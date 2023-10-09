JF: внешняя политика США основана на лжи — они тратят миллиарды на свои фантазии

Внешняя политика Америки нереалистична и продиктована фантазиями, заявила подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски в интервью Judging Freedom. Руководство США никогда не утруждало себя изучением базовой информации о других странах. То же самое они делают и на Украине: тратят миллиарды долларов на то, что не является правдой, и ожидают каких-то результатов.

Насколько неуправляема, насколько ошибочна, насколько нереалистична внешняя политика Соединённых Штатов?

КАРЕН КВЯТКОВСКИ, подполковник ВВС США в отставке: Безусловно, очень нереалистична. Она действительно во многом определяется фантазией. И я как раз сегодня думала о том, как раньше мы говорили о школе реализма во внешней политике. Мы руководствовались этим в течение многих лет, даже в первые годы после окончания Второй мировой войны. И в нашем руководстве были люди, которые понимали, как работает международная власть и как нам лучше всего иметь дело с союзниками и противниками. Политика основывалась на правде, всё было реалистично.

И что мы имеем сегодня... Я не понимаю, как эти люди получили образование, не знаю, что на них повлияло, но в основе внешней политики этой страны не лежит ничего реального. Пару недель назад я выступала с докладом в Институте Мизеса, речь шла о военной разведке. И когда после этого я всё обдумывала, то поняла, что дела обстоят ещё хуже, чем я думала, — а я догадывалась, что всё очень плохо.

И если посмотреть на то, как мы ведём дела сегодня, — мы ведь даже не утруждаем себя информированием. Наше руководство даже не удосуживается узнать самые элементарные сведения о странах, культурах, политике, власти, энергетике — обо всём, что важно для внешней политики. Это вопросы, в которых стоит разбираться в той или иной степени. А они не удосуживаются узнать хотя бы малейшую информацию об этих вещах. И то, во что они верят, не соответствует действительности.

В вашем подкасте были гости, которые говорили об Украине, и я, безусловно, с ними согласна. Информация, которой руководствуются наши политики в Вашингтоне в отношении Украины, в большинстве своём не соответствует реальности. Это не просто пропаганда — это чистая ложь. И они строят свою политику, принимают решения и тратят сотни миллиардов долларов, основываясь на том, что не соответствует действительности. Это мы сейчас и наблюдаем.

Но дело ведь не только в Украине. Я думаю, что все 20 лет в Афганистане наши политики, очевидно, не имели чёткого представления о том, что там вообще происходило. Мы обречены как государство, если не сумеем понять, как жить в мире других стран, особенно в нынешнюю ядерную эпоху.

Дата выхода в эфир 07 октября 2023 года.