Fox News: пока на Гавайях считали погибших, Байден расслаблялся на пляже

Пока на Гавайях считали погибших, Байден был занят в Делавэре ролью пляжного бездельника, напоминает ведущая Fox News Жанин Пирро. Но главу Белого дома пристыдили, вынудив всё-таки выразить «более осмысленную» реакцию на трагические последствия природных пожаров на одном из гавайских островов. Правда, как отмечается в материале, своё обращение к пострадавшим он читал с телесуфлёра.

Президента Байдена пристыдили, вынудив сказать больше одной фразы «без комментариев» по смертоносным пожарам на Гавайях. Прошла уже почти неделя с тех пор, как разрушительное пламя превратило в развалины целый город. И пока на Гавайях считали погибших, Байден был занят в Делавэре ролью пляжного бездельника. Он несколько часов расслаблялся в шезлонге, наслаждаясь солнышком.



Сегодня он наконец-то проявил серьёзность по поводу случившейся катастрофы, пообещав совершить туда визит, и обратился к выжившим в более осмысленной форме… читая с телесуфлёра.



ДЖО БАЙДЕН, президент США: Я неоднократно общался с губернатором Джошем Грином и заверил его, что штат получит от федерального правительства всё необходимое. Я немедленно одобрил запрос губернатора о срочном объявлении режима масштабного бедствия. Это, конечно, громкие слова, но я сказал ему: «Вы получите всё что необходимо».



Но урон был нанесён. Бывший конгрессмен-демократ от штата Гавайи заявил, что он назвал шокирующим и бесхарактерным ответ «без комментариев» от Джо Байдена.



А пресс-секретарь президента не добавила компетентности администрации, после того как перепутала имя и пол сенатора от штата Гавайи Мэйзи Хироно.



КАРИН ЖАН-ПЬЕР, пресс-секретарь Белого дома: Сенатор Харино, с которым, как я говорила, президент пообщался ещё прошлым вечером … он поблагодарил президента за немедленную помощь, которую федеральные ведомства оказали жителям Гавайев. То же самое сделал и сенатор Шац.



Что касается сенатора Хироно, она воспользовалась этой трагедией для продвижения повестки демократов об изменении климата.



МЭЙЗИ ХИРОНО, сенатор-демократ от штата Гавайи: По-моему, нам крайне необходимо признать, что мы столкнулись с изменениями климата. А ведь, Джейк, есть целые штаты, где нельзя использовать словосочетание «изменение климата», поскольку они до сих пор по этому вопросу прячут голову в песок.



Дата публикации 16 августа 2023 года.