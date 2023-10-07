WT: ночуют в офисе и нанимают телохранителей — разгул преступности в Вашингтоне напугал американских конгрессменов

В Вашингтоне стремительно растёт уровень насильственной преступности, заставляя опасаться за свою жизнь и здоровье даже членов конгресса США, пишет The Washington Times. Как отмечает издание, многие конгрессмены вынуждены нанимать телохранителей и ночевать в офисе, опасаясь возвращаться домой поздно вечером.

В Вашингтоне растёт уровень преступности, которым напуганы даже члены конгресса США, сообщает The Washington Times. В эфире одной из радиостанций член палаты представителей от Республиканской партии Эрик Берлисон заявил, что с наступлением темноты Вашингтон становится «очень опасным».

По словам Берлисона, некоторые его коллеги, как и он сам, настолько напуганы, что ночуют на Капитолийском холме, так как боятся идти домой поздно вечером, а потом обратно на работу рано утром. Он также обратил внимание на опасения по поводу угонов автомобилей, которые возросли после того, как на этой неделе преступники под дулом пистолета ограбили конгрессмена США Генри Куэллара и угнали его машину.

«Это безумие — иметь машину в Вашингтоне, потому что, где бы вы ни припарковались, она обойдётся вам в целое состояние, её, скорее всего, взломают и угонят», — рассказал Берлисон.

По данным полиции округа Колумбия, в этом году в городе было зарегистрировано рекордное количество угонов — 760, что более чем в два раза превышает количество подобных преступлений прошлого года. При этом число насильственных угонов автомобилей в Вашингтоне в этом году также превысило рекордный показатель 2022 года.

Летом всплеск грабежей и угонов автомобилей часто перерастал в перестрелки со смертельным исходом.

При этом, по данным издания, весь год американскую столицу осаждала насильственная преступность. По сравнению с прошлым годом число убийств выросло на 38%, грабежей — на 70% и угонов автомобилей — на 111%. В общей сложности уровень насильственной преступности вырос на 40% по сравнению с прошлым годом, а преступности в целом— на 28%.

В интервью The Washington Times член палаты представителей Энди Харрис заявил, что «любой разумный человек» опасается пребывания в столице. Он добавил, что нынешнее правительство города не справляется со своими обязанностями, призвав конгресс взять на себя большую часть функций по управлению Вашингтоном.

Ранее республиканцы в конгрессе уже использовали свои полномочия, чтобы остановить действие местных законов округа Колумбия, которые, по мнению законодателей, угрожают общественной безопасности. Весной этого года Республиканская партия возглавила двухпартийную работу по отмене масштабного пересмотра уголовного кодекса округа, который предусматривал смягчение наказаний за большинство насильственных преступлений.

В сентябре сотрудники правоохранительных органов дали конгрессменам и сотрудникам их офисов советы по безопасности. Им было рекомендовано не разговаривать по телефону, чтобы не отвлекаться, а также оставлять место на светофоре, если необходимо ускориться, чтобы уйти от угонщиков.

The Washington Times отмечает, что некоторые члены конгресса нанимают личных телохранителей, опасаясь нападений. Владелец частной охранной фирмы, работающей в столичном регионе, рассказал изданию, что всё больше конгрессменов заключают договоры с охранными компаниями, когда уезжают из города. Он также сообщил, что после протестов Black Lives Matter в 2020 году охранный бизнес вырос на 300%.

После этих протестов в округе Колумбия прекратили финансирование части правоохранительных органов. В настоящее время в городе наблюдается 50-летний минимум числа полицейских, и он страдает от насилия, которого не наблюдалось почти два десятилетия.