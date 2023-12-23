Mediaite: «как в СССР» — Трамп обвинил Байдена в преследовании верующих в Америке

14:37
Фигурист Грицаенко заявил, что раньше никогда не рвал шнурок на турнирах
Фигурист Артём Грицаенко, выступающий в спортивной паре с Елизаветой Осокиной, рассказал, что у него никогда не рвался шнурок на ботинке во время выступления.
14:35
Станцию метро «Ладожская» в Петербурге откроют досрочно после ремонта
Станцию метро «Ладожская» Петербургского метрополитена откроют досрочно 27 января 2024 года после ремонта.
14:34
СЭ: нападающий «Сочи» Игнатьев покинет клуб
Нападающий «Сочи» Иван Игнатьев скорее всего покинет клуб в зимнее трансферное окно.
14:32
Тарасова: у Мишиной и Галлямова всё так музыкально, изумительно
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на чемпионате России по фигурному катанию.
14:30
Мишина и Галлямов стали двукратными чемпионами России по фигурному катанию
Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске.
14:30
В Татарстане перевыполнили план жилищного строительства на 2023 год
В Татарстане план по программе жилищного строительства, установленный на 2023 год, перевыполнили на 8,6%. К настоящему времени в регионе ввели 3,3 млн кв. м, заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства.
14:28
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли на Херсонском направлении до 100 военных
Потери Вооружённых сил Украины на Херсонском направлении в течение суток составили до 100 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России.
14:25
В Ставропольском крае предупредили о штормовом ветре до 30 м/с до 26 декабря
В Ставропольском крае штормовой западный ветер до 30 м/с сохранится до 26 декабря.
14:25
Тарасова: у Бойковой очень редко бывают ошибки
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о выступлении Александры Бойковой и Дмитрия Козловского в произвольных программах на чемпионате России.
14:22
«Матч ТВ»: «Локомотив» будет покрывать 60% зарплаты Марадишвили во время аренды в «Пари НН»
Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили перешёл в «Пари НН» на правах аренды.
14:20
Исследование: 14% россиян никогда не завтракают
Согласно новому исследованию, следят за своим питанием и всегда завтракают 66% россиян.
14:20
Дмитриев считает, что Мишина и Галлямов способны прибавить в выразительности катания
Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев считает, что Анастасия Мишина и Александр Галлямов способны прибавить и в исполнении прыжков, и в выразительности катания.
14:16
Командир ВСУ Самовар: украинцам нужно готовиться к тотальной мобилизации
Начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады Вооружённых сил Украины Василий Самовар заявил, что украинским гражданам необходимо готовиться к тотальной мобилизации в войска.
14:15
Выручка резидентов технополиса «Москва» выросла в 2,4 раза с начала года
Выручка резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» выросла в 2,4 раза за январь — сентябрь 2023 года и составила 77 млрд рублей, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
14:15
Дмитриев объяснил, почему запоминающихся программ в парном катании стало меньше
Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев объяснил, почему запоминающихся программ в парном катании стало меньше.
14:13
Metaratings: Рибалта заявил руководству «Спартака» о необходимости уволить Абаскаля
Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта посоветовал руководству «Спартака» уволить главного тренера Гильермо Абаскаля.
14:13
Минобороны: потери ВСУ за сутки на Донецком направлении составили до 200 военных
Потери Вооружённых сил Украины в течение суток на Донецком направлении составили до 200 военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России.
14:11
Собянин рассказал об итогах конкурса волонтёрских инициатив «Доброе сердце столицы»
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что конкурс волонтёрских инициатив «Доброе сердце столицы» подвёл итоги. В этом году отмечено рекордное число участников — более 25 тыс.
14:09
«Роскосмос»: ракета-носитель «Ангара-А5» отправлена на космодром Восточный
Первая лётная ракета-носитель «Ангара-А5» отправлена на космодром Восточный для проведения испытаний.
14:05
Военкор RT показал работу разведчиков ВС России на позициях у посёлка Пески
Военный корреспондент RT Филипп Прокудин опубликовал видео боевой работы бойцов взвода БПЛА-разведки 9-й бригады Вооружённых сил России, которые круглосуточно ищут позиции украинских войск и наносят по ним удары с дронов в районе посёлка Пески в ДНР.
14:04
Логистический парк построят в Молжаниновском районе Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице построят два офисных комплекса и логистический парк в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда.
14:01
Куница заявил, что прежней Косторной уже нет
Фигурист Георгий Куница, выступающий в паре с Алёной Косторной, ответил на критику в адрес партнёрши.
13:55
Съезд партии СРЗП поддержал выдвижение Путина на выборы президента России
Съезд партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) поддержал выдвижение российского лидера Владимира Путина в качестве кандидата на президентские выборы в России в 2024 году.
13:55
Собянин: производство карты «Тройка» стало на 100% российским
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что производство транспортной карты «Тройка» стало на 100% российским.
13:55
Баскетболист сборной Венесуэлы Сохо умер в 24 года
Баскетболист сборной Венесуэлы Гарли Сохо скончался на 25‑м году жизни.
13:52
Украинская армия выпустила ещё десять ракет из РСЗО по Горловке
Украинские военнослужащие обстреляли Горловку в ДНР с применением десяти ракет реактивных систем залпового огня, заявило представительство ДНР в СЦКК.
13:51
Бастрыкин поручил завести дело после смерти младенца в больнице в Пермском крае
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после смерти четырёхмесячного ребёнка в больнице в Пермском крае.
13:50
Путин: СРЗП работает на сплочение общества и консолидацию патриотизма в России
Президент России Владимир Путин в приветствии делегатам и гостям XIII съезда партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» отметил их стремление работать на сплочение общества и консолидацию патриотизма в России.
13:41
Пять человек пострадали при сбросе боеприпаса с беспилотника ВСУ в Донецке
Пять человек получили ранения в результате сброса боеприпаса с беспилотника Вооружённых сил Украины в Кировском районе Донецка.
13:38
У Грицаенко лопнул шнурок во время произвольной программы на чемпионате России
Пара Артём Грицаенко и Елизавета Осокина были вынуждены прервать произвольную программу на чемпионате России в Челябинске.
13:36
ТВ-5: российского певца Ираклия Пирцхалаву не пустили в Молдавию
Российского певца грузинского происхождения Ираклия Пирцхалаву не пустили в Молдавию, сообщил молдавский телеканал ТВ-5.
13:27
Тарасова: Косторной и Кунице надо сделать несколько шагов — и они могут быть первыми
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об Алёне Косторной, выступающей в паре с Георгием Куницей, после проката произвольной программы на чемпионате России в Челябинске.
13:27
Посол Ламбсдорф: Германии и России всё равно придётся взаимодействовать
Посол Германии в России Александр Ламбсдорф заявил, что Берлину всё равно придётся взаимодействовать с Москвой.
13:25
Дмитриев посоветовал Косторной набраться терпения на ближайший год
Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев посоветовал Алёне Косторной набраться терпения на ближайший год.
13:20
Nation: США обязаны заставить Зеленского пойти на переговоры с Россией
Украина не имеет шансов на победу в конфликте с Россией, поэтому Соединённые Штаты должны заставить Владимира Зеленского сесть за стол переговоров, говорится в материале издания The Nation.
13:20
Дмитриев: хотелось бы видеть у Бойковой и Козловского более интересные программы
Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев высказался о прогрессе Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.
13:10
The Hill: весеннее наступление ВС России может закончиться поражением Украины
Весеннее наступление Вооружённых сил России может закончиться тем, что Украина потерпит окончательное поражение в конфликте.
13:05
Звонарёва заменила Рыбакину на выставочном турнире в ОАЭ
Российская теннисистка Вера Звонарёва заменит Елену Рыбакину на выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ).
13:03
Старовойт: мирный житель Курской области погиб в результате обстрела ВСУ
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что житель села Алексеевка Глушковского района погиб из-за попадания украинского снаряда в дом.
13:03
В Крыму выполнили план по переселению граждан из аварийного жилья
В Крыму в полном объёме выполнили целевые показатели 2023 года по переселению граждан из аварийного жилья.
12:59
Синоптик Ильин спрогнозировал гололедицу в Москве в новогоднюю ночь
Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявил, что в новогоднюю ночь в Москве возможна гололедица и понижение температур.
12:53
В зоопарке Удмуртии отмечают десятилетие чёрного ягуара Атау
В зоопарке Удмуртии чёрному ягуару Атау исполнилось десять лет, заявили в пресс-службе главы и правительства республики.
12:53
В Махачкале власти отменили новогодний салют на центральной площади
В Махачкале власти приняли решение об отмене новогоднего салюта на центральной площади.
12:51
Галкина: когда российский кёрлинг допустят до турниров, мы всем покажем
Двукратная чемпионка Европы по кёрлингу Екатерина Галкина рассказала о готовности россиян к международным турнирам в случае допуска.
12:50
Три человека погибли в результате ДТП с двумя автомобилями в Югре
Три человека погибли в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Сургутском районе в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД.
12:43
Ветеринар Варфоломеева назвала опасным кормление животных с новогоднего стола
Анастасия Варфоломеева, ветеринарный врач-терапевт Vetcity Clinic, посоветовала не кормить животных с новогоднего стола.
12:43
Британские ВМС сообщили об атаке БПЛА на судно у берегов Индии
Беспилотный летательный аппарат атаковал судно у берегов Индии, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах.
12:38
Аналитик Карпунин дал советы новичкам по покупке акций в 2024 году
Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин дал рекомендации начинающим инвесторам по приобретению акций в следующем году.
12:36
Военкор RT показал видео ударов танкистов по позициям ВСУ в Запорожской области
Военный корреспондент RT Валентин Горшенин показал видео, на котором танкисты Вооружённых сил России наносят удары по позициям украинских войск на Запорожском направлении.
12:34
Фанатам «Аякса» вернули деньги после проигрыша любительскому футбольному клубу
«Аякс» вернул деньги болельщикам после поражения от любительской команды «Геркулес» в 1/16 финала Кубка Нидерландов.