Fox News: на территории США бесчинствуют картели, но Байден продолжает впускать в страну толпы мигрантов

В США число нелегальных мигрантов достигло 180 тысяч за один только август, сообщает Fox News. При этом американцев держат в страхе вооружённые картели, незаконно пересекающие границу, — «они забирают у вас всё, а заодно и жизнь», утверждает президент пограничной службы США. Люди в ужасе от того, что администрация Байдена не делает ничего, чтобы исправить ситуацию.

А теперь обратимся к ситуации на границе. Нам сообщают, что обстановка там улучшается и количество людей, пересекающих границу, резко сократилось. Но мы также получаем сообщения, связанные с видеозаписью, на которой видно, как федеральное правительство фактически отпускает большую группу мигрантов, причём их огромное число, на границе с Техасом. Брэндон Джадд — президент Национального совета пограничной службы. Брэндон, рад видеть вас здесь. Что из этого правда? Кажется нереальным, что мы просто выпускаем мигрантов на границе в Техас. Я не знаю, дают ли им документы, с которыми потом придётся разбираться… Что вы можете нам сказать?

БРЭНДОН ДЖАДД, президент Национального совета пограничной службы США: В мае и июне действительно наблюдалось снижение, но мы знали, что это снижение будет кратковременным. Мы понимали, что картели просто перегруппируются на основе политики, проводимой нашей администрацией. Мы знали, что это произойдёт. И вот в июле мы видим, что число задержаний снова подскочило до 150 тысяч, а в этом месяце ожидаем, что это число составит около 180 тысяч, и, собственно, именно к этому показателю всё сейчас и идёт — 180 тысяч задержанных. Всё это происходит из-за того, что вы сейчас наблюдаете: это происходит потому, что мы просто «впускаем» людей в США. Если не будет последствий за нарушение наших законов, люди будут продолжать прибывать. И именно это делают картели — они используют нашу политику против нас. Они выходят на улицы, рекламируют свои услуги, говорят всем: «Всё в порядке. Всё, что вам нужно сделать, это дать мне тысячи долларов, я доставлю вас в США, вы нелегально пересечёте границу, и, кстати, вас отпустят». В конечном итоге вы получите то, что хотите: вам разрешат остаться в США. Именно поэтому тысячи и тысячи людей нелегально пересекают нашу границу.

Но что не даёт мне спать по ночам — а нас мало что может напугать, мы много чего видим каждый день, — что меня действительно пугает, так это картели. Когда видишь фотографии вооружённых людей из картелей в США, это действительно ужасает. Потому что эти люди — одни из самых опасных людей во всём мире. Убийства, которые они совершают, способы, которыми они совершают эти убийства, и тот факт, что они действуют на территории Соединённых Штатов, — вот что действительно страшно. И что так огорчительно и чудовищно для каждого из нас, так это осознание того, что это можно контролировать с помощью политики, правильной политики, проводимой администрацией. А они этого не делают. Вместо этого вооружённые картели нелегально пересекают нашу границу. Такого мы никогда не видели, за всю мою карьеру в правоохранительных органах мы никогда не видели ничего подобного. Но сейчас мы наблюдаем именно это, при этой администрации, потому что её политика очень распущена.

Я не понимаю, Брэндон… Они не очень-то робкие, эти члены картелей. Даже когда их задерживают, ведь они знают, что с ними ничего не случится. Это не может быть правдой, не так ли?

БРЭНДОН ДЖАДД: Нет, мы могли бы преследовать этих людей по всей строгости закона за нелегальное пересечение нашей границы в вооружённом виде: только за одно это можно было бы посадить в тюрьму на добрых десять лет. А потом, конечно, могут быть и другие обвинения, чтобы посадить их на больший срок. Но сейчас эти люди не боятся нашего правительства. И что меня расстраивает, они не боятся наших СМИ. Это то, что, как они знают, подавляющее большинство СМИ не освещают. Вы освещаете эту проблему, но подавляющее большинство СМИ ничего об этом не говорят. И опять же, это то, что действительно огорчает каждого из нас. Мы (пограничная служба США. — ИноТВ) хотим защищать американских граждан, мы здесь для того, чтобы служить. Но мы не можем этого делать, если наша администрация не будет серьёзно относиться к тому, что происходит на границе, а сейчас она этого не делает.

Брэндон, что эти картели говорили тем, кто пытался пересечь границу? «Ты нам заплатишь или мы тебя убьём», или «без нас ты не пересечёшь границу», или и то и другое?

БРЭНДОН ДЖАДД: И то и другое. На самом деле много разных факторов. Если вы проедете через Мексику, не прибегая к услугам картеля, то вам поначалу повезло. Но как только вы доберётесь до границы, вот тогда-то они и вытянут из вас все деньги, вот тогда-то они и заберут у вас всё. И если вы не отдадите им желаемое, они причинят вам вред. Мы постоянно видим людей, которые вшивают деньги в свою одежду. Мы забираем людей под стражу и находим деньги, зашитые в одежду, потому что таким образом они пытаются спрятать их от картелей. Вот насколько люди знают, что картели проходятся по всему. Эти картели невероятно опасны, они ставят под удар всё и вся. И если вы сами не дадите им то, что они хотят, они у вас это отнимут — заберут желаемое, а может, заодно и вашу жизнь. Вот что опасно. Мы должны бороться с картелями, но эта администрация надевает наручники на нас, на хороших людей, и снимает их с плохих.

Дикость. Просто дикость. Брэндон, большое спасибо. Брэндон Джадд, президент Национального совета пограничной службы США.

Дата выхода в эфир 20 августа 2023 года.