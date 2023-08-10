Власть на Украине принадлежит не народу, а олигархам, которые крайне циничны, рациональны и очень редко бывают благодарны, рассказывает польский политолог Ян Матковский. В беседе с Salon24 он объясняет, что в отношении Польши действия некоторых представителей украинской власти напоминают настоящее хамство. По его мнению, решать спорные проблемы, которые обостряют двусторонние отношения, лучше не через СМИ, а дипломатическим путём.

В последнее время отношения между Украиной и Польшей стали весьма напряжёнными. Политолог и публицист Ян Матковский обращает внимание на то, что со стороны украинской власти не хватает благодарности как в отношении Польши, так и в отношении собственных граждан и солдат. «За то, что поляки делают для Украины, должна последовать благодарность, прежде всего в виде человеческой памяти. Украинцы вряд ли об этом забудут. К сожалению, то же самое со стороны украинского государства сложно гарантировать», — сказал он порталу Salon24.

В беседе Матковский обратил внимание на то, что в Киеве уже сложилась традиция, когда у новой власти всегда появляется собственный критерий того, что правильно или нет в контексте благодарности или исторической памяти. «Я часто подчёркиваю, что источником власти на Украине выступает олигархия, а не украинский народ. Олигархия цинична, рациональна в своём поведении, и она крайне редко благодарна. Давайте посмотрим правде в глаза: то, что делают некоторые представители украинской власти — это настоящее хамство», — подчеркнул он.

Политолог также отметил, что, несмотря на непрекращающийся конфликт и постоянную угрозу, уровень коррупции и эксплуатации украинского народа властями по-прежнему очень высок.

Одновременно он призвал не нагнетать обстановку, когда речь заходит о зерновом или историческом споре между Польшей и Украиной. Он уверен, что их нужно разрешать при помощи дипломатии, в тишине кабинетов, а не через СМИ. Аналитик объясняет, что разжигание этого спора выгодно Москве, которая только и потирает руки.

В интервью Матковский также рассказал, что рядовые украинцы относятся к полякам очень дружелюбно, большинство из них очень благодарны своим западным соседям. «Здесь вообще наблюдается парадокс — поляков среднестатистические украинцы воспринимают хорошо, а правящий класс — плохо. В это время в Польше всё наоборот. Правящий класс хорошо относится к украинцам, а среднестатистический поляк всё чаще чувствует усталость, выдвигает критику, что из-за украинцев есть очереди в поликлиники, что им дают пособия и так далее», — рассказал эксперт.

Он также указал на то, что усталость среди поляков налицо, потому что украинский конфликт изменил многое и окончательно вылечил и без того небольшую часть польского общества от «пророссийскости». По его словам, конфликт показал, что из себя представляет Россия на самом деле и насколько велика угроза, поступающая от неё. «…И что не может быть и речи о мирном сосуществовании с ней, о возвращении к нормальному ведению бизнеса. Это урок для всего мира», — резюмировал он.