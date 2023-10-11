Макгрегор: НАТО и ЕС могут скоро развалиться, а Соединённым Штатам пора заняться проблемами на своей границе

Украина – 51-й штат, который находится на искусственном жизнеобеспечении, убеждён полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. В эфире YouTube-канала Judging Freedom он подверг резкой критике слова Марка Милли о возможном двойном увеличении военного бюджета США в случае победы России в украинском конфликте. Гораздо более вероятно, что НАТО и, возможно, ЕС развалятся, а Соединённым Штатам необходимо разбираться с собственными проблемами на своей южной границе.

МАРК МИЛЛИ, бывший председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США: Мы можем оказаться в очень опасной ситуации, если позволим Путину победить.

Полагаю, он ищет работу в совете директоров какой-нибудь оборонной компании.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Ой, он найдёт пристанище в любом из множества различных так называемых аналитических центров, которые, как мы знаем, на самом деле являются пропагандистскими центрами, финансируемыми людьми, которые хотят вечной войны. Я бы не беспокоился об этом.

Стоит отметить две вещи. Прежде всего, Украина как государство и, конечно же, её вооружённые силы сейчас фактически находятся на искусственном жизнеобеспечении. Украина — 51-й штат. Мы поставляем ей практически всё. Мы платим их бюрократам, мы платим их военнослужащим.

Конечно же, многим солдатам не платят должным образом, но это лишь потому, что их офицеры и коррупционеры в правительстве, очевидно, прикарманивают большую часть этих денег. Точно так же, как они не получают всё оружие и боеприпасы, потому что их перепродают, и они появляются где-то ещё. Я уверен, что мы увидим этому те или иные подтверждения в ХАМАС, прежде чем всё это закончится.

Итак, Украина фактически находится на искусственном жизнеобеспечении. Главный вопрос в том, что собираются делать русские. Они сидят в Купянске. Если бы они хотели начать наступление и немедленно захватить Харьков, это можно было бы сделать в течение нескольких дней. Тогда они могли бы двинуться прямо на Киев. Почему они этого не делают, остаётся только догадываться, но они в состоянии это осуществить. Всё зависит от того, чего хочет начальство в Москве.

Во-вторых, что касается представления (Милли. — ИноТВ) о том, что «если Путин победит»… Оборонный бюджет сейчас примерно такой же, как и тот триллион, который мы должны ежегодно платить за обслуживание нашего национального суверенного долга. Он витает в облаках, если считает, что мы собираемся удвоить этот оборонный бюджет для будущей войны с Россией. Если уж нам чего-то стоит ждать, так это развала НАТО. Я даже не уверен, что ЕС выстоит всю эту заваруху, когда она наконец закончится.