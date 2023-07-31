Le Figaro: в Дании намерены бороться с осквернением Корана на демонстрациях

Правительство Дании собирается из соображений безопасности ввести ограничение на новые демонстрации с осквернением Корана, пишет Le Figaro. Отмечается, что в Швеции уже идёт похожая процедура: после сожжения священной для мусульман книги между двумя скандинавскими странами и Ближним востоком возникла дипломатическая напряжённость.

В воскресенье правительство Дании объявило о желании ограничить проведение новых демонстраций, на которых предусматривается осквернение Корана, сообщает Le Figaro. В качестве причины для такого решения называются проблемы с безопасностью, потому что такие акции играют на руку экстремистам и способствуют разделению общества.

Как рассказывает издание, датское правительство намерено «рассмотреть» возможность вмешаться в таких ситуациях, когда «оскорбляют другие страны, культуры и религии, что может привести к серьёзным негативным последствиям для Дании, особенно в вопросе безопасности». Об этом заявило в официальном сообщении Министерство иностранных дел Дании. В ведомстве подчеркнули, что такие ограничения нужно вводить «в рамках свободы слова, которая защищена Конституцией» и составляет одну из важнейших ценностей государства.

Как напоминает французская газета, недавно в Швеции и Дании прошли демонстрации, во время которых сжигали или другим образом оскорбляли священную для мусульман книгу. В результате между двумя скандинавскими странами и Ближним Востоком возникла дипломатическая напряжённость. Глава МИД Дании подчеркнул, что демонстрации «достигли такого уровня, что Данию во многих регионах мира воспринимают как страну, которая содействует оскорблению и поношению культур, религий и традиций других стран». Он добавил, что «главной целью» некоторых акций была провокация, которая «могла бы привести к серьёзным последствиям». После них во многих ближневосточных государствах вызвали послов Швеции и Дании.

В отдельном заявлении в воскресенье премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон указал, что поддерживает тесный контакт со своей датской коллегой Метте Фредериксен. Он напомнил, что в Швеции уже идёт похожая процедура. «Мы также начали анализировать правовой статус, чтобы предусмотреть меры для усиления национальной безопасности и безопасности шведов в Швеции и во всём мире», — подчеркнул Кристерссон.

В четверг власти Швеции приказали ведомствам и армии усилить антитеррористическую подготовку из-за проблем с безопасностью после нескольких акций с оскорблением Корана. Для рассмотрения сложившейся ситуации Саудовская Аравия и Ирак созвали внеочередное совещание Организации исламского сотрудничества, которое должно пройти в понедельник в Джедде, пишет Le Figaro.