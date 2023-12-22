Newsweek: поддержка Израиля может стоить Байдену переизбрания

Почти три четверти молодых американцев 18—29 лет выступают против политики демократов по конфликту на Ближнем Востоке, приводит Newsweek результаты нового опроса Siena College для The New York Times. Такая непопулярность действующего президента среди молодёжи может отрицательно повлиять на итоги выборов: согласно исследованию, в целом среди избирателей республиканец Дональд Трамп опережает действующего президента на два процента.
Байден теряет поддержку молодёжи из-за помощи Израилю и может проиграть предстоящие президентские выборы, пишет Newsweek. Согласно новому опросу Siena College для The New York Times, почти 75% молодых избирателей 18—29 лет не одобряют политику демократов по конфликту на Ближнем Востоке. Столько же респондентов считает, что Израиль делает недостаточно, чтобы избежать жертв среди гражданского населения сектора Газа.
Исследование, проведённое 10—14 декабря среди 1016 зарегистрированных избирателей, также показало, что 27% молодёжи симпатизируют Израилю, тогда как 47% поддерживают Палестину. В последней группе 21% голосовавших за Байдена в 2020 году теперь выступает за его соперника Дональда Трампа. Среди американцев 18—29 лет Трамп опережает действующего президента на шесть пунктов — 49% против 43%, тогда как в целом среди избирателей это соотношение составляет 46% к 44%.
В ноябре опрос Квиннипэкского университета показал, что граждане младше 35 лет склонны не одобрять израильскую операцию: об этом заявили 66% респондентов. В то же время более 40 стажёров Белого дома и других органов исполнительной власти призвали президента выступить за перемирие в секторе Газа и обвинили его в игнорировании «мольбы американского народа».
Доцент Школы государственной политики в Университетском колледже Лондона Томас Гифт заявил в интервью Newsweek, что Байден оказался «в безвыходной ситуации по Израилю». Общественное мнение разделилось, и каждая сторона требует от него полной отдачи. По словам политолога, молодые избиратели — особенно студенты — составляют значительную группу американцев, которые выражают всё большую обеспокоенность тем, что Белый дом поддерживает политику Нетаньяху. «Даже если многие молодые избиратели не отдадут голос за Трампа, их ослабевающая поддержка Байдена из-за конфликта между Израилем и ХАМАС помешает президенту на выборах, если они просто решат не прийти», — отмечает Томас Гифт.
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