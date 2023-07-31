SVT: «самая серьёзная ситуация» — правительство Швеции оценило возможные последствия от сожжений Корана

Демонстративные кощунственные акции привели в тому, что политика безопасности Швеции в настоящее время находится в «самой серьёзной ситуации» со времён Второй мировой войны, передаёт SVT со ссылкой на заявление премьер-министра страны Ульфа Кристерссона в соцсетях. Председатель правительства соседней Дании Метте Фредриксен ведёт активные переговоры со шведским коллегой для того, чтобы устранить последствия резонансных антимусульманских деяний.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сделал заявление на своих страницах в соцсетях о том, что политика безопасности скандинавской страны находится в «самой серьёзной ситуации» со времён Второй мировой войны. Председатель кабинета министров североевропейского государства сообщил о необходимости принятия соответствующих мер по укреплению национальной устойчивости Швеции, передаёт телеканал SVT.
По словам премьера, правительства Швеции и Дании активно ведут переговоры о том, как совместно реагировать на кризис, возникший по причине прошедших ранее демонстративных акций с сожжениями священных мусульманских книг. В Швеции уже начали работу по анализу правовой ситуации, в том числе закона об общественном порядке.
Кроме того, в своём заявлении Кристерссон описывает Швецию и Данию как две страны с «наиболее хорошо функционирующими демократиями в мире». Как сообащает SVT, власти Дании планирует ввести юридические ограничения против сожжений религизных писаний в непосредственной близости от иностранных посольств.
«Недавно мы стали свидетелями ряда инцидентов, совершённых несколькими людьми, цель которых заключается в сеянии разногласий в мире, который на самом деле нуждается в единстве», — приводитт SVT слова главы МИДа Дании Ларса Лёкке Расмуссена.
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что клуб направил в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза письменное прошение отменить удаление Милана Гайича в матче второго тура РПЛ с «Ахматом».
Российский президент Владимир Путин поручил правительству до 15 октября проработать вопрос государственной поддержки верфей, которые осуществляют строительство инновационных электросудов и гибридных судов.
Гражданин Российской Федерации Вадим Конощенок, которого подозревают в переправке американской санкционной продукции из Эстонии в Россию, во время нахождения под стражей в США не получает нужные медикаменты.
Сотрудники российских спецслужб предотвращают десятки терактов, которые планирует на территории России украинская сторона. Такое заявление сделал первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский.
Заместитель постоянного представителя Генсекретаря ООН Фархан Хак, комментируя атаку 30 июля украинских беспилотников в Москве, заявил, что всемирная организация выступает за прекращение ударов по гражданским объектам.
Три человека погибли и около 15 получили ранения в результате обстрела ВСУ села Басань в Запорожской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Балицкий. Под завалами сейчас находится 12-летний ребёнок.
Успешное применение российского вооружения во время специальной военной операции на Украине повысило интерес к нему со стороны африканских и арабских стран. Об этом сообщил RT гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.
Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев в интервью RT заявил о большом спросе в Африке на российскую технику, в том числе на вертолёты, автоматы Калашникова, КамАЗы, «Уралы», быстроходные катера БК-10, БК-16.