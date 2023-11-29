Fox News: американцы очень разочарованы результатами «байденомики»

Вера в американскую мечту подорвана экономической политикой Байдена: средний класс жалуется на высокие цены и не может купить дом даже в пригородах и сельской местности, передаёт Fox News. Ключевые избиратели Байдена — женщины и молодёжь — настроены более пессимистично, чем мужчины и люди старше 65 лет, что вредит демократам в преддверии выборов.

ЖУРНАЛИСТ: Как вы считаете, как у нас с экономикой?

АМЕРИКАНЕЦ: Ужасно.

АМЕРИКАНКА: Сейчас в экономике большие проблемы. Цены на всё очень большие. Мы тратим деньги не так, как раньше.

ДРУГАЯ АМЕРИКАНКА: Я просто трачу больше — очевидно, что я трачу намного больше. Я бы тратила столько же, как обычно, но, скорее всего, этого не хватит на такой же объём товаров.

ЛОРА ИНГРЭМ, ведущая Fox News: Факты неоспоримы — даже поддерживающие Байдена медиа больше не могут избегать правды. Сегодня Bloomberg сообщает, что продовольственные товары подорожали на 25 процентов, подержанные машины — на 35 процентов, а квартплата — всего лишь на 20 процентов.

В то время как повседневная жизнь американцев во многом вернулась к препандемийной норме, стоимость жизни не снизилась. The Atlantic пишет: «По всей стране семьи из среднего класса не могут позволить себе купить дом. В сельской местности дорого. В пригородах дорого. В городах — безумно дорого. Нигде не найти дешёвого». «Частично в этом виноваты ипотечные ставки. За последние три года ежемесячные выплаты за новый дом подскочили больше чем на 50 процентов».

Новый опрос The Wall Street Journal показал, что вера в американскую мечту умирает. Всего 36 процентов американцев — так печально было узнать об этом на выходных — считают, что американская мечта по-прежнему достижима, если много трудиться. 45 процентов заявили, что так было раньше, но теперь уже нет, а 18 процентов сказали, что это утверждение никогда не работало. Кстати, этот показатель в два раза выше, чем раньше. Цифры заметно ниже, чем в других опросах за 2012 и 2016 года, когда 53 процента и 46 процента соответственно в целом верили в американскую мечту.

Всё это вредит демократам, потому что женщины более пессимистично настроены, чем мужчины, а молодые люди намного более пессимистичны, чем люди старше 65 лет. А теперь вспомним, что женщины и молодёжь являются ключевыми избирателями Байдена, и для него это плохая картина. Так что у тяжело работающих американцев есть веские основания для разочарования — очень большого разочарования.