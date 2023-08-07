«Польские фермеры важнее»: Варшава грозит ЕС собственным эмбарго на украинское зерно
«Если ЕС отменит эмбарго на зерно с Украины 15 сентября, Польша ввёдет собственный запрет», — заявил министр сельского хозяйства страны Роберт Телус. Он указал на то, что интересы польских фермеров стоят на первом месте.
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