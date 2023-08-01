Fria Tider: шведская полиция получила три заявки на проведение очередных антимусульманских акций с сожжением копий Корана

16:46
В Кисловодске фестиваль и 3D-шоу пройдут 11—13 августа
По случаю 220-летнего юбилея Кавминвод в Кисловодске с 11 по 13 августа пройдёт 3D-фестиваль «Днём сладко, ночью ярко».
16:45
Историк Кнутов назвал неадекватным демонтаж герба СССР с монумента «Родина-мать» в Киеве
Военный историк Юрий Кнутов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в Киеве демонтируют герб СССР с монумента «Родина-мать».
16:43
Правительство Германии советует своим граждан покинуть Нигер
Правительство Германии дало рекомендации своим гражданам покинуть Нигер. Им предложено воспользоваться французскими самолётами, на которых будут вывозиться граждане Франции.
16:43
В Татарстане создадут ещё шесть особо охраняемых природных территорий
В Татарстане создадут ещё шесть особо охраняемых природных территорий (ООПТ), заявил на брифинге в кабмине республики председатель Госкомитета региона по биологическим ресурсам Фёдор Батков.
16:42
От Крыма на соискание премии «Знание» поступило 170 заявок
От Крыма на соискание главной просветительской премии России «Знание» подали 170 заявок, это почти в два раза больше, чем годом ранее.
16:42
В Ветковском районе Белоруссии нашли останки мамонта
В акватории Беседи в деревне Светиловичи Ветковского района Белоруссии водолазы МЧС обнаружили останки, предположительно, мамонта.
16:42
Главком ВМФ России: более 20 судов обеспечения пополнят состав флота в 2023 году
Свыше 20 судов обеспечения войдут в состав Военно-морского флота в текущем году.
16:40
Пассажирский автобус Макеевка — Ясиноватая попал под удар кассетной бомбой ВСУ
В ДНР пассажирский автобус Макеевка — Ясиноватая попал под обстрел ВСУ, украинские военные применили кассетные боеприпасы, заявляют местные власти.
16:39
Агент Вендела — о переговорах с «Фламенго»: сложный процесс, который продолжается
Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, рассказал о процессе переговоров с «Фламенго».
16:39
Суд освободил мать жителя Челябинской области, который 14 лет держал девушку взаперти
Центральный суд Челябинска освободил задержанную правоохранительными органами Валентину Ческидову — мать жителя Челябинской области, который в течение 14 лет держал девушку взаперти.
16:33
В Воронежской области задержали учительницу истории за попытку поджечь военкомат
В Воронежской области задержали учительницу истории за попытку поджечь военкомат.
16:29
Правительство Испании пытается эвакуировать более 70 граждан страны из Нигера
Правительство Испании принимает меры по эвакуации более 70 граждан страны, находящихся в Нигере после государственного переворота, который произошёл в африканской стране на прошлой неделе.
16:28
Координатор Николаевского подполья опроверг информацию СБУ о задержании активистки
Заявление Службы безопасности Украины (СБУ) о задержании «участницы» подполья не соответствует действительности.
16:25
Источник: Шабалкин подрался с хозяином автомойки, с которым был знаком
Стали известны подробности нападения на чемпиона Евробаскета-2007 Никиту Шабалкина.
16:23
В Сьерра-Леоне задержана группа военных, готовивших нападения на госучреждения
В Сьерра-Леоне задержана группа высокопоставленных военных, готовивших массовые акции протеста и нападения на госучреждения, сообщает The Sierra Leone Telegraph.
16:22
На Ставрополье запустили программу для молодых предпринимателей в рамках нацпроекта
Центр «Мой бизнес» Ставропольского края при содействии Минэкономразвития региона запустил новую акселерационную программу для предпринимателей в возрасте до 25 лет.
16:22
Диетолог Соломатина посоветовала есть скумбрию для профилактики остеопороза
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, почему скумбрия является наиболее полезной для здоровья из прочих видов рыбы.
16:20
В Свердловской области продлили штормовое предупреждение из-за непогоды на 2 августа
В Свердловской области продлили штормовое предупреждение из-за ожидающейся непогоды на 2 августа.
16:19
Путин и Матвиенко на встрече обсудили работу Совета Федерации
Российский президент Владимир Путин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече обсудили работу верхней палаты российского парламента.
16:18
Политик из Нигера заявил, что видит в России партнёра по добыче нефти и урана
Нигер видит в России серьёзного и надёжного партнёра, который способен заменить других для реализации проектов по разработке урановых и нефтяных месторождений в стране.
16:12
Собянин: Москва выделила грант для поддержки оборонного предприятия в Зеленограде
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что принято решение о поддержке одного из предприятий ОПК в Зеленограде. Власти столицы выделили грант для его поддержки и развития.
16:10
Романо: Мбаппе больше не может активировать опцию продления контракта с ПСЖ
Нападающий Килиан Мбаппе больше не может активировать опцию продления контракта с ПСЖ.
16:08
В Челябинской области 2—4 августа ожидаются дожди и грозы
Синоптики спрогнозировали дожди и грозы в Челябинской области со 2 по 4 августа.
15:58
В Самарской области арестовали мужчину за рисование нацистской символики на тротуаре
Промышленный районный суд Самары признал виновным местного жителя в пропаганде и публичной демонстрации нацистской символики и назначил ему административный арест.
15:58
Поздняков: с НОКами Африки продолжим продвигать повестку против политизации спорта
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что по итогам саммита Россия — Африка зародилась идея создать в Африке площадку для совместной просветительской работы по укреплению и развитию олимпийских ценностей.
15:57
Суд закрыл от прессы заседание по аресту матери смолинского маньяка
Суд закрыл от прессы заседание по избранию меры пресечения в отношении Валентины Ческидовой, которая обвиняется в похищении девушки. Её сын проходит обвиняемым по делу о похищении, убийстве и изнасиловании.
15:51
Военная прокуратура утвердила обвинение в адрес солдата ВСУ за убийство мирного жителя
Военная прокуратура Объединённой группировки войск утвердила обвинительное заключение в отношении военнослужащего 36-й ОБМП ВСУ Максима Чернушенко за убийство мирного жителя.
15:47
Актёр Юрий Назаров госпитализирован
Народный артист России Юрий Назаров сообщил RT о своей госпитализации.
15:46
В МВД не стали опровергать информацию о том, что в полицию поступило заявление на Шабалкина
В Главном управлении МВД по Московской области отреагировали на информацию о том, что на избитого чемпиона Евробаскета-2007 Никиту Шабалкина написали заявление в полицию.
15:46
Собянин рассказал об обновлении приложения «Электронный дом Москвы»
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что приложение «Электронный дом Москвы» получило новые удобные функции.
15:46
Тамбовская область намерена увеличить экспорт сельхозпродукции в страны Африки
Министр сельского хозяйства Тамбовской области Алёна Сытова в ходе визита на экономический и гуманитарный форум Россия — Африка в Санкт-Петербурге рассказала, что регион намерен увеличить объём поставок продукции АПК в страны Африки.
15:45
В Ставрополе проинспектировали 74 детсада перед началом учебного года
В Ставрополе провели проверку в 74 детских садах в преддверии нового учебного года.
15:45
Мать смолинского маньяка заявила, что девушка 14 лет жила с её сыном добровольно
Мать смолинского маньяка Валентина Ческидова заявила, что девушка, которой удалось сбежать из плена, на протяжении 14 лет жила с её сыном добровольно.
15:41
Командира артбригады ВСУ обвинили в обстреле гостиничного комплекса «Виктория» в Донецке
Военная прокуратура Объединённой группировки войск утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении командира артиллерийской бригады ВСУ Дмитрия Храпача, который открыл огонь по гостиничному комплексу «Виктория» в Донецке.
15:41
Замглавы МИД Богданов заявил, что Россия не имеет отношения к ситуации в Нигере
Заместитель министра иностранных дел России и специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов прокомментировал в беседе с RT госпереворот в Нигере.
15:39
Воздушная тревога третий раз за день объявлена по всей Украине
Воздушная тревога третий раз за день объявлена во всех областях Украины, в том числе в Киеве.
15:32
Военная прокуратура вынесла обвинение боевикам «Азова» за расстрелы в Мариуполе
Военная прокуратура Объединённой группировки войск вынесла обвинительное заключение по уголовному делу в отношении боевиков «Азова»*, обстреливавших из миномётов жилые дома.
15:32
МИД Индонезии вызвал шведского и датского послов в связи с осквернением Корана
Индонезийское Министерство иностранных дел вызвало шведского и датского послов в связи со случаями осквернения Корана в Швеции и в Дании.
15:32
МИД Украины вызвал посла Польши из-за слов министра о неблагодарности Киева
Внешнеполитическое ведомство Украины вызвало посла Польши Бартоша Цихоцкого после слов министра канцелярии польского президента Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь.
15:31
Замглавы МИД Богданов заявил, что Россия будет продолжать оказывать помощь странам Африки
Заместитель министра иностранных дел России и специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов прокомментировал в беседе с RT оказание помощи странам Африки после прекращения зерновой сделки.
15:30
Адамов перешёл в «Оренбург» из «Зенита» на правах аренды
Защитник «Зенита» Арсен Адамов перешёл в «Оренбург».
15:20
В Татарстане ограничили посещение лесов из-за четвёртого класса пожарной опасности
В Татарстане вновь ввели ограничение на пребывание в лесах в связи с установлением четвёртого класса пожарной опасности. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
15:20
Военная хроника рассказала об обстановке на ряде направлений СВО по состоянию на 1 августа
Военная хроника рассказала об обстановке на ряде направлений спецоперации на Украине по состоянию на 1 августа.
15:19
Глава НОК Латвии Букс выступил против участия россиян в Олимпийских играх в Париже
Президент Олимпийского комитета Латвии Янис Букс выступил против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх в Париже.
15:18
МВД и ФСБ задержали в Ростове-на-Дону восьмерых нелегальных банкиров
МВД и ФСБ задержали в Ростове-на-Дону восьмерых нелегальных банкиров, получивших незаконный доход в размере 1,3 млрд рублей.
15:14
Путин 2 августа наградит героев СВО, учёных и работников других сфер деятельности в Кремле
Президент России Владимир Путин вручит государственные награды героям СВО, а также учёным и представителям других отраслей в Екатерининском зале Кремля 2 августа.
15:14
Врач Демьяновская: инородное тело в глазу может долго никак себя не проявлять
Екатерина Демьяновская, врач-невролог, кандидат медицинских наук, объяснила в беседе с RT, что в редких случаях инородное тело в глазу действительно может долгое время никак себя не проявлять.
15:14
NYT: почти 40% американцев выступают против выделения дополнительной помощи Киеву
Согласно результатам опроса, проведённого газетой The New York Times совместно с исследовательским институтом Siena College poll, почти 40% граждан США не поддерживают выделение дополнительной военной и экономической помощи Украине.
15:11
Прилепин сообщил, что станет замкомандира полка Росгвардии
Российский писатель Захар Прилепин сообщил, что получил должность замкомандира нового полка на базе батальона Росгвардии «Оплот».
15:10
В Киеве завершили демонтаж советского герба с монумента «Родина-мать»
В Киеве рабочие завершили демонтаж советского герба с монумента «Родина-мать».