«Польские фермеры важнее»: Варшава грозит ЕС собственным эмбарго на украинское зерно

Коалиция пяти прифронтовых стран во главе с Польшей активно ведёт переговоры с Брюсселем, чтобы миром решить вопрос о запрете на ввоз украинского зерна. Они хотят продления запрета, в то время как ЕС намерен отменить его уже 15 сентября. Польский министр сельского хозяйства Роберт Телус предупредил, что в случае неуступчивости со стороны ЕС Польша введёт «собственный запрет», сообщает Polskie Radio.

«Если ЕС отменит эмбарго на зерно с Украины 15 сентября, Польша ввёдет собственный запрет», — заявил министр сельского хозяйства страны Роберт Телус. Он указал на то, что интересы польских фермеров стоят на первом месте.

Министр обратил внимание на то, что коалиция пяти прифронтовых стран активно работает над мирным решением этого вопроса с Брюсселем, сообщает Polskie Radio.

«Только вместе мы можем что-то добиться в Европейском союзе. Я рад, что мы выстроили эту коалицию и мы, поляки, возглавляем её. Я надеюсь, что это откроет глаза ЕС, что мы в этом вопросе едины, и что у нас всё получится», — подчеркнул министр.

Polskie Radio напоминает, что запрет на импорт зерна с Украины Еврокомиссия ввела в начале мая. Он заменил односторонние решения стран-членов, граничащих с Украиной, которые ввели эмбарго.

В итоге запрет распространился на четыре вида зерновых: пшеницу, кукурузу, рапс и подсолнечник, которые нельзя ввозить с Украины в Польшу, Болгарию, Румынию, Словакию и Венгрию. Запрет действует только до 15 сентября, несмотря на то что первоначальные договорённости предусматривали, что эмбарго будет действовать до конца этого года.