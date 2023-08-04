Польский генерал: сея панику и запугивая поляков Россией, власти рискуют свести к минимуму помощь Киеву

Вместо того чтобы успокаивать граждан, власти Польши безосновательно разжигают тревогу и пугают «агрессивной» Белоруссией и Россией, тем самым заботясь исключительно о своих партийных интересах, заявил польский генерал Станислав Козей. В интервью Na Temat он отметил, что социальное давление на поляков в результате приведёт к тому, что помощь Украине будет только уменьшаться и это, безусловно, будет играть на руку Кремлю.

Заявления польского правительства, касающиеся появления ЧВК «Вагнер» на границе и связанных с этим действий Белоруссии, звучат пугающе. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не исключает, что вагнеровцы могут предпринять попытки проникновения на территорию страны, которая на сегодняшний день, по его мнению, находится под угрозой, пишет Na Temat.

По словам генерала Станислава Козея, это те действия, которые вместо того, чтобы успокаивать, вызывают всё больше и больше социальных волнений и тем самым играют на руку России. Na Temat напоминает, что факт появления ЧВК «Вагнер» на польской границе представители правительства очень сильно подчёркивали в своих заявлениях. Польский военный уверен, что такой посыл излишен, более того, он зря будоражит общественное мнение в Польше, и опять-таки он выгоден как властям России, так и Белоруссии. Именно социальное давление в Польше может привести к тому, что помощь Украине будет сходить на нет — и именно это нужно Кремлю, рассказывает портал.

«Общественное мнение стран, особенно Польши, может начать оказывать давление на власти, чтобы они уменьшили поддержку Украины. ЧВК «Вагнер» или инцидент с вертолётом, а также те, которые, по моему мнению, скоро произойдут, — это просто-напросто элемент действий России. Она хочет ослабить или вовсе прекратить поддержку Западом Украины, потому что тогда у Киева будет мало шансов на то, чтобы одержать подеду в конфликте», — объяснил генерал. «Мы должны прекрасно понимать, что России и Белоруссии не нужна вооружённая агрессия на территории НАТО. России это не принесёт никакой выгоды. В свою очередь, проведение дезинформации и психологической, провокационно-диверсионной деятельности — уже да», — добавил он.

В беседе с Na Temat Станислав Козей выразил надежду и на то, что власти в конце концов объяснят, в чём на самом деле заключается угроза дезинформацией, потому что то, о чём они сейчас говорят, это просто-напросто «запугивание» поляков тем, что белорусские или российские войска могут войти на польскую территорию. «Прямо об этом никто не говорит, но это проскальзывает сквозь сообщения и только усиливает опасения перед военными действиями, до которых дело вряд ли дойдёт», — объяснил генерал.

«Находящиеся у власти балансируют между интересами Польши и интересами партии. К сожалению, всё указывает на то, что они склоняются к партийным интересам. В конце концов государству выгодно успокоить общественное мнение, ведь мы видим, как огласке предаются военные действия на границе», — добавил он.

С одной стороны, поляки наблюдают за тревожными сообщениями представителей польского правительства, с другой стороны, когда возникает реальная угроза, связанная с провокационными действиями со стороны Белорусии, ничего не происходит, негодует генерал. Все были свидетелями запуска ракеты в Польшу, упавшей в районе города Быдгощ, или недавнего инцидента с белорусскими вертолётами. «Такого рода действия вызывают ряд вопросов о состоянии руководящего состава польской армии», — подчеркнул Козей. По его мнению, польская армия далека от идеала. Более того, слабой стороной польской обороноспособности остаётся контакт между политическим и командным руководством в армии, ведь в условиях мирного времени военные не могут принимать решения самостоятельно.

«Я вижу огромную уязвимость в отношениях между главой министерства национальной обороны и высшим военным командованием, потому как это отчётливо видно: между ними нет никакой искры... У нас такого тандема просто-напросто нет, и это ведёт к хаосу...» — отметил военный.

Он считает скандальной ситуацией, когда Польша не стала проводить никаких контручений после того, как белорусы сообщили о том, что будут проводить учения на границе. «Наша армия не отправила части, которые могли бы, к примеру, проверить, какая у них техника, какие действия они проводят, в результате в кризисной ситуации нас бы не застали врасплох. Мы ничего не сделали, поэтому и были удивлены провокацией со стороны Белорусии», — подытожил генерал в беседе с Na Temat.