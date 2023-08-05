Forsal: противостояние России и Украины всё ближе к затяжному конфликту

В ближайшее время россияне не захотят идти на большой риск, да и украинцы тоже не в состоянии поставить всё на одну карту, потому что им крайне сложно компенсировать потери, считает польский аналитик Кшиштоф Войчал. В интервью Forsal он отмечает, что в сложившейся ситуации обе стороны намерены сохранить силы с расчётом на затяжной конфликт, поэтому какого-либо прорыва ожидать точно не стоит. При этом, по его словам, Россия ближе к окончательной победе: она в состоянии эффективно защищаться и выжидать, пока украинцы потеряют свои силы.

Поляки не должны считать, что украинский конфликт не имеет к ним никакого отношения, потому что такая точка зрения крайне вредна для национальных интересов их страны. «Её цель — ослабить стремление поляков помогать Украине и в результате привести к геополитической пассивности нашего государства. Благодаря этой пассивности россияне смогли бы расправиться с Украиной. И тогда у Польши и поляков возникли бы проблемы. И здесь речь идёт не об угрозе полномасштабной войны... Я имею в виду широкомасштабную гибридную войну, которая проводится в том числе против Польши», — сказал в интервью Forsal польский эксперт Кшиштоф Войчал.

По его словам, при таком сценарии Польша может быть сильно подвержена террористическим актам, диверсиям и уничтожению стратегической инфраструктуры. В результате царящий хаос и снижение чувства безопасности могло бы как вылиться в глубокий социальный, экономический кризис, так и затронуть область безопасности.

В беседе он также обратил внимание, что на настоящий момент в западной, в том числе и польской инфосфере, ведётся информационная война. «Россияне и украинцы борются за души, потому что от отношения западных обществ зависит, будут ли политики Запада более или менее склонны оказывать помощь Украине. Следовательно, российско-украинский фронт на информационном уровне находится не на Украине, а в инфосфере западных стран», — пояснил аналитик.

Кшиштоф Войчал уверен, что Россия всё-таки хочет взять под контроль всю Украину. По его словам, Москва сделала ставку на конфликт на истощение; она также смирилась с тем, что западные санкции будут длиться годы. Одновременно он считает, что перспектива такого конфликта не сулит Украине ничего хорошего. Её ресурсы на исходе, а военный потенциал зависит исключительно от поставок с Запада. «Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем хуже будет положение Украины после его окончания. Даже если Украина сможет себя защитить», — признал он.

Польский эксперт полагает, что в ближайшее время россияне не захотят идти на большой риск, да и украинцы тоже не в состоянии поставить всё на одну карту, потому что им крайне сложно компенсировать потери. В сложившейся ситуации обе стороны намерены сохранить силы с расчётом на затяжной конфликт, поэтому какого-либо прорыва ожидать точно не стоит. «Это меня приводит к неизбежному заключению, что россияне ближе к окончательной победе, потому что они заняли много территории в ходе первого этапа войны — и теперь они в состоянии эффективно защищаться и выжидать, пока украинцы, желающие вернуть оккупированные территории, утратят свои силы. Следовательно, мы можем иметь дело со сценарием затяжного конфликта, который разрешится только спустя несколько лет», — добавил он. Ввиду такой ситуации он призывает усиливать санкционное давление на Россию и провоцировать её на поспешные и необдуманные действия на поле боя, а также совершение ошибок.