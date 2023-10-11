Judging Freedom Оригинал

Макгрегор: НАТО и ЕС могут скоро развалиться, а Соединённым Штатам пора заняться проблемами на своей границе

Материал представлен в переводе ИноТВ
Украина – 51-й штат, который находится на искусственном жизнеобеспечении, убеждён полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. В эфире YouTube-канала Judging Freedom он подверг резкой критике слова Марка Милли о возможном двойном увеличении военного бюджета США в случае победы России в украинском конфликте. Гораздо более вероятно, что НАТО и, возможно, ЕС развалятся, а Соединённым Штатам необходимо разбираться с собственными проблемами на своей южной границе.
МАРК МИЛЛИ, бывший председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США: Мы можем оказаться в очень опасной ситуации, если позволим Путину победить.
 
Полагаю, он ищет работу в совете директоров какой-нибудь оборонной компании.
 
ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Ой, он найдёт пристанище в любом из множества различных так называемых аналитических центров, которые, как мы знаем, на самом деле являются пропагандистскими центрами, финансируемыми людьми, которые хотят вечной войны. Я бы не беспокоился об этом.
 
Стоит отметить две вещи. Прежде всего, Украина как государство и, конечно же, её вооружённые силы сейчас фактически находятся на искусственном жизнеобеспечении. Украина — 51-й штат. Мы поставляем ей практически всё. Мы платим их бюрократам, мы платим их военнослужащим.
 
Конечно же, многим солдатам не платят должным образом, но это лишь потому, что их офицеры и коррупционеры в правительстве, очевидно, прикарманивают большую часть этих денег. Точно так же, как они не получают всё оружие и боеприпасы, потому что их перепродают, и они появляются где-то ещё. Я уверен, что мы увидим этому те или иные подтверждения в ХАМАС, прежде чем всё это закончится.
 
Итак, Украина фактически находится на искусственном жизнеобеспечении. Главный вопрос в том, что собираются делать русские. Они сидят в Купянске. Если бы они хотели начать наступление и немедленно захватить Харьков, это можно было бы сделать в течение нескольких дней. Тогда они могли бы двинуться прямо на Киев. Почему они этого не делают, остаётся только догадываться, но они в состоянии это осуществить. Всё зависит от того, чего хочет начальство в Москве.
 
Во-вторых, что касается представления (Милли. — ИноТВ) о том, что «если Путин победит»… Оборонный бюджет сейчас примерно такой же, как и тот триллион, который мы должны ежегодно платить за обслуживание нашего национального суверенного долга. Он витает в облаках, если считает, что мы собираемся удвоить этот оборонный бюджет для будущей войны с Россией. Если уж нам чего-то стоит ждать, так это развала НАТО. Я даже не уверен, что ЕС выстоит всю эту заваруху, когда она наконец закончится.
 
В итоге, я не думаю, что мы останемся в Европе ещё на 75 лет. Конечно же, все генералы армий и военно-воздушных сил, с которыми я сталкиваюсь, ужасно боятся, если то, что я только что описал, произойдёт. В таком случае из-за увольнений огромное количество генеральных штабов исчезнет, и все потоки финансирования иссякнут. Мы выйдем (из НАТО. — ИноТВ), а никто не хочет, чтобы мы вышли.
 
Тем временем миллионы американцев умоляют армию Соединённых Штатов вернуться к границе. Мы говорим о примерно десяти тысячах нелегалов, которые каждый день выезжают на автобусах из Панамы и направляются на север, к мексиканской границе, чтобы жить здесь с нами. Более семи миллионов человек приехали в страну.
 
Я беседовал кое с кем из Министерства внутренней безопасности и сказал: «По официальным данным, число нелегалов в Соединённых Штатах составляет 11 миллионов человек, и 2,3 миллиона перешли границу с тех пор, как Байден пришёл к власти». Они просто рассмеялись, сказав: «Откуда вы это берёте? С момента его прихода границу незаконно пересекли не менее 7,3 миллиона человек, а всего в стране примерно 28 миллионов нелегалов».
 
Ну а теперь все будут бегать и говорить: «Ну, это не проверено, правительство такого не заявляло». Когда в последний раз правительство говорило нам что-то, что имело смысл или было правдой?
 
Так что у нас большие проблемы. Я думаю, что он (Милли. — ИноТВ) спятил и ему лечиться надо. Мы и близко не собираемся делать ничего подобного тому, о чём он говорит.
 
Дата выхода в эфир 10 октября 2023 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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Judging Freedom США Северная Америка
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