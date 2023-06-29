Daily Sabah: «оскорбление мусульман не свобода мысли» — Эрдоган возмущён сожжением Корана и угрожает последствиями

Турецкий президент предупреждает о суровых последствиях для Запада за публичное осквернение Корана в Швеции. По мнению Эрдогана, оскорбительную для мусульман акцию нельзя приравнивать к свободомыслию. Его страна будет добиваться борьбы с «врагами ислама», и наказания для тех, кто организовал, допустил и оправдывает провокацию, заявил турецкий лидер.

В своём поздравлении мусульман Турции и всего мира с Курбан-байрамом президент Реджеп Тайип Эрдоган осудил сожжение Корана, произошедшего в среду в столице Швеции, пишет Daily Sabah.

В видеопослании членам своей партии турецкий президент назвал Запад — «памятником высокомерия» и обещал научить его, «что оскорбление мусульман не является свободой мысли». Турция, по словам Эрдогана, будет добиваться «решительной борьбы с террористическими организациями и врагами ислама». Турецкий лидер также угрожает последствиями за сожжения Священного Писания мусульман. «Тот, кто совершил это преступление, те, кто допустил его под видом свободы мысли, те, кто закрывает глаза на эту подлость, не добьются своих целей», — цитирует турецкого президента Daily Sabah.

28 июня выходец из Ирака сжёг священную для всех мусульман книгу у стен мечети в Стокгольме. Турецкое издание сообщает, что это стало возможным после того, как 12 июня шведский апелляционный суд подтвердил постановление нижестоящего суда, что у полиции не было полномочий препятствовать двум более ранним попыткам сожжения Корана в этом году.

В январе праворадикальный политик из Дании Расмус Палудан сжёг священную у мусульман книгу рядом с посольством Турции в Стокгольме. После этого шведская полиция пыталась запретить подобные акции, ссылаясь на «соображения безопасности», и приняло положение позволяющее отклонять запросы на такие протесты.





В последующие месяцы были две попытки повторить провокационную акцию датского политика у посольств Ирака и Турции в Швеции, однако они были остановлены полицией. Организаторы этих акций подали в суд и в апреле Административный суд Стокгольма постановил, что предлога «угрозы для безопасности недостаточно для ограничения возможности проведения демонстраций», — сообщает Daily Sabah.