Aftonbladet: в Швеции задумались о введении запрета на сожжение Корана

Недавно прошедшая акция по сожжению Корана в Швеции сподвигла правительство скандинавской страны предоставить правовую оценку произошедшему, сообщает издание Aftonbladet. Среди прочего, шведский кабинет министров планирует рассмотреть вопрос о необходимости внесения изменений в закон о собраниях и массовых шествиях, который до сих пор позволял проведение провокационных мероприятий такого рода.

Акция с сожжением Корана в Швеции получила резонанс по всему миру. После того как на прошлой неделе в Стокгольме была проведена манифестация с сожжением священной для мусульман книги, шведское посольство в Багдаде подверглось штурму. В то же время произошедшее может затруднить вступление Швеции в НАТО, поскольку Турция, которая ещё не одобрила заявку Швеции о вступлении в Североатлантический альянс, подвергла резкой критике сам факт того, что шведские власти позволили проведение мероприятия, пишет Aftonbladet.

В настоящее время шведское правительство проводит анализ ситуации и рассматривает вопрос о необходимости внесения изменений в соответствующее законодательство. По словам министра юстиции Швеции Гуннара Стрёммера, прошедшая акция создала угрозу внутренней безопасности североевропейской страны, и его страна стала «приоритетной мишенью» для террористических атак.

Издание напоминает, что вопрос о выдаче разрешения на сожжение Корана рассматривался в нескольких судебных инстанциях королевства. В результате судебных разбирательств было вынесено решение о том, что полиция не имеет права отказывать в проведении акций с сожжением Корана со ссылкой на общую угрозу. Стрёммер заявил, что в настоящее время эти судебные решения анализируются на предмет соответствия действующему законодательству об общественном порядке.

Министр юстиции не стал говорить, намерено ли правительство действительно внести поправки в законодательство. Стрёммер подчёркивает, что правительство лишь анализирует сложившуюся ситуацию, и на данный момент не назначено ни следствия, которое могло бы стать основанием для изменения закона, ни составлены какие-либо предписания. «Мы даём этому время, необходимое для того, чтобы сделать всё тщательно. Серьёзность вопросов, естественно, говорит о том, что нужно работать как можно быстрее, но и их сложность говорит о том, что это нужно делать основательно», — цитирует Aftonbladet слова главы Минюста Швеции Гуннара Стрёммера.