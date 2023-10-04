Fox News: Байден вгоняет США в долговую яму — и конгресс пытается хоть как-то этого избежать

Вопреки лживому заявлению президента США Джо Байдена о мнимом сокращении дефицита федерального бюджета США на $1 трлн, его дефицит в только что закончившемся финансовом году составит около $2 трлн — почти в два раза больше, чем в 2022 году, передаёт Fox News. Процентные ставки подскочили ещё выше, стоимость обслуживания гигантского американского долга взлетела до небес и станет самой быстрорастущей долей федерального бюджета в течение следующих нескольких лет. В этой связи значительное количество американских законодателей предложили создать финансовую комиссию, нацеленную на решение долгосрочной проблемы государственных расходов Соединённых Штатов.

В августе кредитно-рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг казначейских облигаций США, объяснив такую меру «отражением ожидаемого ухудшения финансовой ситуации в ближайшие три года, а также объёмным и растущим долговым бременем сектора государственного управления». Однако Джо Байден и его приятели из либеральных СМИ, очевидно, не прислушались к предупреждениям финансовой организации, передаёт Fox News.

Американские избиратели винят президента США в том, что он спровоцировал самую высокую инфляцию за последние 40 лет, однако Байден даже на словах не пообещал обуздать отток бюджетных средств. Дело в том, что поступающие от федерального правительства триллионы долларов обеспечивают ему голоса. Подписанные Джо Байденом законопроекты подразумевают выделение огромных сумм на ветряные мельницы и электромобили, что обеспечит голоса климатического лобби. Финансирование инфраструктурных проектов укрепляет его поддержку в строительных профсоюзах, а бесконечный поток денег, направляемый на образование, усилит позиции Байдена в глазах учителей.

Как отмечает издание, на сегодняшний день доля федерального и местного правительства в американской экономике выросла почти до 45%, то есть до уровня времён Второй мировой войны. Получается, что из каждого доллара, потраченного в США в этом году, почти половина будет потрачена правительством.

Автор статьи сомневается, что правительство Соединённых Штатов тратит деньги более разумно, чем рядовые граждане, и является образцом эффективности. По мере того как влияние правительства США растёт, американская экономика теряет в продуктивности и эффективности.

Fox News напоминает о хвастовстве Джо Байдена о сокращении дефицита федерального бюджета на $1 трлн. Это утверждение Байдена, как и почти все его заявления, является ложью. На самом деле дефицит федерального бюджета в только что закончившемся финансовом году составит около $2 трлн — почти в два раза больше, чем в прошлом году. Рекордно высокий дефицит эквивалентен примерно 6% ВВП, без учёта войн или кризисов.

США продолжают накапливать долги. Теперь, когда процентные ставки подскочили ещё выше, стоимость обслуживания гигантского американского долга взлетела до небес и станет самой быстрорастущей долей федерального бюджета в течение следующих нескольких лет. Согласно предположению Fox News, к 2030 году правительство США будет платить более $1 трлн в год только на содержание долга. Это означает, что деньги, которые могли бы пойти на защиту южной границы США или на здравоохранение, вместо этого пойдут на выплату процентов по накопленному долгу.

По оценкам Комитета по ответственному федеральному бюджету, расходы правительства к 2027 году на обслуживание госдолга превысят расходы на оборону. Такое положение дел не устраивает разумных людей как среди демократов, так и среди республиканцев. По этой причине значительное количество американских законодателей предложили создать финансовую комиссию, нацеленную на решение долгосрочной проблемы расходов, отмечает Fox News.

По мнению автора статьи, республиканцу от штата Флорида Мэтту Гетцу, который добился отставки Кевина Маккарти с поста спикера сената США, вместо того чтобы бороться со своими однопартийцами, следовало объявить войну дорогостоящему дефициту госбюджета и проделать тяжёлую работу по принятию законопроектов о снижении расходов. Отставка Маккарти была спровоцирована недостаточно решительными действиями республиканцев после того, как в декабре прошлого года в конгрессе США они позволили принять раздутый законопроект о государственных расходах в объёме $1,7 трлн даже после того, как Республиканская партия получила большинство в палате представителей.