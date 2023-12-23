Times: отказ Байдена от переизбрания мог бы стать спасением для демократов

Если бы нынешний президент США Джо Байден последовал примеру Линдона Джонсона, который в 1968 году шокировал американцев своим заявлением об отказе переизбираться на новый президентский срок, — возможно, это спасло бы демократов и предотвратило бы победу республиканца Дональда Трампа на следующих выборах, пишет Джастин Уэбб в статье для The Times. По мнению автора, такое решение могла бы поддержать и жена президента Джилл, если бы она осознала, что на предстоящих выборах её муж рискует записать в историю будущую неудачу.

Если действующий президент США Джо Байден останется и продолжит участие в предвыборной гонке — это может означать, что какой-то другой альтернативный кандидат, который мог бы составить серьёзную конкуренцию на выборах, пропустит сроки для того, чтобы попасть в избирательные бюллетени. Но ситуация может измениться, если Байден просто решит отказаться от участия в выборах и «освободит» своих делегатов на предстоящем съезде Демократической партии, который должен пройти в августе в Чикаго, предполагает Джастин Уэбб в статье для The Times.



По его мнению, в таком случае «игра будет продолжена» — и влиятельные представители демократов тоже хотели, чтобы она продолжалась, поскольку их крайне беспокоят негативные результаты недавних опросов общественного мнения. Эти опросы свидетельствуют не только о том, что Байден всерьёз рискует проиграть на выборах республиканцу Дональду Трампу. Кроме того, ответы избирателей показывают, что значительная часть электората изменила свою позицию и всё больше склоняется к мнению, что их жизнь при Трампе будет лучше, чем при Байдене, говорится в статье.



Решение суда в Колорадо, который на этой неделе вынес вердикт о невозможности допускать Трампа к участию в новых выборах, только усилило беспокойство. При этом многие ожидают, что Верховный суд США в конечном итоге отменит данное решение. И у многих американцев, особенно у тех, кто не вникает в детали судебных разбирательств, создаётся чёткое впечатление, что Трамп является жертвой, которую подвергают преследованиям, а не виновником предвыборных махинаций, отмечает автор.



Даже демократы всё чаще задаются вопросом о том, хотят ли они по-прежнему видеть Байдена своим кандидатом? Белый дом находится под растущим давлением, и всё очевиднее становится, что нужно принять меры и внести какие-то изменения, чтобы повлиять на настроения избирателей. Как сообщают анонимные источники, сам Байден также не в восторге от ситуации и высказывает критику в адрес своей команды.



Он также не может понять, почему некоторые хорошие экономические показатели — в том числе падение безработицы и экономический рост, не вызывают восторга у его аудитории, говорится в статье. Недавнее обширное исследование в ряде «колеблющихся» штатов, проведённое Демократической консультативной группой «Корпуса демократии» под руководством Стэна Гринберга, показало, что инфляция и рост стоимости жизни привлекают больше внимания и вызывают больше беспокойства у населения, чем другие факторы.



Причём это заметно среди всех социальных и этнических групп, отмечает Гринберг. Афроамериканцы, азиаты, латиноамериканцы, представители различных поколений и разной сексуальной ориентации, студенты и многие другие выражают более высокий рейтинг одобрения для Трампа, чем для Байдена, — и крайне низко оценивают достижения, которых добились демократы за последние годы.



Со стороны может показаться, что такая оценка выглядит странно или несправедливо, в то время как экономика США чувствует себя в последние месяцы гораздо лучше, а инфляция, кажется, побеждена. Однако Белый дом не получает от этого никакой политической выгоды, подчёркивается в статье.



Как считает Джеймс Карвилл, один из видных политических деятелей от Демократической партии эпохи Клинтона, причина этого — «трусость» и тот факт, что руководящая элита зачастую ставит личные интересы выше интересов страны. Карвилл называет это «массовым провалом» верхних эшелонов Демократической партии и считает, что это даже может привести к отмене Конституции.



По мнению автора, выходом из этой ситуации мог бы стать отказ Байдена от участия в новых выборах, чтобы дать надежду демократам всё же одержать победу над Трампом. В качестве исторического примера он приводит заявление президента США Линдона Джонсона, который в марте 1968 шокировал всю страну, объявив о том, что не будет баллотироваться на новый срок, на фоне ряда обострившихся внутренних проблем и негативных последствий войны во Вьетнаме. Причём до президентских выборов на тот момент оставалось всего несколько месяцев, отмечается в статье.



Эта история находит отклик и сегодня, поскольку официального национального срока для подачи заявления о выдвижении своей кандидатуры на пост президента не существует, подчёркивает автор. Если задаться вопросом о том, кто действительно сможет победить Дональда Трампа, то становится очевидным, что Байдену это вряд ли удастся — поэтому если он сам признает это и решит выйти из предвыборной гонки, такой неожиданный шаг позволил бы ему остаться героем и спасителем нации в глазах многих демократов, говорится в статье.



Как полагает автор, на это могла бы повлиять и жена Байдена — Джилл, которая, как говорят, очень внимательно относится к его наследию. Особенно если она примет во внимание тот факт, что хотя накануне отставки Джонсона 57% американцев не одобряли его деятельность на посту президента, буквально за одну ночь статистика изменились в обратную сторону.



«Мы уже привыкли к тому, что Дональд Трамп шокирует нас и застаёт врасплох. Уход Байдена тоже мог бы стать шоком. Но возможно, что это также способно изменить правила игры», — заключает автор.