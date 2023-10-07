Politico: США ищут «нетрадиционные» способы обеспечения военной помощи Украине

Поиск «нетрадиционных» способов обеспечения поставок оружия Украине администрацией президента США Джо Байдена и некоторыми законодателями свидетельствуют о пессимизме относительно возможности выделения военной помощи через конгресс, пишет Politico. Одна из таких идей заключается в просьбе в адрес Польши передать Украине Patriot в обмен на системы «Железный купол».

Хаос в конгрессе, который поставил под сомнение будущее американской помощи Украине, заставляет администрацию президента Джо Байдена и некоторых законодателей искать «креативные» идеи для продолжения поставок оружия, сообщает Politico.

В среду Байден намекнул, что рассматривает альтернативные методы поддержки Украины, заявив, что «есть и другой способ, с помощью которого мы сможем найти финансирование».

Изданию стало известно о двух таких идеях. Первая заключается в том, чтобы использовать программу Госдепартамента, которая предоставляет гранты или займы странам-партнёрам на приобретение оружия и оборонной техники. Эти средства могут пойти прямо на Украину или в другие страны, которые Соединённые Штаты сочтут пострадавшими от российской спецоперации.

Вторую идею предложил сенатор от Демократической партии Крис Ван Холлен. Схема подразумевает передачу Польшей части имеющихся у неё зенитно-ракетных комплексов Patriot Украине в обмен на поставку Вашингтоном Варшаве систем противовоздушной и противоракетной обороны израильского производства. Как напоминает Politico, ранее Израиль отклонил просьбу США и Украины передать стране систему ПРО «Железный купол».

Ван Холлен обсудил этот план в среду на закрытом брифинге для курирующих ассигнования членов Сената, проведенном Пентагоном. После этого он сообщил журналистам издания, что считает Польшу «перспективным партнёром».

«Польша, возможно, сможет развернуть свои системы Patriot на Украине, где мы уже развернули системы Patriot, нормально пойти на такого рода обмен, поскольку пока две батареи «Железный купол» остаются в руках США», — заявил Ван Холлен.

Как отмечает Politico, поиски подобных «нетрадиционных» способов обеспечения поставок оружия свидетельствуют о том, что в Вашингтоне пессимистично оценивают перспективу вынесения на голосование и принятия в конгрессе законопроекта о выделении дополнительной помощи Киеву. Всё это придётся делать в условиях растущего недовольства в рядах Республиканской партии и необходимости выбрать нового спикера палаты представителей и решить проблему финансирования правительства.

«Теперь, когда Маккарти ушёл, это будет ещё труднее», — предупредил председатель комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол после смещения республиканца Кевина Маккарти с поста спикера по инициативе его однопартийцев. Маккол также указал на то, что у конгресса «мало времени».