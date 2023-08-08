Польский политик: Варшава отказалась использовать свой козырь против Украины по проблеме Волынской резни

Украинский конфликт стал для Варшавы настоящим козырем в её попытках урегулировать со своим соседом вопрос Волынской резни и добиться эксгумации жертв, сообщает Najwyższy Czas. Однако власти этим так и не воспользовались, поскольку политкорректность взяла верх и остаётся только ждать, когда украинцы принесут извинения за массовые убийства поляков.

Согласно информации из Deutsche Welle и Die Welt, эксгумации немецких солдат на Украине проводились уже долгие годы, ещё до начала конфликта их были тысячи. На настоящий момент, ввиду международной ситуации, количество несколько уменьшилось, но в 2022 году и так состоялось примерно 800 эксгумаций, пишет Najwyższy Czas.

Тем временем дело до эксгумации поляков, зверски убитых на Волыни УПА* в 1940-х годах, так и не дошло. «Можно только рассуждать: это у Украины такое жёсткое вето или это польские власти выступают в лице слабого игрока», — рассуждает издание. Najwyższy Czas объясняет, что именно украинский конфликт стал для Польши солидным козырем в плане того, чтобы добиться своего в вопросе Волынской резни, ведь Киев как никогда зависит от помощи Варшавы. «Однако польские власти решили, что сейчас неподходящий момент, потому что война. У Германии таких дилемм просто-напросто нет», — подчёркивается в статье.





«Очень занятно, что мы не можем добиться разрешения на эксгумацию жертв Волынской резни, а немцы до сих пор без проблем эксгумируют тела солдат Вермахта на Украине. Может ли польское правительство хоть немного позаботиться и о польских интересах? Не то чтобы сильно, но хотя бы немного?» — негодует в Twitter сопредседатель партии «Конфедерация» Славомир Ментцен.

Главный редактор Najwyższy Czas Томаш Зоммер придерживается похожего мнения. «А я только добавлю ещё один вопрос: как же так получается, что в Белоруссии проводятся эксгумации евреев, убитых немцами, а в Польше они запрещены? На территории Белоруссии действует какой-то другой иудаизм?» — пишет он в Twitter.

Издание напоминает, что вопрос об эксгумации польских жертв отодвигается на второй план из-за политкорректности, ведь польские элиты избегают его годами как только могут, и речь вовсе не идёт о каком-то реваншизме или разжигании конфликта из-за Волыни. «Мы всё ещё продолжаем ждать, когда украинцы, по крайней мере, признают Волынское преступление, принесут извинения за него и разрешат похоронить убитых поляков, а также должным образом почтить их память», — резюмирует издание.