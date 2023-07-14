Aftonbladet: ради свободы слова — в Швеции сожгут Тору и Библию у стен посольства Израиля

19:46
Гендиректор ФК «Севастополь» — об отказе участвовать в Кубке России: у нас нет ресурсов
Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый считает, что ещё не пришло время для участия клуба из Крыма в Кубке России по футболу.
19:45
Леса в Херсонской области охватили пожары после обстрела со стороны ВСУ
Сильные лесные пожары охватили леса в Херсонской области из-за обстрелов украинцев города Алёшки зажигательными боеприпасами.
19:41
СК: ВСУ обстреляли Алёшки Херсонской области зажигательными боеприпасами
ВС Украины обстреляли жилой сектор города Алёшки Херсонской области зажигательными боеприпасами, заявил представитель военного следственного управления Следственного комитета России по Объединённой группировке войск (сил).
19:40
Джокович стал абсолютным рекордсменом по числу выходов в финалы ТБШ в Открытую эру
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Уимблдона, в трёх сетах обыграв итальянца Янника Синнера.
19:37
Александр Медведев стал новым председателем совета директоров ХК СКА
В клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА сообщили об изменениях в руководящем составе петербургской команды.
19:35
Более 60 тысяч работников соцсферы за 15 лет повысили квалификацию в ИДПО Москвы
В Москве более 60 тыс. работников и деятелей социальной сферы повысили квалификацию в Институте дополнительного профессионального образования (ИДПО) в течение 15 лет.
19:33
В Оренбуржье объём выдачи ипотечных кредитов увеличился на 50% в текущем году
В Оренбургской области объём ипотечного кредитования в первом полугодии вырос на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
19:31
Захарова: военная помощь Запада Украине не приблизит дипломатическое урегулирование
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия не приемлет позицию стран Запада о приближении урегулирования конфликта на Украине поставками вооружения Киеву.
19:30
Политолог Маркелов: Польша создаёт напряжение на границе с Россией по указке НАТО
Политолог Сергей Маркелов выразил мнение, что агрессивная антироссийская политика Польши исходит от коллективного Запада, который ставит перед ней задачи создавать постоянное напряжение на границе и подавать раздражающие Россию сигналы.
19:28
Сергею Денисенко предъявили обвинение в убийстве российского офицера
Сергею Денисенко предъявили обвинение в умышленном убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого и незаконном обороте оружия.
19:21
МИД России: НАТО пытается создать негативный образ Китая, чтобы говорить об угрозах Западу
Страны НАТО пытаются создать негативный образ Китая, чтобы говорить об «угрозе», которая исходит из Пекина для Запада. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
19:16
Костомаров заявил, что поддержка фанатов помогает ему двигаться дальше
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров поблагодарил болельщиков за поддержку.
19:16
Матыцин: продолжаем укреплять имидж России как спортивной державы
Глава Министерства спорта Олег Матыцин уверен, что российские города по-прежнему способны принимать крупные международные соревнования.
19:15
Кисида обсудил с начальником генштаба США пуск межконтинентальной ракеты Северной Кореей
Японский премьер Фумио Кисида обсудил с председателем Объединённого комитета начальников штабов Соединённых Штатов Марком Милли недавний пуск межконтинентальной ракеты КНДР.
19:05
Дюков: российские клубы получат выплаты от ФИФА за участие футболистов в ЧМ‑2022
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что РФС поддерживает рабочие контакты с Международной федерацией футбола (ФИФА).
19:04
Захарова назвала аморальным решение Франции о поставке Украине SCALP
Париж поступает аморально, поддерживая оружием прославляющих нацистов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
19:02
Пользователям «ВКонтакте» станет доступна функция текстовой расшифровки видеосообщений
«ВКонтакте» представила расшифровку видеосообщений, анимированные реакции и другие новые функции в «VK Мессенджер».
18:55
В Чувашии ввели режим ЧС в связи с почвенной засухой
Глава Чувашии Олег Николаев в своём Telegram-канале сообщил, что в регионе вводится режим чрезвычайной ситуации из-за почвенной засухи.
18:53
Трамп заявил, что Байден подталкивает страну к третьей мировой войне
Президент США Джо Байден не в состоянии без труда подняться на борт своего самолёта, но подталкивает страну к третьей мировой войне, написал в своей соцсети TRUTH Social бывший американский лидер Дональд Трамп.
18:50
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
18:46
Дюков подтвердил, что крымские клубы не будут участвовать в Кубке России по футболу
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков подтвердил, что клубы из Крыма не примут участия в розыгрыше Кубка России сезона-2023/24.
18:44
Пасечник: спецназ «Ахмат» нанёс ВСУ существенные потери на Артёмовском направлении
Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что подразделения чеченского спецназа «Ахмат» нанесли ВС Украины существенные потери на Артёмовском направлении.
18:37
Кабмин расширил перечень контролируемых наркотических средств и психотропных веществ
Кабмин России расширил перечень контролируемых наркотических средств и психотропных веществ.
18:36
ТАСС: администратора канала «Кремлёвская прачка» задержали по подозрению в вымогательстве
Администратора канала «Кремлёвская прачка» в Telegram задержали по подозрению в вымогательстве. Об этом сообщил источник агентства ТАСС в силовых структурах.
18:35
Российские военные рассказали военкору RT о работе беспилотниками по позициям ВСУ
Российские военные рассказали военкору RT Arabic Саргону Хадая о том, как применяют беспилотники против украинских военнослужащих.
18:33
Россиянина Конощенка экстрадировали в США
В офисе федерального прокурора по восточному округу Нью-Йорка сообщили об экстрадиции россиянина Вадима Конощенка, обвиняемого в незаконной покупке электроники для ВПК России, из Эстонии в США.
18:32
Джокович обыграл Синнера и пробился в финал Уимблдона
Серб Новак Джокович пробился в финал Открытого чемпионата Великобритании по теннису 2023 года.
18:25
Экс-защитник «Манчестер Сити» Менди признан невиновным в делах по изнасилованиям
Бывший защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди избежал тюремного срока по обвинениям в изнасилованиях.
18:24
Гендиректор USM Акылбек покинул свой пост
Генеральный директор холдинга USM Еркожа Акылбек покинул свой пост и вышел из состава органов управления объединения.
18:20
Палата представителей США одобрила проект военного бюджета на 2024 год
Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета на следующий год на сумму около $886 млрд.
18:19
ВСУ используют подбитую технику в Запорожской области для разминирования минных полей
Командир роты добровольческого отряда «Барс-10» с позывным Тор заявил, что украинские военные в Запорожской области используют подбитую военную технику для разминирования минных полей.
18:15
СК по Краснодарскому краю: пропавшего при подтоплениях на Кубани подростка нашли мёртвым
На берегу моря обнаружили тело пропавшего при подтоплениях в Туапсе подростка.
18:11
УЕФА оштрафовал «Барселону» на €500 тысяч за неточную информацию о прибыли
Инстанция Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю клубов (CFCB) применила дисциплинарные санкции к нескольким ведущим командам за различные нарушения.
18:01
Габулов: матч за Суперкубок должен показать, что нас ждёт непредсказуемый сезон
Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов высказал мнение, что матч за Суперкубок России с участием ЦСКА и «Зенита» будет интересным.
17:58
ООН: два судна с зерном планируется отправить в Турцию до окончания зерновой сделки
Пресс-секретарь координатора сделки от ООН Исмини Палла сообщила, что два судна с зерном планируется отправить с Украины в Турцию до окончания зерновой сделки.
17:52
Пасечник заявил о 20 безуспешных попытках ВСУ атаковать ЛНР в июле
Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил о 20 безуспешных попытках ВСУ атаковать ЛНР в июле.
17:50
Foot Mercato: «Тоттенхэм» планирует заменить Кейна на Влаховича
Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович может перейти в «Тоттенхэм» в летнее трансферное окно.
17:49
В МИД России заявили о наибольшей активности иностранных ЧВК в зоне проведения СВО
Иностранные частные военные компании (ЧВК) в последнее время проявляют наибольшую активность в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
17:44
Захарова: зарубежные ЧВК активно предлагают услуги по подготовке ВСУ в Восточной Европе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что зарубежные ЧВК активно предлагают подготовку солдат ВСУ.
17:43
Роспотребнадзор: 10 тысяч проб воды исследовано в ПВР, 251 не соответствовала нормативам
Более 10 тыс. проб питьевой воды исследовано в пунктах временного размещения беженцев в России, 251 не соответствовала нормативам.
17:42
Глушаков дебютировал в пляжном футболе за «Строгино»
Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков провёл дебютный матч в составе «Строгино» в чемпионате России по пляжному футболу.
17:39
США выкупят у Тайваня сотни списанных ракет ЗРК MIM-23 Hawk для передачи Украине
США намерены выкупить у Тайваня списанные зенитно-ракетные комплексы средней дальности Phase III MIM-23 Hawk и сотни ракет для них с целью передачи Украине.
17:34
Женская сборная России по футболу разгромила Иран в товарищеском матче
Женская сборная России нанесла поражение Ирану в товарищеской встрече.
17:34
Друг Дроздова заявил о прохождении телеведущим плановых медицинских процедур
Художник Константин Мирошник, являющийся другом телеведущего Николая Дроздова, cообщил RT, что ведущий обращался в медучреждение в связи с плановыми медицинскими процедурами.
17:31
Песков сообщил, что Россия не делала заявлений о продлении зерновой сделки
Российская сторона не делала никаких заявлений о продлении зерновой сделки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
17:29
Сестра лидера КНДР заявила, что СБ ООН будет нести ответственность в случае войны в Корее
Ответственность за развязывание ядерной войны на Корейском полуострове будет нести Совет Безопасности ООН, заявила замглавы отдела Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, сестра лидера страны Ким Чен Ына.
17:25
Блинкен пообещал, что США примут меры в ответ на приписываемые КНР кибератаки
Власти США предпримут необходимые меры в ответ на кибератаки, приписываемые КНР, на сети американского правительства, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.
17:22
Кинокритик Григорьев: кому, как не Кэмерону, снимать сериал о батискафе «Титан»
Кинокритик Роман Григорьев в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что канадский режиссёр Джеймс Кэмерон ведёт переговоры о съёмках сериала о крушении батискафа «Титан», затонувшего в районе гибели «Титаника».
17:20
Сазанов: дисконт нефти Urals при налогообложении может быть уменьшен с $25 до $20
Замглавы Минфина Алексей Сазанов заявил, что в Государственной думе одобрили предложенные правительством поправки, предполагающие снижение дисконта российской нефти Urals к бенчмарку Brent с $25 до $20 за баррель.
17:20
Федотов считает, что в Суперкубке России по футболу нет фаворита
Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов считает, что в матче за Суперкубок России по футболу с петербургским «Зенитом» победить может любая команда.