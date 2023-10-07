WT: ночуют в офисе и нанимают телохранителей — разгул преступности в Вашингтоне напугал американских конгрессменов

Популярное
-
JF: не в силах контролировать поставки своего оружия, США теперь невольно спонсируют ХАМАС Judging Freedom
-
Скотт Риттер: Европа живёт в своих фантазиях — ей пора «проснуться» и признать поражение Danny Haiphong
-
Le Monde: война в Израиле — хорошая возможность для России восстановить имидж в ООН Le Monde
-
Французский экономист: украинский конфликт превращается для Запада в борьбу за выживание Front Populaire
-
WION: Красный Крест предупреждает, что больницы Газы из-за блокады превращаются в морги WION
-
Fox News: выборы в Польше скажутся на судьбе Украины Fox News
-
The Economist: российские войска «загоняют ВСУ в котёл», разрушая последние надежды Запада на успех Economist
-
JF: «худший день для Зеленского» — Украине предстоит неравная борьба за оружие с Израилем Judging Freedom
INFOX.SG
-
ВСУ выпустили семь снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили семь снарядов калибра 155 мм по Донецку.
-
Председатель Шведского футбольного союза: стадион — безопасное место в Брюсселе
Председатель Шведского футбольного союза Фредерик Рейнфельдт высказался о трагедии в Брюсселе (Бельгия).
-
Полковник Райснер: ВС России отражают атаки ВСУ «миксом» из артиллерии и БПЛА
Полковник австрийских вооружённых сил Маркус Райснер заявил в интервью Die Welt, что российская армия отражает атаки ВСУ «миксом» из артиллерии и БПЛА.
-
Шестёркин признан первой звездой матча с «Аризоной»
«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
-
Американский экс-дипломат Фридман: на Израиль не надо тратиться, как на Украину
Бывший американский посол в Израиле Дэвид Фридман заявил в интервью Fox News, что в отличие от Украины Израиль нуждается лишь в скромной финансовой помощи.
-
Кузнецов принёс победу «Вашингтону» в серии буллитов в матче с «Калгари»
«Вашингтон Кэпиталз» в серии буллитов одержал победу «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
-
Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Аризону» в матче НХЛ
«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
-
В зоне СВО против скопления сил ВСУ применили огнемётную систему «Тосочка»
Расчёт тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 «Тосочка» подразделений РХБЗ ЦВО уничтожил скопление украинской пехоты на одном из укреплённых районов в зоне СВО.
-
Макрон выразил сочувствие Бельгии и Швеции после нападения на футбольных фанатов
Президент Франции Эммануэль Макрон высказался об убийстве шведских болельщиков в Бельгии.
-
На востоке Москвы загорелся склад на площади 750 квадратных метров
Склад горит на востоке Москвы на площади 750 кв. м.
-
Пушков: США могут столкнуться с проблемами при поддержке Украины и Израиля
Сенатор Алексей Пушков заявил, что ряд факторов может серьёзно повлиять на возможности США одновременно справляться с кризисами в Израиле и на Украине.
-
NYT: визит Байдена в Израиль чреват рисками для его безопасности
Визит президента США Джо Байдена в Израиль ставит под угрозу его физическую безопасность.
-
Российская артиллерия уничтожила две разведгруппы ВСУ на Южно-Донецком направлении
Начальник пресс-центра группировки ВС России «Восток» Олег Чехов заявил, что российская артиллерия уничтожила две разведгруппы ВСУ и склад боеприпасов на Южно-Донецком направлении.
-
В ГД предложили проверить работу Чубайса на возможный вывод капитала из страны
В Госдуме предложили проверить работу Анатолия Чубайса в РАО «ЕЭС России» и на возможный вывод капитала из страны.
-
ВС России сорвали шесть попыток атак ВСУ на Краснолиманском направлении
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что российские военные сорвали шесть попыток атак ВСУ в районе Торского участка и Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении.
-
Российские военные сорвали четыре попытки ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении
Российские военные сорвали четыре попытки ротации украинских войск на Южно-Донецком направлении.
-
ВС России нанесли удары по двум командно-наблюдательным пунктам ВСУ
Бомбардировочная авиация группировки войск «Центр» нанесла удары по командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районе населённого пункта Серебрянка в ДНР.
-
Юрист посоветовал взять отпуск в ноябре, чтобы получить больше отпускных
Руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин объяснил в беседе с RT, как ноябрьские праздники отразятся на зарплате.
-
Путин проведёт в КНР двусторонние встречи с иностранными партнёрами
Президент России Владимир Путин 17 октября проведёт серию двусторонних встреч в Китае.
-
Sudinfo: на болельщиков в Брюсселе напал 45-летний выходец из Туниса
На футбольных фанатов в Брюсселе напал 45-летний выходец из Туниса Абдесалем Л.
-
Путин прибыл в Пекин для участия в форуме «Один пояс —один путь»
Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин для участия в форуме «Один пояс —один путь».
-
Небензя: голосование в Совбезе ООН показало, кто хочет войны в Палестине
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что голосование в СБ ООН по российскому проекту гуманитарной резолюции с призывом к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта показало, кто на самом деле хочет войны в Палестине.
-
Кулеба: 59 компаний из 23 стран согласились производить оружие с Киевом
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире всеукраинского телемарафона, что 59 компаний из 23 стран присоединились к альянсу оборонных индустрий.
-
Израиль нанёс очередные удары по объектам движения «Хезболла»
Армия обороны Израиля нанесла очередные удары по объектам и военной инфраструктуре «Хезболла» в Ливане в ответ на обстрел Израиля.
-
МВД Приморья установило личности всех погибших в ДТП с китайским автобусом
Личности погибших в аварии на китайском автобусе в Приморье установлены.
-
HT: Израиль унизил Зеленского отказом согласовать его визит в страну
Израиль «унизил» Владимира Зеленского, отказав ему в просьбе совершить «визит солидарности» в страну на фоне эскалации конфликта с ХАМАС.
-
Мощный взрыв прогремел в Вознесенске Николаевской области Украины
Издание «Зеркало недели» сообщило о мощном взрыве в Вознесенске Николаевской области Украины.
-
Трёх пострадавших в ДТП с автобусом в Хасанском районе Приморья прооперировали
Врачи во Владивостоке прооперировали троих пострадавших пассажиров туристического автобуса, который накануне попал в ДТП в Хасанском районе Приморья.
-
Байден посетит Израиль 18 октября
Президент США Джо Байден 18 октября посетит Израиль.
-
Взрывы раздались в Одесской области
Издание «Зеркало недели» сообщает о взрывах в Одесской области.
-
В Одесской области Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Одесской области Украины.
-
СБ ООН не принял проект резолюции России по Ближнему Востоку
Совет Безопасности ООН не принял российский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту.
-
Штаб по переизбранию Байдена зарегистрировался в соцсети Трампа Truth Social
Штаб кампании по переизбранию президента США Джо Байдена зарегистрировался в соцсети его предшественника Дональда Трампа Truth Social.
-
МИД Ирана допустил возможность превентивных мер против Израиля в ближайшие часы
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что лидеры сопротивления Израилю не позволят ему делать в Газе всё, что он захочет, и допустил применение «любых превентивных мер» в ближайшие часы.
-
Vesti.ua: работавший с Зеленским продюсер «Квартала 95» Сивохо умер в 54 года
Украинский шоумен и креативный продюсер студии «Квартал 95» Сергей Сивохо, работавший с Владимиром Зеленским, умер в возрасте 54 лет.
-
МИД: авантюры Украины по ЗАЭС были бы невозможны без поддержки Запада
Постоянные попытки Украины напасть на Запорожскую АЭС стали возможными благодаря поддержке западных стран.
-
Бельгийские фанаты первыми начали покидать стадион после матча со Швецией
Полиция начала выпускать болельщиков сборной Бельгии по футболу спустя три часа после остановки матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года с командой Швеции.
-
Мор: эра Джикии в «Спартаке» ещё не подошла к концу
Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор считает, что капитана красно-белых Георгия Джикию ещё рано списывать со счетов.
-
Полковник Райснер заявил, что поражение ВСУ приведёт к распаду режима Зеленского
Полковник австрийских вооружённых сил Маркус Райснер заявил в интервью Die Welt, что режим Владимира Зеленского падёт после поражения украинской армии.
-
Израиль наносит удары по объектам движения «Хезболла» в Ливане
Израиль наносит удары по объектам движения «Хезболла» в Ливане.
-
Шведских фанатов из-за угрозы повторения атаки сопроводят со стадиона в аэропорт
Брюссельская полиция организует сопровождение для болельщиков сборной Швеции по футболу до аэропорта со стадиона «Руа Бодуэн».
-
Хоккеист «Спартака» Порядин объяснил секрет звена с Голдобиным и Морозовым
Игрок московского «Спартака» Павел Порядин считает, что при непосредственной помощи тренера нападающих Алексея Ковалёва заметно была повышена результативность его тройки с Николаем Голдобиным и Иваном Морозовым.
-
NBC: Байден всерьёз обдумывает возможность визита в Израиль на этой неделе
Президент США Джо Байден всерьёз обдумывает возможность визита в Израиль, который может состояться уже на текущей неделе.
-
МИД: охрана ЗАЭС почти каждый день нейтрализует украинские летательные аппараты
Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов заявил, что охрана ЗАЭС почти каждый день нейтрализует украинские БПЛА.
-
Янчук считает, что у Рублёва ещё будут большие победы
Заслуженный тренер Виктор Янчук считает, что Андрей Рублёв способен улучшить свою позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
-
Армия Израиля заявила об уничтожении одного из руководителей ХАМАС в секторе Газа
Израильские военные уничтожили одного из руководителей палестинской радикальной организации ХАМАС в секторе Газа.
-
Daily Mail: США направляет к берегам Израиля две тысячи морских пехотинцев
США направляет к берегам Израиля 2 тыс. морских пехотинцев из бригады быстрого реагирования.
-
Колосков: игра сборной России в матче с Кенией вызвала грусть
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о ничейном результате сборной России в матче с Кенией.
-
Максим Галкин сообщил, что уезжает на гастроли в Европу в разгар войны в Израиле
Иноагент Максим Галкин* сообщил, что отправляется из охваченного войной Израиля в концертный тур по Европе.
-
Эвакуация со стадиона после игры Бельгия — Швеция будет проводиться постепенно
Организаторы отборочного матча чемпионата Европы по футболу 2024 года между сборными Бельгии и Швеции, а также правоохранительные органы Брюсселя приняли решение задержать выход болельщиков со стадиона «Руа Бодуэн — Конинг Будевей».