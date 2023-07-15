Das Erste: официальный Израиль выступил против сожжения Торы и Библии в Стокгольме

Вслед за Кораном в шведской столице сожгут и священные для христиан и иудеев книги — Тору и Библию. Телеканал Das Erste сообщает, что израильские президент и премьер-министр осудили акцию. Они не согласны с тем, что сожжение священных книг шведская полиция называет проявлением свободы мысли, но видят в этом «акт чистой ненависти».

Стокгольмская полиция разрешила «демонстрацию, на которой должны быть сожжены Священные Писания иудеев и христиан». Акция предполагается у посольства Израиля. Немецкий телеканал Das Erste сообщает, что официальные лица этой ближневосточной страны осудили выданное разрешение и потребовали предотвратить сожжение Торы.

В свою очередь, пресс-секретарь шведской полиции отмечает, что выдано разрешение для «выражения мнения», а не на «открытое сожжение Торы и Библии», и в этом состоит «важное отличие». Организаторы акции напрямую связывают её с надругательством над Кораном в конце июня. Сожжение священных книг христиан и иудеев, по их мнению, должно «разоблачить шведское лицемерие».

Израильский президент «самым решительным образом осудил разрешение сжечь священные книги». По его мнению, это не имеет ничего общего со свободой мнений. Он назвал это «актом чистой ненависти» и призвал весь мир совместно осудить его.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написал в Twitter, что «государство Израиль очень серьёзно относится к этому позорному решению, которое наносит ущерб cвятая cвятых еврейского народа», а министр иностранных дел Эли Коэн «потребовал у шведских органов власти немедленно воспрепятствовать сожжению».

Телеканал Das Erste напоминает, что в конце июня состоялась акция сожжения Корана перед главной мечетью Стокгольма. Беженец из Ирака Сальван Момика потоптался на священной для мусульман книге, размахивая флагом Швеции. После этого он положил между страниц Корана нарезку ветчины из свинины, которую мусульмане считают нечистым животным, и поджёг книгу.

Акция протеста была также разрешена полицией как выражение свободомыслия. Позднее, однако, против Момики было возбуждено расследование по обвинению в разжигании «неприязни к этническим группам», так как акция прошла недалеко от мечети. Сожжение Корана «вызвало бурные протесты в мусульманском мире», а «Ирак, Объединённые Арабские Эмираты и Марокко выразили протест послам Швеции», — сообщает Das Erste.