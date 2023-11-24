Американский конгрессмен: власти Нью-Йорка активно поощряют неконтролируемый поток мигрантов

Власти Нью-Йорка поощряют политику открытых границ в США, зачастую в ущерб безопасности американских налогоплательщиков, заявила в интервью Fox News член палаты представителей конгресса Клаудия Тенни. Политики от Демократической партии в Нью-Йорке выдают водительские права нелегальным мигрантам и затрудняют поиск и получение информации о них.

КЛАУДИЯ ТЕННИ, член палаты представителей от Нью-Йорка: Наша граница открыта, о чём мы неоднократно говорили. Я бью тревогу с марта, я посещала таможню и службу пограничного контроля, мы организовали форум по безопасности северной границы. Я говорю об этом неделями: более 85 процентов людей, включённых в список иностранных террористов, пересекли северную границу.

И Нью-Йорк не помогает. Нью-Йорк и Кэти Хокул выдают водительские права этим нелегальным иммигрантам. И они могут ехать, куда захотят, в Нью-Йорке или по всей стране.

Вдобавок при губернаторе Куомо они приняли так называемый закон о зелёном свете, который очень затрудняет службе внутренней безопасности, таможне и пограничному патрулю поиск и получение информации из штата Нью-Йорк о нелегальных иммигрантах и о тех, кому были выданы водительские права. Таким образом, существует реальная проблема с получением информации и проверкой тех, кто приезжает в штат Нью-Йорк. Так что мы в затруднительном положении. Это очень опасное время, учитывая происходящее за рубежом и вторжение через наши границы.

Правда в том, что если бы сегодняшний инцидент* действительно оказался актом терроризма, это бы никого не удивило. Это создаёт очень опасный прецедент.

КЛАУДИЯ ТЕННИ: Это ужасно. И мы в Нью-Йорке поощряем это вторжение. Это серьёзная проблема для всей страны. И в этом замешаны все политики от Демократической партии в Нью-Йорке: наш губернатор Кэти Хокул, мэр Адамс. Они поощряют это и выделяют большие средства, чтобы люди приезжали сюда, чтобы они становились жертвами торговли людьми, а картели делали на этом деньги.

Некоторые из них просто жертвы торговли людьми, они не обязательно плохие, но есть среди них и такие. А у нашей таможни и пограничного контроля связаны руки, они не могут понять, кто преступник, а кто жертва. Так что нам необходимо сохранять бдительность и оказывать давление на политиков, которые не ратуют за безопасность и не оберегают американских налогоплательщиков.

* Взрыв автомобиля на американской стороне Радужного моста, соединяющего США и Канаду через Ниагарский водопад (прим. ИноТВ).