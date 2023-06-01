После долгих лет гонений в России возрождается христианство — и это не что иное, как чудо, уверен обозреватель The American Conservative Майкл Уоррен Дэвис. Он отмечает, что «христианские ценности» на Западе давно превратились в анахронизм, но Россия живым примером опровергает этот идеологический штамп. История России должна дать надежду христианам и консерваторам во всём мире, и именно за это западные элиты её ненавидят.

Обозреватель The American Conservative Майкл Уоррен Дэвис уверен, что судьба западной цивилизации теснейшим образом переплетена с русской. И именно в этом кроется суть того, почему западные элиты ненавидят Россию. И это случилось задолго до того, как Москва начала спецоперацию на Украине, которой и способствовала эта ненависть.

Как пишет автор материала, американцы позабыли, что большую часть прошлого века, вплоть до 80-х, русские жили при воинствующем атеизме. Но за последние 30 лет православие переживает бурный рост. По данным Центра Пью, с 1991 по 2008 год доля взрослых россиян, считающих себя православными, выросла с 31% до 72%. Это говорит о том, что национальное сознание россиян меняется и ясно обозначилась одна тенденция: большинство россиян убеждено, что будущее страны связано с православием.

«Вот почему, дорогой читатель, наша элита так ненавидит Россию — и всегда её ненавидела. Здесь, на Западе, общепринятое мнение гласит, что церковь доживает последние дни. К 2070 году христиане окажутся в меньшинстве. «Христианские ценности» превратились в анахронизм. Мы стоим на пороге новой эры: эры свободы, терпимости, неверия. Это конец истории», — пишет Майкл Уоррен Дэвис.

Он отмечает, что Россия живым примером опровергает этот идеологический штамп. Воскрешение русской церкви есть не что иное, как чудо, и западные элиты сделают всё, что в их силах, чтобы никто этого не увидел. Вот почему последние 20 лет они готовились к войне против Путина и пытались проникнуть в российскую политическую систему и свергнуть её изнутри. И в данном контексте можно понять, откуда растут корни украинского конфликта.

«На фоне трагедии и разрушений, которые, как ни прискорбно, разворачиваются на Украине, мы должны помнить о ценностях и завоёванных в нелёгкой борьбе свободах, которые отличают нас от Путина, в первую очередь о правах ЛГБТ+», — объяснил самым недвусмысленным образом нынешний шеф MI-6 Ричард Мур.

Это не кремлёвская дезинформация. Это, как говорится, слова из первых уст. Оказывается, мы ненавидим Россию, потому что они дурно обращаются с геями, отмечает автор материала.

Он уверен, что Россия подаёт себя как последний оплот христианского мира. Возможно, что она не очень верно понимает смысл христианства, но оно в России возрождается, и это не что иное, как чудо. И в этом смысле история России должна дать надежду христианам и консерваторам во всём мире. И именно за это западные элиты её ненавидят.

«В конце концов, дело не в России. И даже не в Украине. А в нас самих. Западные элиты хотят, чтобы мы верили в неизбежность триумфа либеральных демократий руками неправительственных организаций. Это не так. И Россия — живое тому доказательство. Её история должна дать нам надежду. Но это последнее, чего хотят наши элиты», — заключает автор The American Conservative.