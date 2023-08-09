Polskie Radio: «словно дети в тумане» — поляков призвали не обижаться на «неблагодарную» Украину

Спустя более года с начала украинского конфликта поляки стали гиперчувствительными в плане ожиданий со стороны Киева. Они наивно полагали, что между ними и украинцами наступит идиллия, более того, украинская сторона из благодарности за оказанную помощь будет во всём соглашаться с Польшей, говорит эксперт Марек Будзиш. В интервью Polskie Radio он называет поляков детьми в тумане, которые не разбираются в международных отношениях и уверены в предательстве и «чёрной неблагодарности» со стороны Киева.

«Наш максимально близкий партнёр и друг на сегодняшний день — это Польша. Так будет до конца завершения конфликта. Потом, конечно, мы будем конкурировать за те или иные рынки и так далее. И, конечно, мы будем точно защищать наши интересы и защищать их жёстко», — заявил советник президента Украины Михаил Подоляк.

По мнению эксперта Марка Будзиша, наблюдая за реакцией хотя бы части польского общественного мнения на это заявление, складывается впечатление, что мы имеем дело с детской гиперчувствительностью. «То есть каждое слово, даже не политика, а лишь советника политика воспринимается как неслыханно важное, более того, очень избирательно. Потому что Подоляк в этом интервью сказал, что Украина будет конкурировать с Польшей, так же как и с другими странами. Это, понятное дело, совершенно очевидно», — отметил аналитик в беседе с Polskie Radio.

Одновременно он упрекает польское общественное мнение в том, что оно совершенно упускает из виду украинские голоса, более позитивно настроенные к Польше. Он указывает на более значимое лицо в иерархии украинской власти, а именно на главу СНБО Украины Алексея Данилова, который уверен, что Польша и Украина в состоянии самостоятельно уладить любые недоразумения, что обе страны в своём союзе несокрушимы. Он также поблагодарил Польшу за каждый потраченный на Украину злотый.

Будзиш уверен, что такие заявления с украинской стороны лишь доказывают, что мы имеем дело с разными голосами, и он предлагает следить за ними. «Есть голоса более благоприятные, а есть менее благосклонно настроенные к Польше. Их нужно замечать, нужно также понимать ситуацию на Украине. Мы также должны спросить себя: что же находится в интересах Польши? Как в связи с этим мы должны действовать?»

— задаётся вопросом он.

В интервью он указывает и на то, что спустя более года украинского конфликта Польшу настигла волна кризисов, потому что она не предприняла никаких политических действий в отношении Киева, а также не согласовала диалог внутри страны с целью выработки курса международной политики. Напротив, Варшава стала очень гиперчувствительной, боязливой и утратила какую-либо целеустремлённость на этом направлении. Эксперт не исключает, что ситуация со временем может лишь ухудшиться.

«У нас есть детская вера в то, что в определённый момент наступит идиллия и не будет конфликтов и споров, и украинская сторона из благодарности за оказанную помощь должна будет давать своё согласие на все наши предложения. Если у кого-то есть такое видение межгосударственных отношений, то он просто ребёнок в тумане, который не имеет понятия о том, как это работает на самом деле», — объяснил он.

Аналитик считает, что часть польского общества прибегает к своего рода «публичному террору», приравнивая международную политику к идиллии, и она уже знает заблаговременно, что ничего не получится, что не стоит предпринимать никаких шагов, что это Германия будет наращивать влияние на Украине. Более того, она и её представители считают, что Польшу снова предадут и ей придётся иметь дело с «чёрной неблагодарностью». Будзиш упрекает её в том, что она выборочно ищет голоса, которые только подтверждают ранее сформулированный антипольский тезис. И это, по его мнению, скорее всего манипуляция, в корне которой лежит обида. Более того, это также эмоции, лишённые какой-либо рациональности.

В интервью он указывает на то, что у Варшавы и Киева сложные отношения и большая разница в интересах, поэтому необходимо думать стратегически и заниматься политикой с несколько большим горизонтом мышления. В свою очередь, по его оценкам, Украина также страдает болезнью краткосрочного политического видения. Это объясняется тем, что украинские элиты в панике и полны эмоций. Они часто прибегают к преувеличенным заявлениям и шагам, таким как лишённый всякого смысла показной вызов польского посла в МИД.

В беседе с Polskie Radio Будзиш также признал, что контрнаступление украинцев проходит сложно и сильно отличается от планов и ожиданий. Он объясняет это тем, что россияне стали очень умело и продуманно защищаться. Такое положение дел не сулит ничего хорошего Киеву, а лишь долгосрочный конфликт и нарастающие потери. О каких-либо мирных переговорах, по мнению аналитика, тоже пока не может быть и речи, потому что обе стороны по-прежнему считают, что способны добиться успеха на поле боя.

Он констатирует, что конца конфликта не видно. Более того, это именно Россия может позволить себе более длительный конфликт, чем Украина, потому что её ресурсы намного существеннее и у неё очень большой потенциал.