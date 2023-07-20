Dagens Nyheter: в отместку за сожжённый Коран иракцы подожгли посольство Швеции

Утром в четверг посольство Швеции в Багдаде было взято штурмом протестующими против сжигания Корана местными жителями, передаёт Dagens Nyheter со ссылкой на источники. Как сообщается, митингующие возмутились решением шведских властей, которые выдали разрешение на проведение антиисламской акции у стен посольства Ирака в Стокгольме. В одном из зданий дипломатического представительства произошёл пожар. По данным шведского МИДа, сотрудники посольства не пострадали.

Протестующие жители Багдада взяли штурмом посольство Швеции в столице Ирака и подожгли одно из его зданий, передаёт Dagens Nyheter со ссылкой на источники. По словам очевидцев, рано утром в четверг 20 июня несколько сотен человек ворвались на территорию дипломатического представительства и подожгли одно из зданий. Полиция смогла разогнать большинство протестующих, однако часть из них всё ещё остаётся на территории шведского посольства.

Журналисты газеты связывают штурм посольства с запланированной на сегодня акцией сожжения Корана теми же лицами, которые сожгли священную мусульманскую книгу у стен мечети в Стокгольме в июне. Как сообщается, два человека получили разрешение на проведение публичного собрания, в ходе которого они намерены сжечь Коран.

«Мы собрались здесь, чтобы выразить протест против сожжения Корана в Швеции. Мы требуем, чтобы правительство Швеции положило конец такого рода акциям», — заявил один из протестующих, Хасан Ахмед, пишет Dagens Nyheter.

Штурм был вдохновлён сторонниками влиятельного шиитского проповедника Муктады аль-Садра, который призвал сотни тысяч своих последователей к протестам через Telegram-канал.

МИД Швеции выступил с осуждением нападения на своё представительство и сообщил, что сотрудники посольства в безопасности. Сотрудники посольства Финляндии, расположенного рядом с посольством Швеции в столице Ирака, также эвакуированы и находятся в безопасности. Происшествие осудило и Министерство иностранных дел Ирака. Редакция Dagens Nyheter связалась с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, который в настоящее время не хочет комментировать штурм шведского посольства и ссылается на официальное заявление МИД.