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Aftonbladet: ради свободы слова — в Швеции сожгут Тору и Библию у стен посольства Израиля

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Полиция Швеции выдала разрешение на проведение акции с сожжением священных книг иудаизма Торы и Библии у стен посольства Израиля в Стокгольме в субботу 15 июля, сообщает Aftonbladet. По данным издания, 30-летний организатор манифестации мотивирует цель акции «символическим собранием ради свободы слова».
Aftonbladet: ради свободы слова — в Швеции сожгут Тору и Библию у стен посольства Израиля
AP
Шведская полиция предоставила разрешение 30-летнему мужчине провести публичную акцию с целью сжечь священные книги иудаизма Тору и Библию возле посольства Израиля в Стокгольме в субботу 15 июля, сообщает Aftonbladet со ссылкой на шведское радио.
 
По предварительной информации, заявку подал мужчина, который заявил, что демонстрация послужит ответом на резонансное сожжение Корана возле мечети Стокгольма в конце июня и «символическим собранием ради свободы слова». Издание напоминает, что акция с Кораном вызвала большой гнев в мусульманском мире и привела, среди прочего, к массовым протестам и штурму шведского посольства в столице Ирака Багдаде. 
 
Посол Израиля в Швеции уже заявил, что он шокирован и напуган дальнейшими сожжениями книг в скандинавской стране. «Это явное проявление ненависти, которое необходимо остановить», — написал он в популярной соцсети в начале июля.
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Aftonbladet Швеция Европа
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