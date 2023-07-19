Организатор акции с сожжением Корана у стен Стокгольмской мечети намерен повторить кощунственную манифестацию, но уже рядом со зданием шведского парламента, сообщает издание Samnytt. На этот раз проведение антиисламской демонстрации выходец из Ирака Салван Момика объясняет протестом против планов местных политиков запретить сжигание священной для мусульман книги на территории Швеции.
Акция сожжения Корана возле мечети в Стокгольме получила огромный международный резонанс и была крайне несвоевременной для шведского правительства. Как раз в это время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен был занять благосклонную по отношению к Швеции позицию перед саммитом НАТО в Вильнюсе, напоминает Samnytt.
Шведские политики лихорадочно трудятся над запретом сожжения Корана; некоторые из них считают, что такие акции, как и антиисламские заявления в целом, следует расценивать как разжигание межнациональной розни. Во время работы законодателей над указанным запертом выходец из Ирака Салван Момика подал в шведскую полицию очередную заявку на получение разрешения на проведение протестной акции. На этот раз она должна состояться возле здания риксдага, а основное требование организатора — запрет Корана в Швеции. По данным Samnytt, точная дата и время проведения акции не сообщаются.
Салван Момика также активно ведёт агитацию в социальных сетях, где он приравнивает ислам к нацизму и показывает, что заручился поддержкой от другого сжигателя Корана — известного ранее датско-шведского Расмуса Палудана. Шведская полиция пыталась полностью пресечь деятельность иракца в интернете, предложив Момике защиту в обмен на ряд уступок. Однако Момика не выполнил требования властей, и поэтому предложение о личной охране было аннулировано полицией.
Российский премьер-министр Михаил Мишустин и глава правительства Армении Никол Пашинян провели телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили увеличение грузопотока через пограничный пункт пропуска «Верхний Ларс».
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT прокомментировала инцидент с нападением на мужчину в московском парке Горького. Сейчас трое молодых людей задержаны.
Россия исчерпала лимит на революции ещё в прошлом веке, заявил глава государства Владимир Путин, в шутку комментируя упоминание слова «маёвка» одним из участников заседания набсовета АНО «Россия — страна возможностей», который рассказал о туристическом слёте.
Глава Сбербанка Герман Греф выразил надежду на то, что искусственный интеллект пока не заменит его на рабочем месте, но данный процесс уже идёт. Об этом он сказал в разговоре с президентом Владимиром Путиным на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».
Клинический психолог, гештальт-терапевт Татьяна Гилёва на фоне ситуации с нападением группы подростков на мужчину в парке Горького рассказала RT, чем в ряде случаев может быть вызвана детская агрессия.
Министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко в своём Telegram заявил, что Керченская паромная переправа начала принимать для перевозки между Крымом и Краснодарским краем заказные автобусы с детьми.