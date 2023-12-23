Mediaite: «как в СССР» — Трамп обвинил Байдена в преследовании верующих в Америке

Дональд Трамп обрушился с критикой на действующего президента США Джо Байдена, обвинив его в преследовании американских христиан и, в частности, католиков, к которым относит себя и сам Байден. Экс-президент пообещал в случае своего повторного избрания на пост главы государства создать механизм борьбы с репрессиями в адрес верующих и пропагандой антихристианского фанатизма.

Бывший президент США Дональд Трамп яростно раскритиковал действующего главу Белого дома, католика Джо Байдена в применении репрессий против католиков в США в советском стиле, сообщает Mediaite.

«Под руководством продажного Джо Байдена христиане и верующие американцы подвергаются таким гонениям, каких эта нация ещё не видела», — заявил Трамп в предвыборном ролике на этой неделе. По его словам, в последние три года администрация Байдена направляла спецназ для ареста активистов, выступающих против абортов, а ФБР называло набожных католиков возможными внутренними террористами и планировало засылать тайных шпионов в католические церкви, как во времена Советского Союза.

В случае своего избрания президентом Трамп пообещал создать федеральную рабочую группу по борьбе с антихристианскими предубеждениями, в задачу которой будет входить расследование всех форм дискриминации, притеснений и преследований христиан в Америке, а также использования денег налогоплательщиков для пропаганды антихристианского фанатизма.