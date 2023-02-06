DM: жители Дании осудили идею властей отменить христианский праздник ради расходов на оборону

Более 50 тыс. жителей Дании собрались в воскресенье в Копенгагене на профсоюзную акцию протеста против инициативы отменить традиционный христианский праздник, которая была выдвинута ранее членами правительства с целью увеличить налоговые поступления. При помощи такой меры датские власти хотели бы дополнительно нарастить оборонный бюджет в свете продолжающегося конфликта на Украине, поясняет Daily Mail.
Тысячи людей собрались в Копенгагене в воскресенье, чтобы выразить протест против выдвинутого правительством законопроекта об отмене традиционного государственного праздника. Таким путём власти Дании планируют дополнительно финансировать увеличение расходов на оборону за счёт налоговых поступлений, особенно в свете продолжающегося конфликта на Украине, сообщает Daily Mail.
Демонстрация была организована крупнейшими профсоюзами страны, выступающими против отмены Великого дня молитвы — христианского праздника, который приходится на четвертую пятницу после Пасхи и отмечается в стране с 1686 года. По оценкам организаторов, в нём приняли участие не менее 50 тыс. человек, что является крупнейшей массовой демонстрацией в Дании за более чем десятилетие. В то же время местная полиция не предоставила данные о численности мероприятия, отмечается в статье.
Власти предложили отменить праздник в декабре прошлого года, чтобы благодаря этому увеличить налоговые поступления и повысить с их помощью расходы на оборону, связанные с непрекращающимся конфликтом на Украине. Эта инициатива является частью широкомасштабной программы реформ недавно сформированного правительства, направленной на преодоление вызовов и обеспечения благосостояния страны, говорится в статье.
В частности, новое правительство Дании предложило отсрочить достижение целевого показателя НАТО по расходам на оборону в размере 2% от ВВП на три года, перенеся этот срок на 2030 год. В законопроекте также указывается, что значительная часть от дополнительной суммы в 4,5 млрд датских крон, что необходимо для достижения цели, могла бы быть выделена за счёт более высоких налоговых поступлений, которые власти ожидают получить после отмены праздника, поясняет Daily Mail.
В то же время некоторые экономисты сомневаются в эффективности данной инициативы и предупреждают, что такое решение вряд ли будет иметь долгосрочные последствия, поскольку работающие датчане в таком случае найдут другие способы скорректировать свое рабочее время. Согласно данным ОЭСР, жители Дании в среднем и так работают меньше часов в неделю, чем в большинстве стран Европы.
При этом на датском рынке труда заработная плата и рабочее время в основном регулируются коллективными договорами между высокоорганизованными группами рабочих и работодателей, без дополнительного вмешательства со стороны государства. Однако правительство, имеющее незначительное большинство в парламенте, заявляет, что намерено протолкнуть новый законопроект, невзирая на возражения оппозиции, сообщает Daily Mail.
«Обычно такие вещи обсуждаются с трудящимися, но сейчас эту модель вот-вот отменят. Мы протестуем в надежде заставить их к нам прислушаться», — сказал 63-летний сантехник Стиг Де Бланк, который также принял участие в демонстрации протеста перед парламентом в Копенгагене, пишет Daily Mail.
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