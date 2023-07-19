Samnytt: опять зажжёт — организатор демонстративного сожжения Корана в Стокгольме намерен снова провести акцию, но уже у здания шведского парламента

Организатор акции с сожжением Корана у стен Стокгольмской мечети намерен повторить кощунственную манифестацию, но уже рядом со зданием шведского парламента, сообщает издание Samnytt. На этот раз проведение антиисламской демонстрации выходец из Ирака Салван Момика объясняет протестом против планов местных политиков запретить сжигание священной для мусульман книги на территории Швеции.

Акция сожжения Корана возле мечети в Стокгольме получила огромный международный резонанс и была крайне несвоевременной для шведского правительства. Как раз в это время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен был занять благосклонную по отношению к Швеции позицию перед саммитом НАТО в Вильнюсе, напоминает Samnytt.

Шведские политики лихорадочно трудятся над запретом сожжения Корана; некоторые из них считают, что такие акции, как и антиисламские заявления в целом, следует расценивать как разжигание межнациональной розни. Во время работы законодателей над указанным запертом выходец из Ирака Салван Момика подал в шведскую полицию очередную заявку на получение разрешения на проведение протестной акции. На этот раз она должна состояться возле здания риксдага, а основное требование организатора — запрет Корана в Швеции. По данным Samnytt, точная дата и время проведения акции не сообщаются.

Салван Момика также активно ведёт агитацию в социальных сетях, где он приравнивает ислам к нацизму и показывает, что заручился поддержкой от другого сжигателя Корана — известного ранее датско-шведского Расмуса Палудана. Шведская полиция пыталась полностью пресечь деятельность иракца в интернете, предложив Момике защиту в обмен на ряд уступок. Однако Момика не выполнил требования властей, и поэтому предложение о личной охране было аннулировано полицией.