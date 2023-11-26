Fox Business: Байден разрушил экономику США, но продолжает лгать и делать вид, что всё в порядке
Со мной на связи конгрессмен от Южной Каролины Ральф Норман. Он является членом администрации комитета палаты представителей по финансовым услугам. Конгрессмен, рада вас видеть. Большое спасибо, что присоединились. Я хотела бы узнать ваше мнение об инфляции и о том, что чувствуют сегодня американцы, ведь они провели День благодарения в продуктовых магазинах, в ресторанах, пытаясь накормить свои семьи. Между тем цены по-прежнему значительно высоки, хотя и ниже тех минимумов, когда инфляция составляла 9 процентов по вине нашего президента.
РАЛЬФ НОРМАН, член палаты представителей США: Когда этот президент заявляет, что его «байденомика» работает… Я не знаю, в каком мире он живёт. Спросите любого американца, лучше ли ему сейчас, чем четыре года назад, когда цены на бензин были в разы ниже, чем сейчас, цены на яйца, сложности с цепочками поставок… Эта администрация спит за рулём. Они тратят наши налоговые деньги — деньги, которых у нас и так нет, — на всякую чушь. Я уже ничему не удивляюсь. Байден разрушил экономику, но, к сожалению, это ещё не конец.
Похоже на то, что нас пытаются убедить в том, чего не существует. Ведь президент Байден вместе со своей семьёй проводит День благодарения на острове Нантакет, а не в продуктовом магазине в попытках купить индейку, гарнир или что-то ещё. Мы приближаемся к сезону праздников, а они по-прежнему говорят людям то, что, как они сами прекрасно знают, является ложью. Они говорят, что всё в порядке, но американцы не дураки, они ведь не чувствуют себя в порядке.
РАЛЬФ НОРМАН: Знаете, мне кажется, эта администрация искренне считает, что американцы — дураки. Но спросите любого владельца бизнеса, и он скажет вам, что сейчас всё не так, как было до прихода к власти этой администрации. Байден всё разрушил. И проблема в том, что сейчас, особенно с наступлением сезона праздников, люди чувствуют это как никогда раньше. И я думаю, что всё будет только хуже. Посмотрите, что стало с процентными ставками; взгляните, как выросли ставки по кредитным картам… Ни в одном сегменте экономики не наблюдается улучшения ситуации, и теперь люди это видят.
Да, сейчас всё перевернуто с ног на голову. Тем временем редакция The Wall Street Journal обрушилась с критикой на администрацию Байдена и СМИ за то, что они призывают американцев быть «благодарными за экономику Байдена». В газете пишут, что, «хотя цены на ужин в честь День благодарения, возможно, и не растут так быстро, как в последние два года, они всё равно растут». Они также предупреждают, что, хотя миллионы американцев придерживаются «Дня благодарения без политики», они вполне могут вспомнить о своих праздничных счетах за продукты, когда пойдут голосовать в следующем году. Конгрессмен, я думаю, что многие люди припомнят это и поставят экономику на первое место.
РАЛЬФ НОРМАН: Знаете, люди ведь голосуют своими карманами — так было и так будет всегда. Но я думаю, что настолько резкого роста мы не видели уже много лет. И всё упирается в энергетику. Раньше мы были энергетически независимы, теперь мы зависим от стран, которые нас не любят. Это катастрофа, которой можно было бы избежать, но это делается намеренно. И мы ненавидим эту администрацию за то, что она делает с экономикой, и за то, что она делает с американским народом.
Я хочу поговорить вот о чём. В бюджете на 2024 год министерство обороны запросило 114 миллионов долларов на обеспечение многообразия, равенства и инклюзивности. Это самая большая сумма, когда-либо запрашиваемая на эту программу. В 2022 году они просили 68 миллионов, в 2023 году — 86,5 миллиона. Конгрессмен, в такое время, когда государственные расходы буквально выходят из-под контроля, что вы думаете об этих цифрах?
РАЛЬФ НОРМАН: Именно по этой причине на 30-40 процентов сократилось число желающих идти в армию. И это сейчас, когда мы как никогда нуждаемся в обеспечении безопасности нашей страны. Спросите кого угодно: эта программа — многообразие, равенство и инклюзивность — ничего не делает для защиты этой страны. И это ещё один пример того, что администрация Байдена относится к налогоплательщикам довольно пренебрежительно.
И всё это происходит в то время, когда из-за разоружения Америки этой администрацией мы находимся в большей опасности, чем когда-либо. Это наряду с тем, что мы занимаем деньги, что мы платим проценты за деньги, которых у нас нет, и что расходы вышли из-под контроля. И руководство не даёт никаких намёков на то, что они собираются что-то менять.
По оценкам, обслуживание нашего государственного долга сейчас обходится примерно в триллион долларов в год. Это очень много, учитывая нынешние условия. И, знаете, создаётся ощущение, что они относятся к налогам американцев так, будто это деньги из «Монополии». Конгрессмен Ральф Норман, большое спасибо, что присоединились!
РАЛЬФ НОРМАН: Взаимно, спасибо.
Дата выхода в эфир 25 ноября 2023 года.