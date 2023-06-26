Samnytt: новая головная боль — очередная заявка на сожжение Корана озадачила полицию Стокгольма

Полиция Стокгольма получила заявку на проведение антиисламской демонстрации, в ходе которой планируется сожжение Корана, сообщает Samnytt. После того как шведские правоохранительные органы подверглись критике за то, что они отклонили несколько похожих заявлений, на этот раз они будут вынуждены выдать разрешение организаторам акции, чтобы не нарушать Конституцию страны.

Манифестации антиисламского активиста Расмуса Палудана с сожжением священной книги мусульман уже год являются главной темой публичных дебатов в Швеции. В результате этих акций «орды» разъярённых мусульман в апреле прошлого года устроили беспорядки по всему скандинавскому королевству, ранили 200 полицейских, а также украли и подожгли около 20 полицейских автомобилей, пишет Samnytt.

Дискуссия обострилась ещё больше, когда сожжение Корана помешало заявке Швеции на вступление в НАТО. Чтобы успокоить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, шведское правительство сделало ряд заявлений, которые, по мнению многих, не защищали конституционные гражданские свободы и права граждан страны. В то же время шведская полиция перестала выдавать разрешения на проведение акций с сожжением Корана на том основании, что несколько судов при рассмотрении решений признали их неправомерными. Полиция Стокгольма приняла спорный временный специальный закон, который запрещает сжигание Корана, но позволяет сожжение других книг, напоминает издание.

Мнения на этот счёт разделились. Одна точка зрения, которую представляют сами мусульмане и лица, её разделяющие, заключается в том, что сожжение Корана следует рассматривать как разжигание национальной розни и что в Конституции должны быть сделаны исключения для этой книги. С другой стороны, звучат заявления тех, кто уверен, что мусульманское насилие подтверждает несовместимость ислама с западной демократией и по этой причине иммиграция мусульман в Швецию должна быть ограничена. Противники ислама считают, что мусульманские иммигранты должны сделать «очевидный» выбор: либо приспособиться к шведскому законодательству, либо найти другую страну для проживания, где законы выглядят иначе, а критика ислама запрещена, указывает Samnytt.

Новое заявление о проведении публичного собрания с сжиганием Корана — это головная боль для полиции Стокгольма. После того как судом было установлено, что правоохранительные органы несколько раз нарушили закон, когда отклонили предыдущие заявки, на этот раз полиции нужно будет либо одобрить заявку, либо придумать другие, более веские и актуальные аргументы, чтобы отказать в её выдаче. В то же время заявка поступила на проведение акции 28 июня, что совпадает с началом недели политиков в Альмедалене, которая будет проходить под усиленной охраной полиции после прошлогоднего убийства посетителя мероприятия психически больным преступником, отмечает газета.