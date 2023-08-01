Fria Tider: шведская полиция получила три заявки на проведение очередных антимусульманских акций с сожжением копий Корана

В понедельник в Стокгольме у стен парламента в ходе очередной манифестации состоялось демонстративное сожжение копии Корана, передаёт Fria Tider. Тем не менее, шведская полиция получила ещё три заявки от организатора кощунственной акции на проведение ещё трёх подобных деяний, которые запланированы на 3 августа у посольства Ирана и 10 августа в центре Стокгольма и южном пригороде столицы.

Выходцы из Ирака Салван Момика и Салван Наджем сожгли очередную копию Корана в понедельник днём. Кощунственная акция на этот раз состоялась в двух шагах от Риксдага в Стокгольме, прямо возле штаб-квартиры партии консерваторов, сообщает Fria Tider.

Салван Момика, проводивший аналогичные резонансные манифестации в прошлом, пинал священную книгу мусульман ногами и потребовал запретить Коран, после чего он и Салван Наджем подожгли священное писание.

Ранее Момика также подал заявку на проведение демонстративного сожжения Корана у стен посольства республики Ирана 3 августа. Кроме того, аналогичные две акции ожидаются 10 августа, которые организатор хочет хочет устроить в центре Стокгольма, а также в южном пригороде столицы Норсборге, резюмирует Fria Tider.