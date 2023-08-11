Wprost: ставит на Берлин, а не на Варшаву — экс-глава МИД Польши упрекнул Киев в смене политических приоритетов

Польша будет продолжать оказывать поддержку Украине в интеграционных процессах с ЕС, несмотря на то, что со временем они могут стать конкурентами, заявил экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский. При этом в интервью с Wprost он упрекнул киевские власти в том, что они в обход Варшавы стали больше ориентироваться на Берлин, который, по его словам, вовсе не заинтересован в суверенной Украине и готов поддержать территориальные уступки в пользу Москвы.

В случае если Украина станет членом ЕС, определённые элементы конкуренции между Польшей и Украиной должны будут появиться, заявил бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский. «Несмотря на разные механизмы сотрудничества, ЕС — это не клуб альтруистов, и каждый преследует в нём свои интересы», — подчеркнул он в интервью изданию Wprost.

По словам бывшего министра, пока этого не случится, Польша всё равно будет покровительствовать усилиям Киева в плане интеграции, потому что она хочет быть соседом не зоны боевых действий, а дружественной и развивающейся страны. «Тем более мы не хотим быть соседом России, которая хочет оккупировать Украину», — подчеркнул он. Одновременно он предупредил, что в процессе присоединения Украины к ЕС могут возникнуть некоторые недоразумения между ней и Польшей, потому что это естественное столкновение противоречащих друг другу приоритетов двух суверенных стран.

На вопрос издания, не воспринимает ли Киев поддержку, оказываемую Польшей, инструментально и односторонне, Ващиковский ответил: «Я полагаю, что, кроме многих других, у Украины существуют три проблемы в отношениях с Польшей». Во-первых, по мнению Ващиковского, Киев не понимает, как работает ЕС. «…Я вижу многочисленные примеры этого во время встреч с ними в Брюсселе или Страсбурге. Они плохо понимают игру между европейскими институтами, многочисленные плоскости столкновения идеологий», — перечисляет он.

«Во-вторых, Украина в своей архитектуре европейской безопасности, очевидно, сделала ставку на Германию… Они считают, что Берлин при поддержке американской демократической администрации будет принимать решение касательно формы ЕС и политики безопасности в обход Варшавы», — объяснил он.

В интервью он также упрекнул Украину в том, что она стала поддерживать идею смены власти в Польше. «Они думают, что возвращение «Гражданской платформы» к власти выльется в ещё более бескорыстное отношение к Киеву и подчинение политике Германии», — назвал третью проблему политик.

«До них не доходит, что Германия не заинтересована в свободной и суверенной Украине — какой она была до 2014 года. Она хочет как можно быстрее свести на нет конфликт с Россией — любой территориальной ценой, — тем самым вернув Кремль в мировую экономику», — резюмировал он.