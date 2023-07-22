Le Monde: неприемлемо и неоправданно — в Ираке, Иране и Ливане прошли антишведские демонстрации после осквернения Корана

В Ираке, Иране и Ливане прошли демонстрации против решения Швеции не запрещать акции с осквернением Корана, сообщает Le Monde. Как напоминает издание, последняя такая акция прошла в Стокгольме 20 июля. После этого власти нескольких мусульманских стран выразили свой протест против подобных мероприятий шведскому МИД, передаёт газета.

В пятницу 21 июля в Ираке, Иране и Ливане прошли демонстрации против разрешения Швеции на проведение акций с осквернением Корана, сообщает Le Monde. По призыву влиятельного иракского религиозного лидера Муктады ас-Садра сотни людей провели акции протеста после пятничной молитвы в Багдаде, а также в городах Насирия и Наджаф, скандируя «Нет, нет Швеции», «Да, да Корану». При этом Министерство иностранных дел Швеции объявило, что временно переместило деятельность и персонал своего посольства в Багдаде, которое накануне было сожжено сторонниками Муктады ас-Садра.

В тот же день в Тегеране сотни протестующих с иранскими флагами и экземплярами Корана скандировали «Долой США, Великобританию, Израиль и Швецию». Некоторые из протестующих жгли шведский флаг. Сотни людей также собрались в Ливане перед мечетями в южных пригородах Бейрута и в других городах.

В Бадгаде верующие, собравшиеся на проспекте в бедном районе Мадинет-Садр, также жгли флаги: на этот раз радужные, сообщает издание. Муктада ас-Садр назвал это способом «разозлить» жителей Запада и осудить «двойные стандарты», заключающиеся в защите меньшинств ЛГБТ+, но допускающие осквернение Корана.

«Этим мероприятием мы хотим донести наш голос до Организации объединённых наций, чтобы добиться наказания за любое осквернение священных книг ислама, христианства, иудаизма: всё это святые книги», — пояснил журналистам чиновник муниципалитета Мадинет-Садр Амер Шемаль.

Как напоминает газета, в Стокгольме недавно прошли две акции с осквернением Корана, организованные иракским беженцем. В минувший четверг последний растоптал и разорвал на куски экземпляр книги, однако не поджёг его, как планировал раньше. Шведская полиция санкционировала эти акции, руководствуясь принципом свободы собраний, заверив, что разрешение не равносильно одобрению происходящего на мероприятиях.

Власти Саудовской Аравии и Ирана после этих событий вызвали к себе представителей шведских дипломатических миссий, сообщает газета. «Повторение этих действий под предлогом свободы слова неприемлемо и неоправданно», — заметил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан в телефонном разговоре со своим шведским коллегой. Он добавил, что страна не примет у себя нового шведского посла до тех пор, пока Стокгольм не примет серьёзных мер против осквернения Корана на своей территории. Глава иранского МИД также уточнил, что посол страны не будет направлен в Швецию.

Кувейт, в свою очередь, заявил, что работает над созывом «срочного заседания» Организации исламского сотрудничества и принятием «конкретных мер, гарантирующих, что подобные акты не повторятся».

Между Швецией и Ираком, который в четверг постановил выслать шведского посла, тем временем, разразился серьёзный дипломатический кризис, передаёт Le Monde.