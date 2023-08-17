Fox News: пока на Гавайях считали погибших, Байден расслаблялся на пляже

Пока на Гавайях считали погибших, Байден был занят в Делавэре ролью пляжного бездельника, напоминает ведущая Fox News Жанин Пирро. Но главу Белого дома пристыдили, вынудив всё-таки выразить «более осмысленную» реакцию на трагические последствия природных пожаров на одном из гавайских островов. Правда, как отмечается в материале, своё обращение к пострадавшим он читал с телесуфлёра.
Президента Байдена пристыдили, вынудив сказать больше одной фразы «без комментариев» по смертоносным пожарам на Гавайях. Прошла уже почти неделя с тех пор, как разрушительное пламя превратило в развалины целый город. И пока на Гавайях считали погибших, Байден был занят в Делавэре ролью пляжного бездельника. Он несколько часов расслаблялся в шезлонге, наслаждаясь солнышком.
Сегодня он наконец-то проявил серьёзность по поводу случившейся катастрофы, пообещав совершить туда визит, и обратился к выжившим в более осмысленной форме… читая с телесуфлёра.
ДЖО БАЙДЕН, президент США: Я неоднократно общался с губернатором Джошем Грином и заверил его, что штат получит от федерального правительства всё необходимое. Я немедленно одобрил запрос губернатора о срочном объявлении режима масштабного бедствия. Это, конечно, громкие слова, но я сказал ему: «Вы получите всё что необходимо».
Но урон был нанесён. Бывший конгрессмен-демократ от штата Гавайи заявил, что он назвал шокирующим и бесхарактерным ответ «без комментариев» от Джо Байдена.
А пресс-секретарь президента не добавила компетентности администрации, после того как перепутала имя и пол сенатора от штата Гавайи Мэйзи Хироно.
КАРИН ЖАН-ПЬЕР, пресс-секретарь Белого дома: Сенатор Харино, с которым, как я говорила, президент пообщался ещё прошлым вечером … он поблагодарил президента за немедленную помощь, которую федеральные ведомства оказали жителям Гавайев. То же самое сделал и сенатор Шац.
Что касается сенатора Хироно, она воспользовалась этой трагедией для продвижения повестки демократов об изменении климата.
МЭЙЗИ ХИРОНО, сенатор-демократ от штата Гавайи:По-моему, нам крайне необходимо признать, что мы столкнулись с изменениями климата. А ведь, Джейк, есть целые штаты, где нельзя использовать словосочетание «изменение климата», поскольку они до сих пор по этому вопросу прячут голову в песок.
На Международном форуме «Армия-2023» в Москве представили прототип электрической уборочной машины, разработанный в Челябинске инженерами Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) совместно с Курганским заводом дорожных машин.
Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил двух украинских военных к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за убийство мирного жителя в Мариуполе.
Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов и эксперт Института современного развития, руководитель направления финансов и экономики Никита Масленников в беседе с RT рассказали о факторах, которые привели к снижению курса евро.
В случае если Украине будет грозить «потеря государственности», в стране может начаться всеобщая мобилизация, заявил депутат Верховной рады, зампредседателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев в интервью украинским СМИ.
Председатель Всероссийского общества инвалидов (ВОИ), зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев накануне юбилея организации, 17 августа, подвёл итоги 35-летней работы, а также рассказал, какие задачи ставит перед собой общество и какие инициативы разрабатывает.
Председатель Национальной ассоциации экспертов по редким заболеваниям, академик РАН, депутат Госдумы Александр Румянцев рассказал о новых возможностях диагностики редких заболеваний, передающихся по наследству.
Российский президент Владимир Путин поручил правительству страны совместно с правительством Москвы рассмотреть вопрос о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) в сфере киноиндустрии — Московского международного кинокластера.