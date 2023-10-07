Fox: промыть мозги или арестовать — несогласных с Байденом предложили «депрограммировать»

Политиков США совершенно не интересует мнение народа, а несогласным с Байденом либо промывают мозги, либо арестовывают, заявляет Fox News. По мнению Хиллари Клинтон, те американцы, которые не разделяют позицию демократов, состоят в секте и срочно нуждаются в «депрограммировании».

Джо Байден наблюдает за тем, как рушится его президентство, а Хиллари Клинтон пытается его спасти. Но не тем, что советует Байдену закрыть границу и понизить процентную ставку. Хиллари открыто заявила в интервью CNN, что половина страны состоит в секте. Они расисты, сексисты, нативисты и гомофобы.

ХИЛЛАРИ КЛИНТОН, бывший госсекретарь США: По какой-то причине он и его крайне негативная, неприятная форма политики находит у людей отклик. Может быть, они не любят мигрантов. Может быть, им не нравятся геи, или чернокожие, или та женщина, получившая повышение на работе вместо них. Причин может быть множество.

Знаете, движение «Вернём Америке былое величие» (MAGA) — это просто ностальгическая попытка вернуться в то время, когда люди могли сами распоряжаться своей жизнью, быть правоспособными, говорить то, что хотят, и оскорблять тех, кто вставал у них на пути. И это действительно привлекало значительную часть республиканцев. Поэтому это и похоже на секту.

Хиллари не понимает вас, потому что она никогда не была с вами в равных условиях. Хиллари не смогла вовремя выбраться из Арканзаса. Она жила в «пузыре» Белого дома в течение восьми лет, потом стала сенатором, затем госсекретарем, и, наконец, кандидатом в президенты. Последние 30 лет она могла контролировать, кто находится рядом с ней.

Хиллари совершенно утратила связь с Америкой. Проиграв выборы, она даже не попыталась посмотреть свою страну. Она побывала в Индии, Европе, Японии, ездила из Манхэттена в Чаппаква туда и обратно. А когда в последний раз Хиллари была в баре, который не был бы закрыт и отведён для благотворительного вечера? Когда она летала на простом коммерческом рейсе или стояла в пробке? Вместо того чтобы узнать что-то о вас, Хиллари хочет, чтобы вы забыли всё, что знаете о ней. Хиллари хочет «депрограммировать» вас.

ХИЛЛАРИ КЛИНТОН: Не было этого маленького виляющего хвостика экстремизма у собаки по кличке Республиканская партия, который есть сегодня. И, к сожалению, очень многие из этих экстремистов, экстремистов MAGA, получают приказы от Дональда Трампа, к которому не осталось ни капли доверия. Он делает всё ради себя. Сейчас он защищает себя в гражданских и уголовных исках. Так когда же они с ним распрощаются? Потому что в какой-то момент, вероятно, потребуется официальное депрограммирование членов этой секты.

Так как же будет выглядеть депрограммирование Хиллари? Нам сделают тройную вакцинацию, пока мы будем смотреть шоу с Рэйчел Мэддоу? Хума Абедин выпорет нас бамбуком? Заставят нас заучивать доклад Мюллера, пока мы будем раздавать мигрантам футболки с изображением Хиллари? Да её северокорейский лагерь перевоспитания больше похож на секту, чем MAGA. Хиллари, рассказывающая, что мальчики могут быть девочками, а Феттерман — крутой модник, не заставит нас голосовать за Джо. Всё это очень похоже на то, что Пентагон делал с террористами, сбрасывая листовки в Сирии и транслируя пропаганду из громкоговорителя на задней части «Хаммера». Если что-то звучит как контртеррористическая психологическая война, то так оно и есть.

Как сообщает Newsweek, ФБР определило республиканцев MAGA как внутренних террористов и теперь использует антитеррористические способы шпионажа и проникновения в ряды политической оппозиции Джо Байдена. Зачем убеждать людей, если можно преследовать их по закону? Зачем просить их проголосовать за вас, когда можно приказать поднять руки вверх? Левым нужно, чтобы нам промыли мозги или арестовали. Другого варианта нет. Вы что, не видите, что демократы популярны? Тогда вас просто нужно перепрограммировать!

Дата выхода в эфир 07 октября 2023 года.