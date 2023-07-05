SVT: в полицию Стокгольма поступили три новые заявки на проведение акций с сожжением религиозных книг

В полицию Стокгольма поступили новые заявки от жителей Швеции на проведение акций с сожжением религиозных книг, передаёт телеканал SVT. Одним из возможных организаторов предстоящей провокации выступила 50-летняя женщина, которая попросила провести манифестацию с сожжением Корана «как можно скорее», поскольку она недовольна той реакцией, которую получила её страна в мире после аналогичной манифестации на прошлой неделе.
Шведская полиция подтвердила получение трёх новых заявок на проведение в Стокгольме и Хельсингборге очередных акций с сожжением религиозных книг, в том числе Корана, передаёт государственный шведский телеканал SVT.
Как сообщается, одну из заявок правоохранителям отправила 50-летняя женщина, которая настаивала на проведении акции с сожжением Корана у стен городской мечети Стокгольма «как можно скорее», поскольку она считает несправедливой ту реакцию, которую её страна получила в мире после прошедшей на прошлой неделе аналогичной манифестации.
В другой заявке шведскую полицию попросили предоставить разрешение на сожжение Торы и Библии перед посольством Израиля 15 июля. 30-летний неизвестный мужчина указал, что целью манифестации он считает «символическое собрание во имя свободы слова».
В третьей заявке 30-летний житель Швеции попросил разрешить сожжение нескольких религиозных книг без упоминания, каких именно. Акцию он попросил провести 12 июля в центре Хельсингборга.
Начальник северо-западного отдела полиции провинции Сконе Маттиас Сигфридссон полагает, что сожжение нескольких книг не направлены против какой-то определённой религии, а являются частью свободы слова и той дискуссии, которая ведётся вокруг неё в скандинавской стране, пишет SVT.
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