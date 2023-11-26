Fox Business: Байден разрушил экономику США, но продолжает лгать и делать вид, что всё в порядке

«Я не знаю, в каком мире живёт наш президент, если он утверждает, что его экономика работает», — заявил член палаты представителей США Ральф Норман в интервью Fox Business. По мнению конгрессмена, этой экономической катастрофы можно было избежать, но Байден допустил её намеренно. Теперь его администрация держит американцев за дураков, лжёт им и относится к их налогам, как к деньгам из «Монополии».

Со мной на связи конгрессмен от Южной Каролины Ральф Норман. Он является членом администрации комитета палаты представителей по финансовым услугам. Конгрессмен, рада вас видеть. Большое спасибо, что присоединились. Я хотела бы узнать ваше мнение об инфляции и о том, что чувствуют сегодня американцы, ведь они провели День благодарения в продуктовых магазинах, в ресторанах, пытаясь накормить свои семьи. Между тем цены по-прежнему значительно высоки, хотя и ниже тех минимумов, когда инфляция составляла 9 процентов по вине нашего президента.

РАЛЬФ НОРМАН, член палаты представителей США: Когда этот президент заявляет, что его «байденомика» работает… Я не знаю, в каком мире он живёт. Спросите любого американца, лучше ли ему сейчас, чем четыре года назад, когда цены на бензин были в разы ниже, чем сейчас, цены на яйца, сложности с цепочками поставок… Эта администрация спит за рулём. Они тратят наши налоговые деньги — деньги, которых у нас и так нет, — на всякую чушь. Я уже ничему не удивляюсь. Байден разрушил экономику, но, к сожалению, это ещё не конец.

Похоже на то, что нас пытаются убедить в том, чего не существует. Ведь президент Байден вместе со своей семьёй проводит День благодарения на острове Нантакет, а не в продуктовом магазине в попытках купить индейку, гарнир или что-то ещё. Мы приближаемся к сезону праздников, а они по-прежнему говорят людям то, что, как они сами прекрасно знают, является ложью. Они говорят, что всё в порядке, но американцы не дураки, они ведь не чувствуют себя в порядке.

РАЛЬФ НОРМАН: Знаете, мне кажется, эта администрация искренне считает, что американцы — дураки. Но спросите любого владельца бизнеса, и он скажет вам, что сейчас всё не так, как было до прихода к власти этой администрации. Байден всё разрушил. И проблема в том, что сейчас, особенно с наступлением сезона праздников, люди чувствуют это как никогда раньше. И я думаю, что всё будет только хуже. Посмотрите, что стало с процентными ставками; взгляните, как выросли ставки по кредитным картам… Ни в одном сегменте экономики не наблюдается улучшения ситуации, и теперь люди это видят.

Да, сейчас всё перевернуто с ног на голову. Тем временем редакция The Wall Street Journal обрушилась с критикой на администрацию Байдена и СМИ за то, что они призывают американцев быть «благодарными за экономику Байдена». В газете пишут, что, «хотя цены на ужин в честь День благодарения, возможно, и не растут так быстро, как в последние два года, они всё равно растут». Они также предупреждают, что, хотя миллионы американцев придерживаются «Дня благодарения без политики», они вполне могут вспомнить о своих праздничных счетах за продукты, когда пойдут голосовать в следующем году. Конгрессмен, я думаю, что многие люди припомнят это и поставят экономику на первое место.

РАЛЬФ НОРМАН: Знаете, люди ведь голосуют своими карманами — так было и так будет всегда. Но я думаю, что настолько резкого роста мы не видели уже много лет. И всё упирается в энергетику. Раньше мы были энергетически независимы, теперь мы зависим от стран, которые нас не любят. Это катастрофа, которой можно было бы избежать, но это делается намеренно. И мы ненавидим эту администрацию за то, что она делает с экономикой, и за то, что она делает с американским народом.

Я хочу поговорить вот о чём. В бюджете на 2024 год министерство обороны запросило 114 миллионов долларов на обеспечение многообразия, равенства и инклюзивности. Это самая большая сумма, когда-либо запрашиваемая на эту программу. В 2022 году они просили 68 миллионов, в 2023 году — 86,5 миллиона. Конгрессмен, в такое время, когда государственные расходы буквально выходят из-под контроля, что вы думаете об этих цифрах?

РАЛЬФ НОРМАН: Именно по этой причине на 30-40 процентов сократилось число желающих идти в армию. И это сейчас, когда мы как никогда нуждаемся в обеспечении безопасности нашей страны. Спросите кого угодно: эта программа — многообразие, равенство и инклюзивность — ничего не делает для защиты этой страны. И это ещё один пример того, что администрация Байдена относится к налогоплательщикам довольно пренебрежительно.

И всё это происходит в то время, когда из-за разоружения Америки этой администрацией мы находимся в большей опасности, чем когда-либо. Это наряду с тем, что мы занимаем деньги, что мы платим проценты за деньги, которых у нас нет, и что расходы вышли из-под контроля. И руководство не даёт никаких намёков на то, что они собираются что-то менять.

По оценкам, обслуживание нашего государственного долга сейчас обходится примерно в триллион долларов в год. Это очень много, учитывая нынешние условия. И, знаете, создаётся ощущение, что они относятся к налогам американцев так, будто это деньги из «Монополии». Конгрессмен Ральф Норман, большое спасибо, что присоединились!

РАЛЬФ НОРМАН: Взаимно, спасибо.

Дата выхода в эфир 25 ноября 2023 года.