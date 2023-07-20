Press TV: Ирак пригрозил Швеции разрывом дипотношений в случае повторного сожжения Корана

Власти Ирака призвали посла Швеции покинуть страну, а также объявили о намерении отозвать своего дипломатического представителя в Стокгольме, сообщает Press TV. Такую реакцию у Багдада вызвала запланированная в скандинавской стране очередная акция сожжения Корана, а также иракского флага. Повторное осквернение исламских святынь «неизбежно приведёт к разрыву дипломатических отношений», предупредил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани.
Ирак высылает посла Швеции и собирается отозвать своего представителя в Стокгольме из-за того, что власти скандинавской страны в очередной раз разрешили акцию с сожжением Корана, а также иракского флага, сообщает Press TV. Об этом заявил премьер-министр Мухаммед ас-Судани. Он пригрозил, что повторное осквернение исламских святынь «неизбежно приведёт к разрыву дипломатических отношений».
Ранее сотни иракцев штурмовали посольство Швеции в Багдаде и подожгли часть здания в знак протеста против повторного уничтожения священной книги, которая, по их словам, учит только «любви и вере». МИД Ирака осудил действия своих граждан и призвал правоохранительные органы провести скорейшее расследование, установить личность поджигателей и призвать их к ответственности.
В Стокгольме действия протестующих также осудили, напомнив иракским властям, что они обязаны обеспечить защиту дипломатической миссии и дипперсонала. А такого рода нападения — это грубое нарушение Венской конвенции, добавили там.
В запланированной в Швеции антиисламской акции должны принять участие два человека. Один из участников ещё 28 июня сжёг Коран возле мечети в Стокгольме. Это событие совпало с одним из главных религиозных мусульманских праздников — Курбан-байрамом и концом ежегодного паломничества к Мекке в Саудовской Аравии. Сожжение книги было совершено с одобрения шведских властей и под охраной местной полиции, что вызвало возмущение у мусульман по всему миру.
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