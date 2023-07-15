Das Erste: официальный Израиль выступил против сожжения Торы и Библии в Стокгольме
Стокгольмская полиция разрешила «демонстрацию, на которой должны быть сожжены Священные Писания иудеев и христиан». Акция предполагается у посольства Израиля. Немецкий телеканал Das Erste сообщает, что официальные лица этой ближневосточной страны осудили выданное разрешение и потребовали предотвратить сожжение Торы.
В свою очередь, пресс-секретарь шведской полиции отмечает, что выдано разрешение для «выражения мнения», а не на «открытое сожжение Торы и Библии», и в этом состоит «важное отличие». Организаторы акции напрямую связывают её с надругательством над Кораном в конце июня. Сожжение священных книг христиан и иудеев, по их мнению, должно «разоблачить шведское лицемерие».
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