рыбы и оленины.
16:28
Следствие потребовало ареста главного инженера обслуживающей ТЦ «Времена года» компании
Следствие потребовало арестовать главного инженера компании, обсуживающей московский торговый центр «Времена года», в котором погибли четыре человека из-за прорыва трубы с кипятком.
16:28
Sport24: «Зенит» рассматривает полузащитника «Марселя» Ундера как замену Малкому
Санкт-петербургский «Зенит» проявляет интерес к полузащитнику французского «Марселя» Дженгизу Ундеру.
16:24
Подмосковный центр «Мой бизнес» оказал более 36 тысяч услуг с начала года
Центр «Мой бизнес» в Московской области оказал более 36 тыс. услуг предпринимателям и физлицам с начала 2023 года, заявила глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.