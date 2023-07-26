Bloomberg: в Швеции предупредили о росте террористической угрозы из-за сожжений Корана

Шведские спецслужбы предупредили о росте уровня террористической угрозы в скандинавской стране из-за прошедших в ней акций сожжения Корана, передаёт Bloomberg. Кроме того, представители ряда ведомств североевропейского государства утверждают, что «пророссийские силы» занимаются распространением «дезинформации», которая якобы искажает толерантный образ Швеции в мире.

Власти Швеции предупредили, что в стране стало опаснее после того, как «кампании по дезинформации» и акции сожжения Корана привели в ярость весь мусульманский мир. В полиции госбезопасности страны СЕПО заявили о том, что шведские спецслужбы в настоящее время столкнулись с «продолжающимися угрозами атак, направленных против Швеции и шведских интересов». Они оценивают уровень террористической угрозы для скандинавского государства в три балла по пятибалльной шкале, согласно которой самый высокий уровень означает неминуемую опасность, передаёт Bloomberg.

В пресс-релизе СЕПО отмечается, что «дезинформационные кампании» привели к изменению образа Швеции в мире, «ошибочно» изображая её как «страну, враждебную исламу и мусульманам, где нападки на мусульман санкционированы государством, а социальные службы вправе похищать детей из мусульманских семей».

Правительство Швеции раскритиковало сожжение Корана. В последние месяцы полиция неоднократно отказывала в выдаче разрешений на проведение демонстраций, связанных с осквернением священных книг, ссылаясь на соображения национальной безопасности. Однако решения шведской полиции были отменены судами, постановившими, что свобода слова должна быть в приоритете, если только нет непосредственной угрозы общественной безопасности, указывает Bloomberg.

Министр по делам гражданской обороны Карл-Оскар Болин отметил, что шведские власти не санкционируют сжигание священных книг, а лишь выдают разрешения на проведение общественных собраний. «Мы наблюдаем обширные кампании воздействия и делаем всё возможное, чтобы бороться с ошибочным представлением о Швеции, которое в настоящее время распространяется в мире», — заявил Болин журналистам на пресс-конференции, пишет Bloomberg. «Поддерживаемые Россией силы активно распространяют ошибочное представление о Швеции и о том, что Швеция на государственном уровне поддерживает сожжение Корана и других священных текстов», — добавил министр.

По словам представителя Агентства психологической защиты страны Микаэля Остлунда, антишведская «кампания по дезинформации» набрала обороты после очередной демонстрации 28 июня в Стокгольме. Она спровоцировала около миллиона публикаций, пишет Bloomberg. «Мы также отмечаем, что многие государственные деятели и религиозные лидеры принимали активное участие в распространении», — посетовал Остлунд.