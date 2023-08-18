«Дырявая граница»: Германия обвиняет Польшу в неконтролируемом потоке мигрантов

В Германии фиксируют всё большее число нелегальных мигрантов, которые проникли в страну из Польши. Это вызывает недовольство с немецкой стороны. Раздаются требования вернуть пограничный контроль на польско-немецкой границе, сообщает Rzeczpospolita.

Хотя заграждение на польско-белорусской границе значительно усложнило проникновение мигрантов в Польшу, оно всё-таки полностью не заблокировало поток нелегальной миграции. В этом году было зарегистрировано 20 тыс. попыток пересечения границы. Эта цифра уже выше, чем за весь прошлый год. Более того, многим мигрантам удаётся добраться до места назначения — то есть до Германии, пишет Rzeczpospolita.

«В настоящий момент пропорционально больше людей нелегально въезжает в Германию через границу с Польшей и Чехией, чем через все другие пропускные пункты, вместе взятые»,— подчёркивает, ссылаясь на данные немецкой стороны, польский депутат Марек Бернацкий. Он направил запрос главе МВД Мариушу Каминьскому с вопросом, как польские службы борются с этой практикой.

.

Политик приводит данные Frankfurter Allgemeine Zeitung, согласно которым в этом году — до июля — в Германию нелегально через польско-немецкую границу въехало 14 303 человека. По сравнению с аналогичными месяцами прошлого года рост составил 144%. В свою очередь, количество нелегальных пересечений немецко-чешской границы увеличилось за этот период на 50% — с 4782 до 7102.

Эту тенденцию подтверждает также статистика МВД Германии, подготовленная для пресс-секретаря по внутренней политике депутатской группы ХДС/ХСС Александра Трома. Там говорится, что, например, в июле в Германию нелегально въехали 8062 человека, из них 2335 через Польшу и 2032 через Чехию. Именно по этой причине Тром вновь выступил с требованием введения пограничного контроля с Польшей и Чехией.

Одновременно, по мнению польских госслужб, достоверно оценить, сколько мигрантов въехало в Германию из Польши, ранее добравшись до польской территории из Белоруссии, невозможно. «Мы не в состоянии проверить цифры, предоставленные немецкой стороной. Мигрантов со всего мира привозят в Германию разными путями», — рассказывает пресс-секретарь Главного штаба пограничной службы Анна Михальская.

«На границе с Литвой останавливают иностранцев, пытающихся попасть в Германию из Белоруссии через Литву или Латвию и Литву и далее через Польшу», — добавляет она. Михальская напоминает, что границы с Чехией, Словакией и Литвой — это внутренние границы ЕС, где не осуществляются проверки, сотрудники пограничной службы лишь проводят их на подъездных дорогах к границе и на постоянной основе сотрудничают с пограничными службами этих стран, задерживая нелегальных мигрантов на границах. Занятно и то, что в основу данных немецкой стороны ложатся показания задержанных мигрантов.

Однако точно известно, по словам Михальской, что в этом году до 13 августа польские сотрудники задержали на границе с Германией 479 мигрантов, которые нелегально въехали в Польшу и пытались продолжить свой путь в Германию. За тот же период 2022 года было задержано 206 мигрантов.

Rzeczpospolita рассказывает, что совсем недавно молдавский водитель осуществлял провозку 25 мигрантов по автомагистрали А4 из Словакии через Польшу в Германию. Издание обращает внимание на то, что мигранту достаточно въехать в любую страну Шенгенской зоны, после чего он беспрепятственно может передвигаться дальше. По его информации, двое россиян, задержанных Агентством внутренней безопасности за расклейку плакатов ЧВК «Вагнер», въехали в Польшу сначала через другие страны Шенгена.

Одновременно Rzeczpospolita признаёт, что главное направление переправы мигрантов по-прежнему белорусское, более того, давление на границе лишь усилилось. «Российские железные дороги увеличили количество так называемых туристических поездов, которые курсируют по маршруту Москва — Минск — Брест — Гродно, таких составов ежедневно шесть-семь», — заявил недавно на заседании парламентского комитета по внутренним делам главнокомандующий Погранвойск генерал Томаш Прага. По его оценкам, на сегодняшний день самый большой след группы нелегальных мигрантов прослеживается из Москвы. «На интернет-форумах контрабандисты рекламируют забор Блащака как самый легкий путь в Европу», — заявил бывший премьер-министр Дональд Туск.

Депутат Марек Бернацкий, в свою очередь, уверен, что электронное заграждение важно, но показательный процесс реадмиссии куда важнее. «К иностранцам должен поступить чёткий посыл о том, что через Польшу проезжать не стоит. Если они заплатят контрабандистам и попадут в Германию, это будет лишь стимулом для других желающих», — резюмировал он.