Hill: большинство американцев признались, что стали жить хуже при Байдене, чем при Трампе

Согласно последнему опубликованному опросу общественного мнения, более половины американских избирателей признались, что стали жить хуже при нынешнем президенте США Джо Байдене, чем при бывшем главе Белого дома Дональде Трампе. Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на результаты исследования, проведённого Harvard CAPS/Harris.

Согласно последнему опубликованному опросу общественного мнения, более половины американских избирателей признались, что стали жить хуже при нынешнем президенте США Джо Байдене. Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на результаты исследования, проведённого Harvard CAPS/Harris.

В результате опроса, проведённого Harvard CAPS/Harris с 13 по 14 декабря среди чуть более 2 тыс. человек, 55% опрошенных американцев заявили, что им живётся хуже при президентстве текущего главы Белого дома. Такого мнения придерживаются 85% республиканцев, 62% независимых избирателей и 21% демократов. Между тем 45% избирателей считают, что им стало жить лучше при Джо Байдене, среди которых 79% демократов, 38% независимых избирателей и 15% республиканцев, сообщает издание The Hill.

Однако когда респондентам задали вопрос, жилось ли им лучше или хуже при администрации бывшего президента США Дональда Трампа, 61% избирателей ответили «лучше». Среди них 90% — республиканцы, 59% — независимые избиратели и 33% — демократы. Из 39% тех, кому хуже жилось при Трампе, 67% — демократы, 41% — независимые и 10% — республиканцы.

«Возможно, самая большая проблема для президента Джо Байдена заключается в том, что люди считают, что при его правлении им стало жить хуже, а при Трампе — лучше», — пояснил изданию директор Harvard CAPS/Harris Марк Пенн.

Данные опроса свидетельствуют о падении рейтинга одобрения Байдена на несколько пунктов с момента проведения аналогичного опроса в прошлом месяце — с 45% в ноябре до 43% в декабре. Основной причиной падения рейтинга Байдена называется его преклонный возраст, пишет The Hill.